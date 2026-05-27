Мои заказы

Масло и камень: путешествие из Антальи в Лирботон Коме

С несложным треккингом среди руин и археологическим мини-квестом
Мы отправимся в недооценённый и при этом один из самых необычных античных памятников Антальи. Крупный посёлок Лирботон Коме снабжал оливковым маслом города Памфилии, прежде всего Перге. Сегодня его остатки скрыты в горах над районом Варсак, вдали от туристических маршрутов. Мы погуляем среди руин, спустимся к карстовой воронке и попробуем отыскать старинные монеты.
Масло и камень: путешествие из Антальи в Лирботон Коме
Масло и камень: путешествие из Антальи в Лирботон Коме
Масло и камень: путешествие из Антальи в Лирботон Коме

Описание квеста

Добравшись к руинам на авто, мы совершим лёгкий треккинг по тенистым аллеям и скалистым уступам, где когда-то стояли дома и мастерские.

Во время треккинга:

  • вы узнаете, как в античности делали оливковое масло и какое значение оно имело для экономики региона
  • разберётесь, почему производство располагалось именно здесь
  • увидите некрополь и руины византийских базилик

Затем мы спустимся к карстовой воронке Варсак — необычному природному образованию с подземной рекой. Вы узнаете, как формируются подобные провалы.

Далее отправимся к водосборнику Кумбет сельджукского периода. Сооружение хорошо сохранилось — посмотрим, как в Средние века здесь собирали и хранили воду.

В финале вас ждёт небольшой квест. Попробуем на минутку стать археологами и найти в земле старые монеты.

Примерный тайминг

  • 8:45 — выезд из центра Анталии
  • 9:20–11:00 — прогулка по Лирботон Коме
  • 11:15 — спуск в карстовую воронку Варсак
  • 12:00 — осмотр водосборника Кумбет и квест
  • 13:00 — возвращение к точке старта

Организационные детали

Едем на автомобиле Dacia Logan.

О треккинге

  • Маршрут подойдёт путешественникам с базовым уровнем физподготовки, сложность — низкая
  • Есть участки с подъёмами и спусками по каменистым тропам
  • Потребуется удобная обувь, в тёплое время года стоит взять воду и головной убор

в среду и пятницу в 08:45

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Участник€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле ТЦ Mark Antalya
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 08:45
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
Живу в Турции с 2022 года и искренне люблю эту страну. Я серьёзно занимаюсь горным бегом (трейлраннингом) и много тренируюсь за городом. Думаю, что исследовал каждую тропинку, каждый куст в
читать дальшеуменьшить

окружающих Анталию горах. Знаю топовые места для фото, а также локации, где не бывает туристов. А ещё я люблю историю и могу рассказать о происходивших на этих землях событиях. Покажу руины древних городов и как там был устроен быт. Каждая экскурсия для меня — не просто формальность. Это маленькое путешествие в мир природы и истории, которое точно оставит хорошие воспоминания. Экскурсии проводятся на комфортабельном автомобиле, но и пешком тоже походим. Также во все экскурсии входит традиционный турецкий завтрак с потрясающим видом. Я хочу делиться этой красотой с вами, давайте влюбляться в Турцию вместе!

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии на «Масло и камень: путешествие из Антальи в Лирботон Коме»

Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
Пешая
2.5 часа
118 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
Погулять по пляжу и парку, зайти в музей Ататюрка и узнать, что такое суфизм
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 10:15 и 14:00
1 июн в 10:15
5 июн в 10:15
€39 за человека
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
Пешая
3 часа
11 отзывов
Квест
до 3 чел.
Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана»
Погрузитесь в историю Антальи на квест-экскурсии «Античный Перге». Разгадайте загадки древнего города и найдите диадему императора Адриана
Начало: У музея Перге
29 мая в 08:30
31 мая в 09:30
€135 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Анталье на авто
На машине
5 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Анталье на авто
Старый город, Археологический музей и водопад Нижний Дюден на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
29 мая в 14:30
€250 за всё до 5 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Анталью
На машине
Трансфер в/из аэропорта
1 час
-
34%
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Анталью
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Антальи или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 07:30
Завтра в 00:30
€46€70 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье
€50 за человека