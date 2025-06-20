Мои заказы

Экскурсии в Океанариум Антальи

Найдено 3 экскурсии в категории «Океанариум» в Анталье, цены от $69. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Океанариум в Анталии - приключение для всей семьи
Пешая
На автобусе
4 часа
Групповая
Океанариум в Анталии - приключение для всей семьи
Начало: Ваш отель
«Увидеть удивительный подводный мир Погрузитесь в удивительный подводный мир вместе с экскурсией в Океанариум Анталии — одно из самых впечатляющих мест для всей семьи»
Расписание: Ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
21 июн в 10:30
$69 за человека
Океанариум Анталии
На автобусе
4 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Океанариум Анталии: Путешествие в мир морских чудес
Вас ждет увлекательное погружение в морскую фауну и волшебство зимнего мира в Океанариуме Анталии
Начало: Анталия
«Путешествие Океанариум Анталии Океанариум Анталии в форме туннеля длиной 131 метр и шириной 3 метра»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 11:00
21 июн в 11:00
$69 за человека
Океанариум Анталии: нырни в подводный мир
Пешая
На автобусе
4 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Океанариум Анталии: нырни в подводный мир
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
21 июн в 11:00
$76 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Океанариум»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Океанариум в Анталии - приключение для всей семьи
  2. Океанариум Анталии
  3. Океанариум Анталии: нырни в подводный мир
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Башня Хыдырлык
  9. Дюденский водопад
  10. Каньоны Кепрюлю
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2025
Сейчас в Анталье в категории "Океанариум" можно забронировать 3 экскурсии от 69 до 76. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2025 год по теме «Океанариум», 2 ⭐ отзыва, цены от $69. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август