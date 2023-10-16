Как насчёт приключения? Вас ждёт комфортная и увлекательная поездка на современном судне, оснащённом всем необходимым для морской рыбалки. Мы знаем самые рыбные места, поэтому добыча обязательно будет. А ещё можно купаться и загорать, наслаждаться пейзажами и панорамами, которые не видны с суши. Так что смело поезжайте всей семьей или с друзьями!

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Описание

Что вас ожидает

Морская рыбалка — это одно из популярных развлечений, способных разнообразить пребывание на курорте. В этом плане гостям Антальи повезло: ещё несколько десятилетий назад все окрестные города были рыбацкими деревнями. Рыбы здесь много, места мы знаем — довольны останутся и новички, и заядлые рыбаки.

Ловить рыбу вы будете с борта небольшого судна, оснащённого всем необходимым инвентарём. Время от времени капитан будет переплывать на другое место, чтобы ваши шансы на улов возросли. Более того, на удочке есть сразу несколько крючков, благодаря чему за один раз можно достать не одну рыбу.

Организационные детали