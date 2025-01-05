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очень приятное впечатление - легко, душевно, с большой любовью к своему городу, к истории, к людям. Очень доступно и без перезагрузки излишней информацией. Во второй день нас сопровождал Фырат. Сразу расположил к себе своей манерой очень тихо, спокойно, ненавязчиво подавать материал. Хорошо чувствует и реагирует на желания и потребности гостей. Превосходно владеет историческим данными. Вобщем, остались очень довольны!