Приглашаю всех любителей спокойного отдыха, красивых видов и вкусной еды на мой авторский гурмэ-тур! Он пройдёт с комфортом: на современном минивэне, с профессиональном водителем. Мы не будем заезжать в места массового туризма. Я подготовила маршрут для эстетов и гурманов: вы осмотрите уютный горный город, зайдёте в мечеть с красивыми сводами, погуляете по винодельне и отдохнёте в итальянском ресторане.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Эльмалы: прогулка по древнему горному городу

Мы прогуляемся по ближайшему к винодельне старинному городу Эльмалы. Неспешно выпьем чай в кафе на центральной площади и понаблюдаем за аутентичной турецкой жизнью. Посетим мечеть 1610 года и дом-музей Мухаммеда Хамди Языра: философа, поэта, религиоведа и первого переводчика Корана. А также заглянем на небольшой рынок, где можно купить по нетуристическим ценам приятные сувениры, кофе, посуду, лукум и фрукты.

Винодельня с завораживающими панорамами

Вы посетите единственную частную винодельню в окрестностях Антальи, не уступающую европейским аналогам. Спуститесь в винные погреба и цех, где узнаете технологию производства и хранения вин. А также погуляете по лавандовому полю с видом на горы и продегустируете местные лимитированные вина. По желанию, мы можем зайти в современный ресторан при винодельне с красивым интерьером и богатым меню с итальянским уклоном.

Организационные детали

Что включено в стоимость

комфортный трансфер на минивэне с кондиционером

экскурсия с гидом-историком по городу Эльмалы

входные билеты в музей первого переводчика Корана

экскурсия по винодельне

Дополнительные расходы