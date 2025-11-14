Путешествие по Калеичи - это возможность увидеть Анталью через призму веков. Древние ворота Адриана, башня Хыдырлык и старинный порт откроют перед вами свои тайны. Погружение в историю продолжается с осмотром мечетей и медресе. Завершает экскурсию морская прогулка, где можно насладиться видами на море и горы.
Это уникальная возможность узнать больше о культуре и традициях Турции, которые сохранились до наших дней
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🌊 Живописная морская прогулка
- 📸 Отличные фото возможности
- 🏰 Архитектура разных эпох
- 🎓 Узнать о традициях Турции
Что можно увидеть
- Ворота Адриана
- Башня Хыдырлык
- Старинный морской порт
- Мечеть и минарет Йивли
- Османские мечети
- Медресе Каратай
Описание экскурсии
Прогуливаясь по извилистым улочкам Калеичи, мы с вами посетим все знаковые достопримечательности этого района:
- Ворота римского императора Адриана 2 века н. э. — главная достопримечательность Антальи, удивительно хорошо сохранившаяся
- Башня Хыдырлык — построенная на холме, она служит прекрасной смотровой с видами на море и горы
- Старинный морской порт. Чтобы увидеть его целиком, мы поднимемся на смотровые площадки. Одна из них расположена на площади Республики, вторая — над пляжем Мермерли, на террасах одноимённого ресторана
- Мечеть и минарет Йивли 13 века. Здесь вы узнаете о сельджуках: что это за народ?
- Османские мечети 16–17 веков, а также медресе Каратай с изящной резьбой по камню
Я расскажу вам о прошлом и настоящем города, раскрою все его секреты и помогу его полюбить. Вы узнаете, кто и зачем построил все знаковые достопримечательности Антальи и как османы перестраивали церкви в мечети. Мы отыщем следы римской и османской цивилизаций. Также я поделюсь с вами фактами о традициях и свадебных обрядах, которые сохранились в Турции до сих пор, и о многом другом.
Организационные детали
- Экскурсия не требует никаких дополнительных затрат
- По запросу я могу забрать вас из отеля на индивидуальном трансфере за дополнительную плату (стоимость уточняйте при заказе)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Адриана в Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Анталье
Провела экскурсии для 226 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Я профессиональный гид-историк в Анталье, официально работаю в Турции и безнадёжно влюблена в этот город! Буду рада поделиться своими знаниями и любовью с теми, кто хочет понять
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Валентин
14 ноя 2025
Хочу выразить глубокую благодарность Марине!
Я готовил сюрприз для жены на день рождения в Анталии, находясь за тысячи километров. Марина стала тем самым волшебником, который воплотил всё в жизнь. Она не
л
людмила
8 ноя 2025
31 октября 2025 года нам посчастливилось побывать на экскурсии по историческому району Анталии. Посчастливилось не только потому, что мы узнали историю и архитектуру этого города. А еще и потому, что
И
Ирина
5 ноя 2025
Посчастливилось посетить данную экскурсию с гидом Мариной. Очень понравилось как был построен маршрут, совершенно не устали. Марина- очень эрудированный, любящий свою работу гид, все прошло на одном дыхании, спасибо ей большое!
А
Алексей
5 ноя 2025
Марина - приятный и интересный собеседник с хорошим чувством юмора, такта и широкими энциклопедическими знаниями, касающихся Турции и Антальи. Наша компания хорошо и интересно провела время гуляя по старому городу Антальи. Марина - лицензированный экскурсовод, любящий и знающий Турцию. Рекомендую.
Роман
4 ноя 2025
Марина отличный гид! Очень понравилась программа и подача информации, непринужденно и насыщенно. Узнали Анталию
и Турцию с другой стороны. Рекомендэ!
И
Инга
3 ноя 2025
С семьёй (в том числе с ребёнком 10 лет) были на персональной экскурсии по старой Анталии с гидом Мариной. Экскурсия превзошла все ожидания!
Марина — отличный рассказчик и профессионал своего дела.
О
Ольга
31 окт 2025
Если вы зашли на страницу к этому гиду - бронируйте экскурсию и не сомневайтесь в своем выборе! Экскурсия нам очень понравилась, уйти с пустой головой не получиться! Марина мастерски владеет
И
Ирина
29 окт 2025
Замечательная экскурсия - мы в восторге. Марина погрузила нас в историю Анталии, старого города, заколдовала заворожила своими великолепными рассказами. Всю экскурсию держала фокус на себе и даже отвлекающихся подростков сумела
Натэлла
27 окт 2025
Мы остались в восторге от индивидуальной экскурсии по старому городу. Марина оказалась очень интересным и дружелюбным собеседником, рассказывала с лёгкой иронией и увлечением, благодаря чему прогулка была не только познавательной,
Н
Наталия
27 окт 2025
Очень рады что обратились к Марине! Вышла прекрасная прогулка по старому городу! Как сказал мой сын - «как будто гуляешь с другом», очень комфортно, познавательно, интересно! Марина подстраивается под ваш темп и интересы будь то исторический запрос или покупка сувенира! В моей семье все остались в восторге! Спасибо Марина, за замечательную экскурсию!
p.s. Марина супер фотограф
С
Сергей
23 окт 2025
Потрясающая экскурсия! 3,5 часа пролетели незаметно. Получили незабываемые впечатления.
Марина, спасибо!!!
М
Марина
20 окт 2025
Спасибо за экскурсию!
Сделали удобный трансфер из отеля и обратно. Сама прогулка по центру получилась очень насыщенной и приятной. Понравилось, что учли пожелания всех участников - была и историческая часть, и разговоры о современной жизни в Турции, и остановки на фото. Были семьей от 10 до 60 лет - все остались довольны)
Алексей
20 окт 2025
Большая благодарность Марине за шикарное время в Калече! Чувствуется университетское образование, Марина изумительно оперирует фактами, датами, событиями исторических эпох, увлекательно все это миксует с легендами и народными традициями. Тонко чувствует
Елена
17 окт 2025
Дорогая Марина!
Пишем Вам, чтобы от всей души поблагодарить за тот удивительный день, который Вы нам подарили. Наша экскурсия по Калеичи с Вами стала одним из ярчайших впечатлений от поездки.
Вы не
И
Ирина
15 окт 2025
Спасибо большое Марине за увлекательную экскурсию по старому городу. Она очень вовлеченный и знающий свое дело человек. Увидели Турцию с совершенно другими глазами. Получили знания, эмоции и даже подарочки). Рекомендую всем и взрослым и детям.
