Вместе мы углубимся в Старый город — с его черепичными крышами, извилистыми улочками и яркими домами. Вы увидите памятник основателю Антальи — пергамскому царю Атталу. Заглянете в старинную мечеть, узнаете, как обучались в древности и где встретить дервишей. Пройдёте по удивительному району, где сохранился дух прошлого.
Описание экскурсии
- Памятник Атталу.
- Минарет Йивли.
- Торговые ряды.
- Старый порт.
- Обитель дервишей.
- Три смотровых площадки.
- Мечеть Шехзаде Коркут.
- Ворота Адриана.
Вы узнаете:
- почему на улицах старого города углы домов закруглены.
- зачем вместо названий улиц используют символы.
- и почему Анталья — это рай на Земле.
Организационные детали
- Вам необходима удобная обувь, вода, головной убор и красивая одежда — на этих улочках получаются потрясающие фото!
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в будние дни в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Калеичи
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 491 туриста
Мы — команда лицензированных гидов с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия для первой встречи с Анталией. Маршрут очень удачный, нет больших переходов, одна локация сменяет другую, информация идет практически постоянно. Мумин- хороший гид, с хорошим образованием, и это чувствуется в рассказе, на все свои дополнительные вопросы я получила глубокие и интересные ответы. Рекомендую туристам, ценящим такой подход.
Мумин
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой теплый отзыв и высокую оценку!
Мне очень приятно, что первая встреча с Анталией оставила у Вас такие
