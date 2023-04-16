Погулять по древнему городу Эльмалы, посетить частную винодельню и полюбоваться идиллическими видами
Я подготовила маршрут для эстетов и гурманов: вы осмотрите уютный горный город, зайдёте в мечеть с красивыми сводами, погуляете по винодельне и отдохнёте в итальянском ресторане.
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Описание
Что вас ожидает
Эльмалы: прогулка по древнему горному городу
Мы прогуляемся по ближайшему к винодельне старинному городу Эльмалы. Неспешно выпьем чай в кафе на центральной площади и понаблюдаем за аутентичной турецкой жизнью. Посетим мечеть 1610 года и дом-музей Мухаммеда Хамди Языра: философа, поэта, религиоведа и первого переводчика Корана. А также заглянем на небольшой рынок, где можно купить по нетуристическим ценам приятные сувениры, кофе, посуду, лукум и фрукты.
Винодельня с завораживающими панорамами
Вы посетите единственную частную винодельню в окрестностях Антальи, не уступающую европейским аналогам. Спуститесь в винные погреба и цех, где узнаете технологию производства и хранения вин. А также погуляете по лавандовому полю с видом на горы и продегустируете местные лимитированные вина. По желанию, мы можем зайти в современный ресторан при винодельне с красивым интерьером и богатым меню с итальянским уклоном.
Организационные детали
Что включено в стоимость
- комфортный трансфер на минивэне с кондиционером
- экскурсия с гидом-историком по городу Эльмалы
- входные билеты в музей первого переводчика Корана
- экскурсия по винодельне
Дополнительные расходы
- дегустация 6 сортов местных вин (около 200 лир с человека)
- обед по меню (около 200-400 лир с человека)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.