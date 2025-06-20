Групповая
Океанариум в Анталии - приключение для всей семьи
Начало: Ваш отель
«Увидеть удивительный подводный мир Погрузитесь в удивительный подводный мир вместе с экскурсией в Океанариум Анталии — одно из самых впечатляющих мест для всей семьи»
Расписание: Ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
21 июн в 10:30
$69 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Океанариум Анталии: Путешествие в мир морских чудес
Вас ждет увлекательное погружение в морскую фауну и волшебство зимнего мира в Океанариуме Анталии
Начало: Анталия
«Путешествие Океанариум Анталии Океанариум Анталии в форме туннеля длиной 131 метр и шириной 3 метра»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 11:00
21 июн в 11:00
$69 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Океанариум Анталии: нырни в подводный мир
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
21 июн в 11:00
$76 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Океанариум»
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