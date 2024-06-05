читать дальше

(дешевле чем такси). Провел познавательную экскурсия только для нашей семьи. Остановки по требованию с двумя детьми)) Красивейшие улочки старого города ранним утром с отсутствием толпы туристов. Подсказал, где попить настоящий турецкий кофе на углях. Спасибо предыдущим отзывам - попросила, помогли осуществить. Это нереально насыщенный и вкусных кофе. Экскурсией довольны. Однозначно рекомендуем. Спасибо за хороший отдых. P.S. Туристов никто не ворует))) незнакомый гид увезет неизвестно куда … Вы - любимейшие гости, которые привозят деньги, это позволяет содержать себя и семью. Нет смысла вас обижать, есть только смысл произвести такое впечатление, чтоб вы вернулись еще раз!