Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Антальи

Найдено 7 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Анталье, цены от €129, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Анталья за один день на авто - all inclusive
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
206 за всё до 6 чел.
По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Популярное предложение
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
«Прокатимся по центральной пальмовой улице на ретротрамвае»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас
Начало: У вашего отеля
«После направимся в Иераполис: пройдем по нагретым каменным улицам, осмотрим храм бога Аида и прикоснемся к руинам храма Аполлона»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
489 за всё до 3 чел.
Анталья: погружение в мир Востока
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Анталья: погружение в мир Востока
Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую
Начало: В районе Старого города
«Вы погуляете по узким улицам, увидите древние мечети и османские бани и посетите базар медников»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
161129 за всё до 2 чел.
Та самая Анталья: Старый город и его история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Та самая Анталья: Старый город и его история
Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
129 за всё до 6 чел.
История Калеичи - тайная и явная
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
История Калеичи - тайная и явная
Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону
Начало: на площади Республики
«Прогулка по Базарной улице и путь к Старому порту помогут окунуться в историю морской торговли»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
По Калеичи без суеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
«Базарная улица, где можно найти сувениры и подарки для друзей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
129 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Анталья: погружение в мир Востока
    Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
    Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же хорошо владеет русским языком! Всем рекомендую!
    Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так жеМы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так жеМы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же
  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Очень понравилась экскурсия, Фырат забрал нас из отеля в Белеке, показал старый город Антальи, водопады Куршунлу и Нижний Дюден. Время
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    пролетело незаметно! Всем рекомендую этого гида 👍 Очень интересно рассказывает про город и культурные особенности страны, про жизнь сейчас. Еще раз большое спасибо!

  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Все прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашего отеля за доп плату
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    (дешевле чем такси). Провел познавательную экскурсия только для нашей семьи. Остановки по требованию с двумя детьми)) Красивейшие улочки старого города ранним утром с отсутствием толпы туристов. Подсказал, где попить настоящий турецкий кофе на углях. Спасибо предыдущим отзывам - попросила, помогли осуществить. Это нереально насыщенный и вкусных кофе. Экскурсией довольны. Однозначно рекомендуем. Спасибо за хороший отдых. P.S. Туристов никто не ворует))) незнакомый гид увезет неизвестно куда … Вы - любимейшие гости, которые привозят деньги, это позволяет содержать себя и семью. Нет смысла вас обижать, есть только смысл произвести такое впечатление, чтоб вы вернулись еще раз!

    Все прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашегоВсе прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашего
  • Р
    Регина
    16 мая 2024
    По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
    Экскурсия на высшем уровне! Экскурсовод Тимур знает ответ на любой вопрос) Рассказывал очень интересно, помогал мне везде, я была одна с малышом в коляске, сделал чудесные фотографии) Спасибо большое!
  • П
    Петр
    4 мая 2024
    Анталья: погружение в мир Востока
    Елена, спасибо Вам огромное. Узнали много интересных деталей, посмотрели и погрузились в мир древней Анталии. Экскурсия отличная, рекомендуем!
  • I
    Inna
    30 апреля 2024
    Анталья: погружение в мир Востока
    Отличная экскурсия! На протяжении всего пути рассказ сопровождается интерактивом, все показывается на живых примерах в местных лавках. История не только воспринимается на слух, но и на ощупь. Рекомендую!
  • В
    Валентина
    21 апреля 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    Брали экскурсию на авто Анталья. Дополнительно заказали трансфер в отель. В назначенное время Фират забрал нас на минивэне Мерседес (нас было
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    5) и мы отправились на экскурсию. Старый город Калеичи, водопады - все очень понравилось. Фират - спокойный, интересный рассказчик! На обратном пути по нашей просьбе Фират завез нас в аптеку и очень помог))) Рассчитаться мы могли только лирами, которых у нас не было), Фират пришел на помощь в данной ситуации!) Спасибо за яркие впечатления от поездки!

  • А
    Артур
    9 апреля 2024
    Та самая Анталья: Старый город и его история
    Очень интересные тур и увлекательный гид
  • Л
    Любовь
    25 марта 2024
    Анталья за один день на авто - all inclusive
    25.03.2024 решили совершить обзорную экскурсию по Анталье. По рекомендации Фырата обратились к Угуру. В итоге гид заранее отписался, был у
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    отеля за 5 минут до назначенного времени. Очень хорошо говорит (и пишет!) на русском языке, имеет лицензию на экскурсии (человек не самоучка с улицы, а образованный и подготовленный), внимательный и интересно рассказывает, при этом ещё с хорошим чувством юмора. Экскурсия по городу и потом к водопаду в черте города очень понравилась, всё заняло порядка 5 часов - смело рекомендуем обращаться к этим гидам и в итоге не пожалеть об этом прекрасно проведённом времени. Благодарим Фырата за квалифицированного экскурсовода. (отдельная благодарность за предоставленные детское автокресло и бустер для детей)

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Улицы и переулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Анталья за один день на авто - all inclusive
  2. По красотам и эпохам Антальи - с местным гидом
  3. «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Антальи
  4. Анталья: погружение в мир Востока
  5. Та самая Анталья: Старый город и его история
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 129 до 489 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Антальи. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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