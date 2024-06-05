1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура
Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€206 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом
Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги
Начало: У вашего отеля в Анталье
«Прокатимся по центральной пальмовой улице на ретротрамвае»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас
Начало: У вашего отеля
«После направимся в Иераполис: пройдем по нагретым каменным улицам, осмотрим храм бога Аида и прикоснемся к руинам храма Аполлона»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€489 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Анталья: погружение в мир Востока
Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую
Начало: В районе Старого города
«Вы погуляете по узким улицам, увидите древние мечети и османские бани и посетите базар медников»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
161€129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Та самая Анталья: Старый город и его история
Прогуляться по колоритным улочкам и узнать, какие события происходили на них раньше
Начало: На главной площади Антальи
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
€129 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
История Калеичи - тайная и явная
Увидеть Старый город Антальи и заглянуть на его скрытую сторону
Начало: на площади Республики
«Прогулка по Базарной улице и путь к Старому порту помогут окунуться в историю морской торговли»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Калеичи без суеты
Погулять по главным достопримечательностям Старого города Антальи в компании гида-историка
Начало: у ворот Адриана
«Базарная улица, где можно найти сувениры и подарки для друзей»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€129 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))
- РРоман3 июня 2024Мы брали тур у Ислама. Отличный гид, замечательно провел экскурсию, прекрасно знает Историю Турции, так же хорошо владеет русским языком! Всем рекомендую!
- ООлеся27 мая 2024Очень понравилась экскурсия, Фырат забрал нас из отеля в Белеке, показал старый город Антальи, водопады Куршунлу и Нижний Дюден. Время
- ААнастасия23 мая 2024Все прошло просто идеально. Гид Ислам связался с нами за сутки до экскурсии. Забрал из нашего отеля за доп плату
- РРегина16 мая 2024Экскурсия на высшем уровне! Экскурсовод Тимур знает ответ на любой вопрос) Рассказывал очень интересно, помогал мне везде, я была одна с малышом в коляске, сделал чудесные фотографии) Спасибо большое!
- ППетр4 мая 2024Елена, спасибо Вам огромное. Узнали много интересных деталей, посмотрели и погрузились в мир древней Анталии. Экскурсия отличная, рекомендуем!
- IInna30 апреля 2024Отличная экскурсия! На протяжении всего пути рассказ сопровождается интерактивом, все показывается на живых примерах в местных лавках. История не только воспринимается на слух, но и на ощупь. Рекомендую!
- ВВалентина21 апреля 2024Брали экскурсию на авто Анталья. Дополнительно заказали трансфер в отель. В назначенное время Фират забрал нас на минивэне Мерседес (нас было
- ААртур9 апреля 2024Очень интересные тур и увлекательный гид
- ЛЛюбовь25 марта 202425.03.2024 решили совершить обзорную экскурсию по Анталье. По рекомендации Фырата обратились к Угуру. В итоге гид заранее отписался, был у
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Антальи. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод