Старый город Калеичи – экскурсии в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город Калеичи» в Анталье, цены от €39, скидки до 30%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Анталья за один день на авто - all inclusive
На машине
5 часов
62 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
24 мар в 10:00
€193 за всё до 8 чел.
Старый город Антальи
Пешая
2 часа
-
30%
108 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€127€181 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Пешая
На микроавтобусе
3 часа
-
13%
11 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия по Анталье и музей «Некрополис»
Погрузитесь в атмосферу древней Антальи! Ворота Адриана, минарет Йивли и музей «Некрополис» ждут вас. Узнайте историю города и его легенды
Начало: У музея «Некрополис»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00
9 мая в 10:00
2 июн в 11:00
€39€45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 января 2025
    Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
    Большое спасибо за проведённую экскурсию Фикри! Прекрасный рассказ о провинции Анталья, много интересной информации, чувствуется любовь к своему краю и делу, которому он служит. Хочется также отметить профессионализм и пунктуальность. Шот от Очень понравилась экскурсия, обязательно вернемся в этот замечательный город
    Большое спасибо за проведённую экскурсию Фикри! Прекрасный рассказ о провинции Анталья, много интересной информации, чувствуется любовьБольшое спасибо за проведённую экскурсию Фикри! Прекрасный рассказ о провинции Анталья, много интересной информации, чувствуется любовьБольшое спасибо за проведённую экскурсию Фикри! Прекрасный рассказ о провинции Анталья, много интересной информации, чувствуется любовьБольшое спасибо за проведённую экскурсию Фикри! Прекрасный рассказ о провинции Анталья, много интересной информации, чувствуется любовь
  • Н
    Нина
    2 января 2025
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Увидели необычную Анталию, масса впечатлений, архитектура, кофе и завораживающие виды. Супер!
  • И
    Ирина
    15 декабря 2024
    Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
    Отличная экскурсия для знакомства с городом. Нури украсил наш первый день в Анталии. Очень хорошо говорит на русском языке. Информация
    читать дальше

    воспринимается легко. Маршрут интересный и не сложный. Вопросов у нас было много и об обычной жизни местного населения. Поэтому наша экскурсия затянулась примерно на часик. Нури угостил нас вкусным кофе и побеседовал обо всем, что нас интересовало. Спасибо. Нам очень понравилось.

  • Г
    Геннадий
    11 ноября 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    В Атнталье провели 2 дня. В первый день познакомились с городом на автоэкскурсии "all inclusive". Нашем гидом была Ирма. Осталось
    читать дальше

    очень приятное впечатление - легко, душевно, с большой любовью к своему городу, к истории, к людям. Очень доступно и без перезагрузки излишней информацией. Во второй день нас сопровождал Фырат. Сразу расположил к себе своей манерой очень тихо, спокойно, ненавязчиво подавать материал. Хорошо чувствует и реагирует на желания и потребности гостей. Превосходно владеет историческим данными. Вобщем, остались очень довольны!

  • Т
    Татьяна
    30 октября 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Хотим выразить огромную благодарность за очень интересную и красивую экскурсию.
  • Л
    Людмила
    9 октября 2024
    Старый город Антальи
    Все очень хорошо. Кирилл замечательный рассказчик. Получилась отличная прогулка.
  • М
    Марина
    1 октября 2024
    Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
    Отличная экскурсия. Нури замечательный экскурсовод. Понравились и музей, и обзорная экскурсия по городу. В исторический район Калечи влюбилась. Обязательно вернусь в это шикарное место.
  • К
    Ксения
    7 сентября 2024
    Старый город Антальи
    Отличная прогулка, то что нужно после уже надоевшего пляжного отдыха. Однозначно лучше автобусных групповых экскурсий и намного познавательнее. Можно договориться
    читать дальше

    о трансфере, на мой взгляд получается намного безопаснее чем на непонятном такси. У Кирилла отличные познания о стране в целом, ни один вопрос не остался неосвещенный! Мы остались в восторге! Если приедем еще, то обязательно обратимся к Вам.

  • А
    Аслан
    1 июля 2024
    Старый город Антальи
    Все было круто! В следующий раз попробуем у Кирилла один из его авторских маршрутов!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Старый город Калеичи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Анталья за один день на авто - all inclusive
  2. Старый город Антальи
  3. Обзорная экскурсия по Анталье + музей «Некрополис» (в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Памуккале
  5. Ворота Адриана
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Башня Хыдырлык
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Анталье в марте 2025
Сейчас в Анталье в категории "Старый город Калеичи" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 193 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 181 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2025 год по теме «Старый город Калеичи», 181 ⭐ отзыв, цены от €39. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май