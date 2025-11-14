Путешествие по Калеичи - это возможность увидеть Анталью через призму веков. Древние ворота Адриана, башня Хыдырлык и старинный порт откроют перед вами свои тайны. Погружение в историю продолжается с осмотром мечетей и медресе. Завершает экскурсию морская прогулка, где можно насладиться видами на море и горы. Это уникальная возможность узнать больше о культуре и традициях Турции, которые сохранились до наших дней

Описание экскурсии

Прогуливаясь по извилистым улочкам Калеичи, мы с вами посетим все знаковые достопримечательности этого района:

Ворота римского императора Адриана 2 века н. э. — главная достопримечательность Антальи, удивительно хорошо сохранившаяся

2 века н. э. — главная достопримечательность Антальи, удивительно хорошо сохранившаяся Башня Хыдырлык — построенная на холме, она служит прекрасной смотровой с видами на море и горы

— построенная на холме, она служит прекрасной смотровой с видами на море и горы Старинный морской порт. Чтобы увидеть его целиком, мы поднимемся на смотровые площадки. Одна из них расположена на площади Республики, вторая — над пляжем Мермерли, на террасах одноимённого ресторана

Чтобы увидеть его целиком, мы поднимемся на смотровые площадки. Одна из них расположена на площади Республики, вторая — над пляжем Мермерли, на террасах одноимённого ресторана Мечеть и минарет Йивли 13 века. Здесь вы узнаете о сельджуках: что это за народ?

Здесь вы узнаете о сельджуках: что это за народ? Османские мечети 16–17 веков, а также медресе Каратай с изящной резьбой по камню

Я расскажу вам о прошлом и настоящем города, раскрою все его секреты и помогу его полюбить. Вы узнаете, кто и зачем построил все знаковые достопримечательности Антальи и как османы перестраивали церкви в мечети. Мы отыщем следы римской и османской цивилизаций. Также я поделюсь с вами фактами о традициях и свадебных обрядах, которые сохранились в Турции до сих пор, и о многом другом.

Организационные детали