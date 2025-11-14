Мои заказы

Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи

Исследуйте Калеичи, где вас ждёт встреча с богатой историей Антальи. Прогулка по морю дополнит экскурсию, открывая удивительные виды на город и его окрестности
Путешествие по Калеичи - это возможность увидеть Анталью через призму веков. Древние ворота Адриана, башня Хыдырлык и старинный порт откроют перед вами свои тайны. Погружение в историю продолжается с осмотром мечетей и медресе. Завершает экскурсию морская прогулка, где можно насладиться видами на море и горы.

Это уникальная возможность узнать больше о культуре и традициях Турции, которые сохранились до наших дней
5
44 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🌊 Живописная морская прогулка
  • 📸 Отличные фото возможности
  • 🏰 Архитектура разных эпох
  • 🎓 Узнать о традициях Турции
Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи© Марина
Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи© Марина
Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи© Марина

Что можно увидеть

  • Ворота Адриана
  • Башня Хыдырлык
  • Старинный морской порт
  • Мечеть и минарет Йивли
  • Османские мечети
  • Медресе Каратай

Описание экскурсии

Прогуливаясь по извилистым улочкам Калеичи, мы с вами посетим все знаковые достопримечательности этого района:

  • Ворота римского императора Адриана 2 века н. э. — главная достопримечательность Антальи, удивительно хорошо сохранившаяся
  • Башня Хыдырлык — построенная на холме, она служит прекрасной смотровой с видами на море и горы
  • Старинный морской порт. Чтобы увидеть его целиком, мы поднимемся на смотровые площадки. Одна из них расположена на площади Республики, вторая — над пляжем Мермерли, на террасах одноимённого ресторана
  • Мечеть и минарет Йивли 13 века. Здесь вы узнаете о сельджуках: что это за народ?
  • Османские мечети 16–17 веков, а также медресе Каратай с изящной резьбой по камню

Я расскажу вам о прошлом и настоящем города, раскрою все его секреты и помогу его полюбить. Вы узнаете, кто и зачем построил все знаковые достопримечательности Антальи и как османы перестраивали церкви в мечети. Мы отыщем следы римской и османской цивилизаций. Также я поделюсь с вами фактами о традициях и свадебных обрядах, которые сохранились в Турции до сих пор, и о многом другом.

Организационные детали

  • Экскурсия не требует никаких дополнительных затрат
  • По запросу я могу забрать вас из отеля на индивидуальном трансфере за дополнительную плату (стоимость уточняйте при заказе)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот Адриана в Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Анталье
Провела экскурсии для 226 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Я профессиональный гид-историк в Анталье, официально работаю в Турции и безнадёжно влюблена в этот город! Буду рада поделиться своими знаниями и любовью с теми, кто хочет понять
читать дальше

непростую, многослойную историю Антальи, прочувствовать её колоритную атмосферу и при этом не умереть со скуки. В моём сопровождении вы узнаете о турецких традициях, культуре, менталитете. Я с радостью раскрою вам секреты и легенды Антальи и покажу её красивые виды!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Инга)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Инга)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Инга)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Инга)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Инга)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Инга)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Инга)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Инга)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Инга)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Ирина)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Ирина)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Ирина)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Ирина)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Ирина)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Наталия)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Наталия)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Марина)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Марина)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Марина)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Марина)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Марина)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Марина)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Алексей)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Алексей)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Алексей)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Алексей)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Алексей)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Алексей)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Алексей)Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи (Алексей)
В
Валентин
14 ноя 2025
Хочу выразить глубокую благодарность Марине!

Я готовил сюрприз для жены на день рождения в Анталии, находясь за тысячи километров. Марина стала тем самым волшебником, который воплотил всё в жизнь. Она не
читать дальше

только провела для моей семьи потрясающую, глубокую и личную экскурсию по Калеичи, но и помогла с цветами, такси и организацией поздравления в нашем любимом кафе.

Высшая оценка работы Марины — это слова моей жены: «Настоящий день рождения был там, во время экскурсии».

Марина — не просто профессиональный гид, а человек с огромным сердцем, тонким вкусом и редким даром создавать по-настоящему особенные, персональные впечатления.

Мы бесконечно благодарны за этот идеальный день!

л
людмила
8 ноя 2025
31 октября 2025 года нам посчастливилось побывать на экскурсии по историческому району Анталии. Посчастливилось не только потому, что мы узнали историю и архитектуру этого города. А еще и потому, что
читать дальше

нашим гидом была Марина. Красивая, умная, обаятельная молодая женщина. Вот именно благодаря ее знаниям, энергии и профессионализму мы как завороженные ходили за ней по историческим местам города. Она обращала наше внимание на детали и архитектурные особенности. Казалось, она знает каждый кирпичик, каждую плитку мостовой. Мы могли остановиться и узнать историю каждой колонны, ступенек, каждого здания.
Прекрасна древняя Анталия. Мы влюбились в это место. На будущий год, если получится, мы вновь пойдем на экскурсию. На любую, если нас поведет Марина.

И
Ирина
5 ноя 2025
Посчастливилось посетить данную экскурсию с гидом Мариной. Очень понравилось как был построен маршрут, совершенно не устали. Марина- очень эрудированный, любящий свою работу гид, все прошло на одном дыхании, спасибо ей большое!
А
Алексей
5 ноя 2025
Марина - приятный и интересный собеседник с хорошим чувством юмора, такта и широкими энциклопедическими знаниями, касающихся Турции и Антальи. Наша компания хорошо и интересно провела время гуляя по старому городу Антальи. Марина - лицензированный экскурсовод, любящий и знающий Турцию. Рекомендую.
Роман
Роман
4 ноя 2025
Марина отличный гид! Очень понравилась программа и подача информации, непринужденно и насыщенно. Узнали Анталию
и Турцию с другой стороны. Рекомендэ!
И
Инга
3 ноя 2025
С семьёй (в том числе с ребёнком 10 лет) были на персональной экскурсии по старой Анталии с гидом Мариной. Экскурсия превзошла все ожидания!

Марина — отличный рассказчик и профессионал своего дела.
читать дальше

Она не просто делилась историческими фактами, но и оживляла их увлекательными историями, интересными деталями и рассказами о местных традициях. Особенно понравилось, что она смогла вовлечь ребёнка: давала ему небольшие задания, загадки и вопросы по теме — благодаря этому экскурсия была интересна всей семье.

Мы узнали много нового о городе и о Турции в целом, а время пролетело незаметно.
Огромное спасибо Марине за атмосферу, внимание к каждому участнику и чудесную подачу материала. 💛
Рекомендуем всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а по-настоящему почувствовать дух старой Анталии.

С семьёй (в том числе с ребёнком 10 лет) были на персональной экскурсии по старой Анталии с гидом Мариной. Экскурсия превзошла все ожидания!С семьёй (в том числе с ребёнком 10 лет) были на персональной экскурсии по старой Анталии с гидом Мариной. Экскурсия превзошла все ожидания!С семьёй (в том числе с ребёнком 10 лет) были на персональной экскурсии по старой Анталии с гидом Мариной. Экскурсия превзошла все ожидания!С семьёй (в том числе с ребёнком 10 лет) были на персональной экскурсии по старой Анталии с гидом Мариной. Экскурсия превзошла все ожидания!С семьёй (в том числе с ребёнком 10 лет) были на персональной экскурсии по старой Анталии с гидом Мариной. Экскурсия превзошла все ожидания!С семьёй (в том числе с ребёнком 10 лет) были на персональной экскурсии по старой Анталии с гидом Мариной. Экскурсия превзошла все ожидания!С семьёй (в том числе с ребёнком 10 лет) были на персональной экскурсии по старой Анталии с гидом Мариной. Экскурсия превзошла все ожидания!С семьёй (в том числе с ребёнком 10 лет) были на персональной экскурсии по старой Анталии с гидом Мариной. Экскурсия превзошла все ожидания!С семьёй (в том числе с ребёнком 10 лет) были на персональной экскурсии по старой Анталии с гидом Мариной. Экскурсия превзошла все ожидания!
О
Ольга
31 окт 2025
Если вы зашли на страницу к этому гиду - бронируйте экскурсию и не сомневайтесь в своем выборе! Экскурсия нам очень понравилась, уйти с пустой головой не получиться! Марина мастерски владеет
читать дальше

историей, умеет её донести, много цитирует, при этом материал воспринимается легко!
Марина приятная девушка, с ней легко коммуницировать! При возможности обязательно вернемся именно к этому гиду и будем её рекомендовать! Марина, браво!

И
Ирина
29 окт 2025
Замечательная экскурсия - мы в восторге. Марина погрузила нас в историю Анталии, старого города, заколдовала заворожила своими великолепными рассказами. Всю экскурсию держала фокус на себе и даже отвлекающихся подростков сумела
читать дальше

завлечь чтобы они слушали!!! Замечательный день! И да, мы были гостями Марины а не простыми туристами - это так приятно!!! Спасибо, Марина! Будем рекомендовать Марину друзьям и близким и вам, пользователи трипстер, тоже очень рекомендуем!

Замечательная экскурсия - мы в восторге. Марина погрузила нас в историю Анталии, старого города, заколдовала заворожилаЗамечательная экскурсия - мы в восторге. Марина погрузила нас в историю Анталии, старого города, заколдовала заворожилаЗамечательная экскурсия - мы в восторге. Марина погрузила нас в историю Анталии, старого города, заколдовала заворожилаЗамечательная экскурсия - мы в восторге. Марина погрузила нас в историю Анталии, старого города, заколдовала заворожилаЗамечательная экскурсия - мы в восторге. Марина погрузила нас в историю Анталии, старого города, заколдовала заворожила
Натэлла
Натэлла
27 окт 2025
Мы остались в восторге от индивидуальной экскурсии по старому городу. Марина оказалась очень интересным и дружелюбным собеседником, рассказывала с лёгкой иронией и увлечением, благодаря чему прогулка была не только познавательной,
читать дальше

но и очень живой. Мы узнали массу нового о истории и культуре города, открыли для себя уголки, которые не встречаются в стандартных туристических маршрутах. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать атмосферу Антальи и провести время с удовольствием!

