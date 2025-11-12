Увидеть удивительный подводный мир Погрузитесь в удивительный подводный мир вместе с экскурсией в Океанариум Анталии — одно из самых впечатляющих мест для всей семьи. В назначенное время мы заберем вас от отеля на комфортабельном транспорте и отвезем к началу вашего увлекательного приключения. У вас будет целых 2,5 часа, чтобы спокойно исследовать территорию океанариума, наслаждаясь каждой минутой. Анталийский океанариум — это не просто аквариум, а настоящий подводный город. Главной изюминкой комплекса является огромный туннель — самый длинный в мире: 131 метр в длину и 3 метра в ширину. Сквозь прозрачные стены вы сможете наблюдать за морскими обитателями, словно оказавшись прямо на морском дне. Это невероятное зрелище захватывает дух и надолго остается в памяти.

Досуг для всей семьи Вас ждут более 40 тематических аквариумов с экосистемами со всех уголков мира, ледяная зона с настоящим снегом и скульптурами изо льда, экзотический Wild

Park, где можно увидеть тропических животных, и зал восковых фигур с реалистичными копиями знаменитостей. Для любителей ярких впечатлений открыт XD-кинотеатр, а сувенирный магазин предлагает подарки на память.

Некоторые зоны комплекса, такие как Музей Льда и Wild

Park, посещаются за дополнительную плату, но они определённо стоят того — здесь вы сможете узнать ещё больше и получить дополнительные эмоции от экскурсии. Важная информация:

Некоторые зоны в океанариуме с посещением оплачиваются отдельно (по вашему желанию).