Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи

Погулять по древнему городу Эльмалы, посетить частную винодельню и полюбоваться идиллическими видами

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Приглашаю всех любителей спокойного отдыха, красивых видов и вкусной еды на мой авторский гурмэ-тур! Он пройдёт с комфортом: на современном минивэне, с профессиональном водителем. Мы не будем заезжать в места массового туризма.

Я подготовила маршрут для эстетов и гурманов: вы осмотрите уютный горный город, зайдёте в мечеть с красивыми сводами, погуляете по винодельне и отдохнёте в итальянском ресторане.
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
Гурмэ-тур на винодельню в горах: путешествие из Антальи
Ближайшие даты:
16
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Описание

Что вас ожидает

Эльмалы: прогулка по древнему горному городу

Мы прогуляемся по ближайшему к винодельне старинному городу Эльмалы. Неспешно выпьем чай в кафе на центральной площади и понаблюдаем за аутентичной турецкой жизнью. Посетим мечеть 1610 года и дом-музей Мухаммеда Хамди Языра: философа, поэта, религиоведа и первого переводчика Корана. А также заглянем на небольшой рынок, где можно купить по нетуристическим ценам приятные сувениры, кофе, посуду, лукум и фрукты.

Винодельня с завораживающими панорамами

Вы посетите единственную частную винодельню в окрестностях Антальи, не уступающую европейским аналогам. Спуститесь в винные погреба и цех, где узнаете технологию производства и хранения вин. А также погуляете по лавандовому полю с видом на горы и продегустируете местные лимитированные вина. По желанию, мы можем зайти в современный ресторан при винодельне с красивым интерьером и богатым меню с итальянским уклоном.

Организационные детали

Что включено в стоимость

  • комфортный трансфер на минивэне с кондиционером
  • экскурсия с гидом-историком по городу Эльмалы
  • входные билеты в музей первого переводчика Корана
  • экскурсия по винодельне

Дополнительные расходы

  • дегустация 6 сортов местных вин (около 200 лир с человека)
  • обед по меню (около 200-400 лир с человека)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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