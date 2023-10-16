Выйти в открытое море на комфортабельном прогулочном судне и разведать самые рыбные места
Как насчёт приключения? Вас ждёт комфортная и увлекательная поездка на современном судне, оснащённом всем необходимым для морской рыбалки. Мы знаем самые рыбные места, поэтому добыча обязательно будет. А ещё можно купаться и загорать, наслаждаться пейзажами и панорамами, которые не видны с суши. Так что смело поезжайте всей семьей или с друзьями!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Морская рыбалка — это одно из популярных развлечений, способных разнообразить пребывание на курорте. В этом плане гостям Антальи повезло: ещё несколько десятилетий назад все окрестные города были рыбацкими деревнями. Рыбы здесь много, места мы знаем — довольны останутся и новички, и заядлые рыбаки.
Ловить рыбу вы будете с борта небольшого судна, оснащённого всем необходимым инвентарём. Время от времени капитан будет переплывать на другое место, чтобы ваши шансы на улов возросли. Более того, на удочке есть сразу несколько крючков, благодаря чему за один раз можно достать не одну рыбу.
Организационные детали
- Продолжительность рыбалки с 07:00 до 13:00 (время фиксированное), всё это время с вами будет лицензированный капитан
- В программу входит завтрак или обед (в зависимости от ваших пожеланий)
- Трансфер из Антальи запланирован на 06:30, из других курортных посёлков — время назначается дополнительно. Услуга оплачивается отдельно (от 50 €), стоимость зависит от расположения вашего отеля. Вы можете добраться в порт сами, я вышлю геолокацию и встречу вас на месте (район Кунду).
- Бронирование принимается не позднее, чем за 2 дня до желаемой даты
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваш гид в Анталии
Провёл экскурсии для 284 туристов
Приветствую, дорогой путешественник! Меня зовут Анна, я дизайнер-декоратор из Москвы. Я живу в Турции уже более 6 лет, и являюсь гражданином 2-х стран. После переезда я продолжила свой собственный творческий путь. Начиная с 2020 года вместе со своим мужем я занимаюсь развитием нашего проекта и создаю авторские путешествия в Антальи. Очень люблю путешествовать и открывать для себя новые места, видеть необычное в обычном и получать яркие впечатления. С большим удовольствием поделюсь с вами Антальей за гранью All inclusive.
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