На квадроциклах мы отправимся по лесным дорогам и горным тропам, чтобы увидеть другую сторону региона. Вас ждут красивые пейзажи Таврских гор и яркие эмоции.
Маршрут подойдёт даже новичкам: перед стартом проводится подробный инструктаж, а на протяжении всей поездки группу сопровождают опытные инструкторы.
Маршрут подойдёт даже новичкам: перед стартом проводится подробный инструктаж, а на протяжении всей поездки группу сопровождают опытные инструкторы.
Описание экскурсии
- В назначенное время мы заберём вас из отеля или другого места проживания в Анталье и доставим к месту проведения квадросафари.
- Перед началом поездки каждый участник получит защитный шлем, а наши инструкторы проведут подробный инструктаж по управлению квадроциклом и технике безопасности.
- Во время сафари вы проедете по живописным лесным тропам, грунтовым дорогам и участкам бездорожья в окрестностях района Коньяалты. Маршрут проходит среди природы и позволяет насладиться красивыми видами Таврских гор вдали от городской суеты.
Организационные детали
- В поездке группу сопровождают опытные инструкторы, готовые помочь в любой ситуации.
- К участию допускаются взрослые и дети от 7 лет. Дети размещаются на одном квадроцикле вместе со взрослым сопровождающим.
- Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, которую не жалко немного испачкать, а также взять с собой арафатку или бандану для защиты лица от пыли.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 530 туристов
Мы — команда лицензированных гидов с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.
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