Н
Наталия
27 окт 2025
Очень рады что обратились к Марине! Вышла прекрасная прогулка по старому городу! Как сказал мой сын - «как будто гуляешь с другом», очень комфортно, познавательно, интересно! Марина подстраивается под ваш темп и интересы будь то исторический запрос или покупка сувенира! В моей семье все остались в восторге! Спасибо Марина, за замечательную экскурсию!
p.s. Марина супер фотограф
Очень рады что обратились к Марине! Вышла прекрасная прогулка по старому городу! Как сказал мой сынОчень рады что обратились к Марине! Вышла прекрасная прогулка по старому городу! Как сказал мой сын
С
Сергей
23 окт 2025
Потрясающая экскурсия! 3,5 часа пролетели незаметно. Получили незабываемые впечатления.
Марина, спасибо!!!
М
Марина
20 окт 2025
Спасибо за экскурсию!
Сделали удобный трансфер из отеля и обратно. Сама прогулка по центру получилась очень насыщенной и приятной. Понравилось, что учли пожелания всех участников - была и историческая часть, и разговоры о современной жизни в Турции, и остановки на фото. Были семьей от 10 до 60 лет - все остались довольны)
Спасибо за экскурсию!Спасибо за экскурсию!Спасибо за экскурсию!Спасибо за экскурсию!Спасибо за экскурсию!Спасибо за экскурсию!
Алексей
Алексей
20 окт 2025
Большая благодарность Марине за шикарное время в Калече! Чувствуется университетское образование, Марина изумительно оперирует фактами, датами, событиями исторических эпох, увлекательно все это миксует с легендами и народными традициями. Тонко чувствует
читать дальше

наше настроение для перерывов на чай…. Такие частные экскурсии не сравнить, с теми, что мы брали в отелях, спокойно в непринуждённой обстановке, прогуляться по красивешим местам, заглянуть во все закоулки, поболтать по душам, послушать историю… Друзья это того стоит!!

Большая благодарность Марине за шикарное время в Калече! Чувствуется университетское образование, Марина изумительно оперирует фактами, датами,Большая благодарность Марине за шикарное время в Калече! Чувствуется университетское образование, Марина изумительно оперирует фактами, датами,Большая благодарность Марине за шикарное время в Калече! Чувствуется университетское образование, Марина изумительно оперирует фактами, датами,Большая благодарность Марине за шикарное время в Калече! Чувствуется университетское образование, Марина изумительно оперирует фактами, датами,Большая благодарность Марине за шикарное время в Калече! Чувствуется университетское образование, Марина изумительно оперирует фактами, датами,Большая благодарность Марине за шикарное время в Калече! Чувствуется университетское образование, Марина изумительно оперирует фактами, датами,Большая благодарность Марине за шикарное время в Калече! Чувствуется университетское образование, Марина изумительно оперирует фактами, датами,Большая благодарность Марине за шикарное время в Калече! Чувствуется университетское образование, Марина изумительно оперирует фактами, датами,Большая благодарность Марине за шикарное время в Калече! Чувствуется университетское образование, Марина изумительно оперирует фактами, датами,Большая благодарность Марине за шикарное время в Калече! Чувствуется университетское образование, Марина изумительно оперирует фактами, датами,
Елена
Елена
17 окт 2025
Дорогая Марина!

Пишем Вам, чтобы от всей души поблагодарить за тот удивительный день, который Вы нам подарили. Наша экскурсия по Калеичи с Вами стала одним из ярчайших впечатлений от поездки.

Вы не
читать дальше

просто провели нас по маршруту, Вы заставили историю заговорить. Глубина Ваших знаний просто поражает, и видно, что Вы не просто «читаете» город, а живете им и искренне его любите. Спасибо за это погружение!

Большое спасибо за Ваше чувство юмора и гибкость! Было видно, что Вы мгновенно уловили нашу «аудиторию» — руководителей, привыкших к деталям и диалогу, — и сделали маршрут и подачу идеальными именно для нас.

И спасибо за помощь в организации вечера! Ужин был великолепен, а прогулка на яхте — незабываема. Вы настоящая волшебница!

Обязательно будем советовать Вас всем путешественникам, как самого чуткого, эрудированного и приятного гида в Анталии.

Ждем новой встречи!

Дорогая Марина!Дорогая Марина!Дорогая Марина!Дорогая Марина!
И
Ирина
15 окт 2025
Спасибо большое Марине за увлекательную экскурсию по старому городу. Она очень вовлеченный и знающий свое дело человек. Увидели Турцию с совершенно другими глазами. Получили знания, эмоции и даже подарочки). Рекомендую всем и взрослым и детям.
Спасибо большое Марине за увлекательную экскурсию по старому городу. Она очень вовлеченный и знающий свое дело

