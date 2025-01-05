Индивидуальная
до 8 чел.
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
24 мар в 10:00
€193 за всё до 8 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калеичи
Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Начало: У входа в Калеичи
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€127
€181 за всё до 3 чел.
-
13%
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия по Анталье и музей «Некрополис»
Погрузитесь в атмосферу древней Антальи! Ворота Адриана, минарет Йивли и музей «Некрополис» ждут вас. Узнайте историю города и его легенды
Начало: У музея «Некрополис»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00
9 мая в 10:00
2 июн в 11:00
€39
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 января 2025Большое спасибо за проведённую экскурсию Фикри! Прекрасный рассказ о провинции Анталья, много интересной информации, чувствуется любовь к своему краю и делу, которому он служит. Хочется также отметить профессионализм и пунктуальность. Шот от Очень понравилась экскурсия, обязательно вернемся в этот замечательный город
- ННина2 января 2025Увидели необычную Анталию, масса впечатлений, архитектура, кофе и завораживающие виды. Супер!
- ИИрина15 декабря 2024Отличная экскурсия для знакомства с городом. Нури украсил наш первый день в Анталии. Очень хорошо говорит на русском языке. Информация
- ГГеннадий11 ноября 2024В Атнталье провели 2 дня. В первый день познакомились с городом на автоэкскурсии "all inclusive". Нашем гидом была Ирма. Осталось
- ТТатьяна30 октября 2024Хотим выразить огромную благодарность за очень интересную и красивую экскурсию.
- ЛЛюдмила9 октября 2024Все очень хорошо. Кирилл замечательный рассказчик. Получилась отличная прогулка.
- ММарина1 октября 2024Отличная экскурсия. Нури замечательный экскурсовод. Понравились и музей, и обзорная экскурсия по городу. В исторический район Калечи влюбилась. Обязательно вернусь в это шикарное место.
- ККсения7 сентября 2024Отличная прогулка, то что нужно после уже надоевшего пляжного отдыха. Однозначно лучше автобусных групповых экскурсий и намного познавательнее. Можно договориться
- ААслан1 июля 2024Все было круто! В следующий раз попробуем у Кирилла один из его авторских маршрутов!
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Старый город Калеичи»
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