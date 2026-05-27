Мы отправимся в недооценённый и при этом один из самых необычных античных памятников Антальи. Крупный посёлок Лирботон Коме снабжал оливковым маслом города Памфилии, прежде всего Перге. Сегодня его остатки скрыты в горах над районом Варсак, вдали от туристических маршрутов. Мы погуляем среди руин, спустимся к карстовой воронке и попробуем отыскать старинные монеты.

Описание квеста

Добравшись к руинам на авто, мы совершим лёгкий треккинг по тенистым аллеям и скалистым уступам, где когда-то стояли дома и мастерские.

Во время треккинга:

вы узнаете, как в античности делали оливковое масло и какое значение оно имело для экономики региона

разберётесь, почему производство располагалось именно здесь

увидите некрополь и руины византийских базилик

Затем мы спустимся к карстовой воронке Варсак — необычному природному образованию с подземной рекой. Вы узнаете, как формируются подобные провалы.

Далее отправимся к водосборнику Кумбет сельджукского периода. Сооружение хорошо сохранилось — посмотрим, как в Средние века здесь собирали и хранили воду.

В финале вас ждёт небольшой квест. Попробуем на минутку стать археологами и найти в земле старые монеты.

Примерный тайминг

8:45 — выезд из центра Анталии

9:20–11:00 — прогулка по Лирботон Коме

11:15 — спуск в карстовую воронку Варсак

12:00 — осмотр водосборника Кумбет и квест

13:00 — возвращение к точке старта

Организационные детали

Едем на автомобиле Dacia Logan.

О треккинге