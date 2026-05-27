Каньон Тазы — одно из самых впечатляющих ущелий Турции: отвесные скалы, густая зелень и бурная река. Во время сафари на автобусе с открытым верхом вы полюбуетесь каньоном с высоты.
Если решитесь на рафтинг, то вас ждёт 14 км сплава по живописной горной реке с остановками для купания. А если предпочитаете спокойный отдых — погуляете на вершине и насладитесь видами.
Описание экскурсии
9:00 — трансфер из отелей
10:30 — остановка на смотровой площадке каньона Тазы
11:30 — переезд на рафтинговую базу
12:00 — инструктаж и получение снаряжения. Гид объяснит технику безопасности и выдаст всё необходимое для сплава
12:30 — начало рафтинга. Сплав по горной реке с остановками для купания и фото. Те, кто не участвует в сплаве, отдыхают в ресторане на базе
13:30 — обед на берегу реки: курица, паста, свежие овощи и салаты, вода и чай
14:30 — продолжение сплава
15:30 — возвращение на базу, отдых перед выездом
16:30 — отправление обратно
Организационные детали
- Трансфер из отеля проходит на обычном автобусе, далее вы пересядете на автобус с открытым верхом и отправитесь на сафари
- Обед и страховка входят в стоимость
- Важно: эта программа не подходит для беременных и людей с ограниченной подвижностью. Домашних животных также не сможем взять
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+) трансфер + обед
|€38
|Детский (4-11 лет) трансфер + обед
|€33
|Взрослый (12+) трансфер+рафтинг+обед
|€51
|Детский (4-11 лет) трансфер+рафтинг+обед
|€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
