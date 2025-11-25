Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Узнайте Анталию с разных сторон за один день. Мы покажем вам самые интересные места этого удивительного города.



Вы сможете прогуляться по узким улочкам старого города, познакомившись с его богатой историей и посетить Дюденский водопад, который поразит вас своей красотой. В завершение нашей экскурсии у вас будет возможность самостоятельно исследовать город, сделать яркие снимки и приобрести памятные сувениры.

Описание экскурсии Путешествие в Анталию Для тех, кто впервые оказался на Средиземноморском побережье Турции, экскурсия в Анталию станет настоящим открытием. Этот город манит своими золотыми пляжами, кристально чистым морем, роскошными курортами и богатой историей, уходящей в глубь веков. Присоединяйтесь к нашему туру, чтобы познакомиться с жемчужиной Турции — Анталией, городом, который по праву считается столицей туризма. Прогулка по старому городу Калеичи Далее мы отправимся в сердце Анталии — в исторический район Калеичи. Узкие улочки, османская архитектура и древние постройки, такие как Рифленый минарет, Часовая башня и ворота Адриана, расскажут вам историю города. Спустившись в гавань, вы сможете насладиться атмосферой старинного порта. Прогулка на яхте (по желанию) Для тех, кто хочет увидеть Анталию с воды, мы предлагаем отправиться в короткое путешествие на яхте. Во время этого тура вы сможете полюбоваться великолепием города и его побережья с нового ракурса. Эта часть программы оплачивается отдельно, но она точно стоит того! Незабываемый водопад Дюден Финальной точкой экскурсии станет посещение одного из природных сокровищ Анталии — водопада Дюден. Вы увидите, как мощный поток воды обрушивается с высоты 40 метров, создавая умиротворяющий шум и освежающий бриз. Это место поразит вас своей красотой и наполнит душу спокойствием.

