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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Анталия: Калеичи + водопад Дюден
Откройте для себя вечернюю магию Анталии: прогуляйтесь по старинным улочкам Калеичи и полюбуйтесь водопадом Дюден, освещённым вечерними огнями
«Порт Калеичи (Марина) — набережная исторической части»
3 авг в 20:00
4 авг в 20:00
€149
€165 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Увлекательный рафтинг в Анталье: адреналин и живописные виды
Сплав на надувных плотах по реке Кёпрючай - это взрывные эмоции, живописные виды и свежий воздух. Присоединяйтесь к нашей группе и получите заряд адреналина
Начало: У вашего отеля или на другой оговоренной локации
«Ну а потом — заслуженный обед прямо на берегу»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
€20 за человека
Водная прогулка
Лазурные берега: Каш и пляж Капуташ с прогулкой на яхте
Начало: Ваш отель
«Незабываемый отдых Отправляйтесь вместе с нами на бирюзовые берега Турции»
Расписание: В определённые даты (смотреть в календаре)
Завтра в 06:30
4 авг в 06:30
$65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 июля 2025Это было здорово! Уже не первый раз заказываем экскурсии через трипстер. И опять довольны))) Транфер вовремя, маленькие группы. Русскоговорящий инструктаж. Всё четко
- ААлиса4 июля 2025Вечерняя Анталья: Калеичи + водопад Нижний ДюденГид местный, хорошо знает культурный контекст, историю и следит за политической повесткой. Очень разносторонний, можно пообщаться на большое количество тем. Перемещение было на комфортном новом автомобиле. Маршрут очень хороший, вечерняя Анталия прекрасна! Ни у кого больше такого не видела.
- ААнна1 июля 2025Вечерняя Анталья: Калеичи + водопад Нижний ДюденХотелось бы поблагодарить Шевки за прекрасную вечернюю экскурсию в Анталию! Это был чудесный, насыщенный вечер,полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила
- AAnna11 июня 2025Вечерняя Анталья: Калеичи + водопад Нижний ДюденДоброго всем дня!! Очень все понравилось. Хорошая экскурсия, грамотный экскурсовод. Вечернее врямя, когда не так жарко идеально подходит для этой экскурсии. Спасибо огромное
- KKristina2 сентября 2023Всем добрый день! Какой бы вы не выбрали рафтинг с дополнительными опциями (джипинг/багги, зиплан) или без, у данного организатора или иного,
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Набережная»
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Сейчас в Анталье в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 149 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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