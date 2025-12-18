Откройте для себя искусство росписи витражей и создайте собственное красочное изделие! Вы изучите базовые техники, выберете рисунок и воплотите его с помощью ярких витражных красок.
В перерыве насладитесь турецким чаем и лукумом в уютной атмосфере, а затем заберёте свою работу на специальной подставке — как ценный сувенир из Турции.
В перерыве насладитесь турецким чаем и лукумом в уютной атмосфере, а затем заберёте свою работу на специальной подставке — как ценный сувенир из Турции.
Описание мастер-класса
- Вы узнаете краткую историю витражного искусства и основные техники.
- Выберете понравившийся рисунок или создадите свой собственный.
- Под руководством мастера шаг за шагом распишете стекло яркими красками.
- В середине занятия сделаем небольшой перерыв с турецким чаем, лукумом и уютной атмосферой для общения.
- Затем вы установите своё изделие на специальную подставку и заберёте домой.
Организационные детали
- Наш мастер-класс проходит в концептуальной художественной студии в самом центре Антальи.
- Участвовать могут дети, семьи, компании друзей и взрослые.
- В цену включены все материалы, краски, подставка для работы, помощь мастера из нашей команды, а также угощение (турецкий чай и лукум).
- После мастер-класса вы сможете сразу же забрать свою работу.
ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€28
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У торгового центра MarkAntalya
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдулкадир — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 1891 туриста
Я предприниматель, который посвятил себя изучению новых культур. В своих мастерских я принимаю людей со всех уголков мира, учу их традиционным турецким искусствам и демонстрирую их на практике. Я очень
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Индивидуальная
до 4 чел.
Анталья с историком
Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас
Начало: У Старого города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Роспись по стеклу: мастер-класс в Анталье
Познакомьтесь с турецкой культурой через роспись по стеклу. Опытный мастер поможет выбрать узор и создать уникальное изделие, которое вы заберете с собой
Начало: В центре Антальи
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€50 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Все краски Антальи
Анталья - это не только море, но и множество культурных и природных достопримечательностей. Посетите Старый город, Дюденские водопады и музеи
Начало: По договорённости с гидом либо возле отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€430 за всё до 7 чел.