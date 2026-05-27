Мы отправимся в недооценённый и при этом один из самых необычных античных памятников Антальи. Крупный посёлок Лирботон Коме снабжал оливковым маслом города Памфилии, прежде всего Перге. Сегодня его остатки скрыты в горах над районом Варсак, вдали от туристических маршрутов. Мы погуляем среди руин, спустимся к карстовой воронке и попробуем отыскать старинные монеты.
Описание квеста
Добравшись к руинам на авто, мы совершим лёгкий треккинг по тенистым аллеям и скалистым уступам, где когда-то стояли дома и мастерские.
Во время треккинга:
- вы узнаете, как в античности делали оливковое масло и какое значение оно имело для экономики региона
- разберётесь, почему производство располагалось именно здесь
- увидите некрополь и руины византийских базилик
Затем мы спустимся к карстовой воронке Варсак — необычному природному образованию с подземной рекой. Вы узнаете, как формируются подобные провалы.
Далее отправимся к водосборнику Кумбет сельджукского периода. Сооружение хорошо сохранилось — посмотрим, как в Средние века здесь собирали и хранили воду.
В финале вас ждёт небольшой квест. Попробуем на минутку стать археологами и найти в земле старые монеты.
Примерный тайминг
- 8:45 — выезд из центра Анталии
- 9:20–11:00 — прогулка по Лирботон Коме
- 11:15 — спуск в карстовую воронку Варсак
- 12:00 — осмотр водосборника Кумбет и квест
- 13:00 — возвращение к точке старта
Организационные детали
Едем на автомобиле Dacia Logan.
О треккинге
- Маршрут подойдёт путешественникам с базовым уровнем физподготовки, сложность — низкая
- Есть участки с подъёмами и спусками по каменистым тропам
- Потребуется удобная обувь, в тёплое время года стоит взять воду и головной убор
в среду и пятницу в 08:45
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле ТЦ Mark Antalya
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 08:45
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 30 туристов
Живу в Турции с 2022 года и искренне люблю эту страну. Я серьёзно занимаюсь горным бегом (трейлраннингом) и много тренируюсь за городом. Думаю, что исследовал каждую тропинку, каждый куст в
