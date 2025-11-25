Узнайте Анталию с разных сторон за один день. Мы покажем вам самые интересные места этого удивительного города.
Вы сможете прогуляться по узким улочкам старого города, познакомившись с его богатой историей и посетить Дюденский водопад, который поразит вас своей красотой. В завершение нашей экскурсии у вас будет возможность самостоятельно исследовать город, сделать яркие снимки и приобрести памятные сувениры.
Вы сможете прогуляться по узким улочкам старого города, познакомившись с его богатой историей и посетить Дюденский водопад, который поразит вас своей красотой. В завершение нашей экскурсии у вас будет возможность самостоятельно исследовать город, сделать яркие снимки и приобрести памятные сувениры.
Описание экскурсииПутешествие в Анталию Для тех, кто впервые оказался на Средиземноморском побережье Турции, экскурсия в Анталию станет настоящим открытием. Этот город манит своими золотыми пляжами, кристально чистым морем, роскошными курортами и богатой историей, уходящей в глубь веков. Присоединяйтесь к нашему туру, чтобы познакомиться с жемчужиной Турции — Анталией, городом, который по праву считается столицей туризма. Прогулка по старому городу Калеичи Далее мы отправимся в сердце Анталии — в исторический район Калеичи. Узкие улочки, османская архитектура и древние постройки, такие как Рифленый минарет, Часовая башня и ворота Адриана, расскажут вам историю города. Спустившись в гавань, вы сможете насладиться атмосферой старинного порта. Прогулка на яхте (по желанию) Для тех, кто хочет увидеть Анталию с воды, мы предлагаем отправиться в короткое путешествие на яхте. Во время этого тура вы сможете полюбоваться великолепием города и его побережья с нового ракурса. Эта часть программы оплачивается отдельно, но она точно стоит того! Незабываемый водопад Дюден Финальной точкой экскурсии станет посещение одного из природных сокровищ Анталии — водопада Дюден. Вы увидите, как мощный поток воды обрушивается с высоты 40 метров, создавая умиротворяющий шум и освежающий бриз. Это место поразит вас своей красотой и наполнит душу спокойствием.
Вторник, суббота в 8.00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город Калеичи
- Водопад Дуден
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Русский гид
- Страховка
- Обед
Что не входит в цену
- Прогулка на яхте (по желанию), оплачивается отдельно (12$)
- Любые напитки
- Личные затраты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, суббота в 8.00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Индивидуальная
до 4 чел.
Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы
Начало: По желанию гостей
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от €150 за человека