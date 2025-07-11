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Экскурсии по набережной Антальи

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Анталье, цены от €20, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Вечерняя Анталья: Калеичи + водопад Нижний Дюден
На машине
3 часа
-
10%
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Анталия: Калеичи + водопад Дюден
Откройте для себя вечернюю магию Анталии: прогуляйтесь по старинным улочкам Калеичи и полюбуйтесь водопадом Дюден, освещённым вечерними огнями
«Порт Калеичи (Марина) — набережная исторической части»
3 авг в 20:00
4 авг в 20:00
€149€165 за всё до 4 чел.
Увлекательный рафтинг в Анталье
На автобусе
6 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Увлекательный рафтинг в Анталье: адреналин и живописные виды
Сплав на надувных плотах по реке Кёпрючай - это взрывные эмоции, живописные виды и свежий воздух. Присоединяйтесь к нашей группе и получите заряд адреналина
Начало: У вашего отеля или на другой оговоренной локации
«Ну а потом — заслуженный обед прямо на берегу»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
€20 за человека
Лазурные берега: Каш и пляж Капуташ с прогулкой на яхте
На автобусе
На яхте
13 часов
Водная прогулка
Лазурные берега: Каш и пляж Капуташ с прогулкой на яхте
Начало: Ваш отель
«Незабываемый отдых Отправляйтесь вместе с нами на бирюзовые берега Турции»
Расписание: В определённые даты (смотреть в календаре)
Завтра в 06:30
4 авг в 06:30
$65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    11 июля 2025
    Увлекательный рафтинг в Анталье
    Это было здорово! Уже не первый раз заказываем экскурсии через трипстер. И опять довольны))) Транфер вовремя, маленькие группы. Русскоговорящий инструктаж. Всё четко
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    по времени прошло и даже быстрее. Обед входит шведский стол- мясо кладут, а макороны, рис, салат, хлеб берешь сколько в тарелку войдет). Попить взять и еще перекусов. Можно купить чехол с собой или там 10&. Я пожалела, что не взяла, снимала. . но мало. Обувь. . можно в шлепках, хоть и говорят не удобно. Покупать не знаю по желанию. Вот в кросслвках не удобно точно, намокнут. В Рафте вода стоит всё мокрое и ноги в воде. Вода холодная. Брызги, пороги, тебя еще и брызнают). Были с 3-х леткой, всё хорошо. Зиплайн- пролететь вдоль реки 10&. Рекомендую.

    Это было здорово! Уже не первый раз заказываем экскурсии через трипстер. И опять довольны))) Транфер вовремя, маленькие группыЭто было здорово! Уже не первый раз заказываем экскурсии через трипстер. И опять довольны))) Транфер вовремя, маленькие группы
  • А
    Алиса
    4 июля 2025
    Вечерняя Анталья: Калеичи + водопад Нижний Дюден
    Гид местный, хорошо знает культурный контекст, историю и следит за политической повесткой. Очень разносторонний, можно пообщаться на большое количество тем. Перемещение было на комфортном новом автомобиле. Маршрут очень хороший, вечерняя Анталия прекрасна! Ни у кого больше такого не видела.
    Гид местный, хорошо знает культурный контекст, историю и следит за политической повесткой. Очень разносторонний, можно пообщатьсяГид местный, хорошо знает культурный контекст, историю и следит за политической повесткой. Очень разносторонний, можно пообщатьсяГид местный, хорошо знает культурный контекст, историю и следит за политической повесткой. Очень разносторонний, можно пообщатьсяГид местный, хорошо знает культурный контекст, историю и следит за политической повесткой. Очень разносторонний, можно пообщатьсяГид местный, хорошо знает культурный контекст, историю и следит за политической повесткой. Очень разносторонний, можно пообщатьсяГид местный, хорошо знает культурный контекст, историю и следит за политической повесткой. Очень разносторонний, можно пообщатьсяГид местный, хорошо знает культурный контекст, историю и следит за политической повесткой. Очень разносторонний, можно пообщаться
  • А
    Анна
    1 июля 2025
    Вечерняя Анталья: Калеичи + водопад Нижний Дюден
    Хотелось бы поблагодарить Шевки за прекрасную вечернюю экскурсию в Анталию! Это был чудесный, насыщенный вечер,полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила
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    узнать много интересного, увидеть много нового, особенно впечатлил водопад Дюден в вечернее время. Это было очень красиво и главное не так жарко, как в дневное время. Дети были в восторге. ☺️

  • A
    Anna
    11 июня 2025
    Вечерняя Анталья: Калеичи + водопад Нижний Дюден
    Доброго всем дня!! Очень все понравилось. Хорошая экскурсия, грамотный экскурсовод. Вечернее врямя, когда не так жарко идеально подходит для этой экскурсии. Спасибо огромное
  • K
    Kristina
    2 сентября 2023
    Увлекательный рафтинг в Анталье
    Всем добрый день! Какой бы вы не выбрали рафтинг с дополнительными опциями (джипинг/багги, зиплан) или без, у данного организатора или иного,
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    стоимость практически у всех одинакова +-10 $/€ и по времени вы будете сплавляться столько же как и все. Просто будите джать пока все накатаются. Всех привезут в одно и тоже место к одним и тем же людям. Выбирая данную экскурсию, только сплав, я надеялась что все пройдёт быстро, без заминок, без лишних движений и лишнего времени. Однако! Организация поезди на 5, ровно как обозначено в экскурсии. Привезли и высадили нас в место сплава, и вот тут мы начали ждать пока подтянутся туристы с остальных автобусов, чтобы посадить нас - русскоговорящих в один рафт, плюс это должны были быть люди, которые тоже выбрали без доп опций экскурсию. Далее нам начали впаривать по завышенным ценам: обувь, чехлы для телефонов, гидрокостюм (он совершенно не нужен). И вот наступает главный момент определения кто вас заберёт, кто будет сопровождать всю вашу поездку- сплав. Нашей группе не повезло, человек даже не представился, был угрюмым и всю дорогу от места сбора и до реки он втыкивал в телефон, переговаривался со своими сотрудниками, а нам показывал все жестами и махал рукой как стаду овец, уж извините, он был наш пастух), а мы соответственно… От нашего сопровождающего мы слышали только "гребем" и "стоп". Общения не было никакого с этим человеком, а это очень важно для команды в 14 человек которая оказалась в одной "лодке"). Он не разговаривал с нами ни по русски ни по английски). В других рафтах на раз два три, все слаженно гребли веслами и даже успели придумать какие-то речевки и кричалки. Но, мы не теряли бодрости духа, сами между собой шутили, смеялись и сами старались гребсти в "унисон". Нас завозили на остановки и уже за доп плату предлагали зиплайн и конечно же кто-то из группы согласился и мы опять ждали. Поэтому как не крути, какую бы вы не выбрали экскурсию с доп или без, времени вы потратите столько же, остановки те же. Кукуруза на остановках 75 лир, пиво 150 лир. Подводя итог: виды шикарные (если не брать в расчет грязь от турков и туристов по берегам и в воде), сплав долгий, настроение отличное! Всем удачи!

    Всем добрый день!Всем добрый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Набережная»

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В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерняя Анталья: Калеичи + водопад Нижний Дюден
  2. Увлекательный рафтинг в Анталье
  3. Лазурные берега: Каш и пляж Капуташ с прогулкой на яхте
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Калеичи
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Башня Хыдырлык
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Анталье в августе 2025
Сейчас в Анталье в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 149 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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