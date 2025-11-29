Представьте: вы стоите на доске посреди глубоких синих вод. Перед вами — водопад Дюден, падающий прямо в Средиземное море. Вокруг — морской бриз, скалы, чайки.
Восторг и полная свобода! Это не просто сап-прогулка — это одновременно природное шоу, приключение и идеальная локация для фотосессий!
Описание водной прогулки
Проходим инструктаж, встаём на сапы и плывём к Дюденскому водопаду — тому месту, где он впадает в море.
По пути любуемся окружающими пейзажами и глубокими синими водами Антальи.
Перед водопадом наслаждаемся видами, отдыхаем и делаем яркие фото.
Организационные детали
- Прогулка подходит для новичков и опытных, возраст — 13+
- Возможно GoPro фото/видео прямо на фоне водопада — детали в переписке
- С вами будет инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Лара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 140 туристов
Я родился и вырос в Анталье. Очень хорошо знаю местные традиции и культурные особенности. Много путешествовал, некоторое время жил в России. Сейчас с дружной командой занимаюсь организацией мастер-классов и прогулок в родном городе. Ждём вас!
