Как жил неандерталец, что он ел, где спал, как и на кого охотился – всё это дети узнают на экскурсии в игровой форме.
Описание экскурсии
Увлекательная экскурсия для детей
Эта захватывающая экскурсия предназначена для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Она проходит в удивительной пещере Караин, расположенной всего в 35 км от Антальи. Это место полное тайн и историй, которые ждут, чтобы их открыли!
Уникальная пещера Караин
Пещера Караин известна тем, что около 350-500 тысяч лет назад здесь обитали наши предки - неандертальцы. Находки археологов, обнаруженные в этой пещере, сегодня хранятся в Археологическом музее Антальи, и они рассказывают о жизни людей в далеком прошлом.
Формат экскурсии
Экскурсия длится около одного часа, не считая времени на дорогу. Она проходит в игровой форме, что делает её особенно интересной для детей. Участники смогут:
- играть в подвижные игры;
- разгадывать загадки;
- выполнять творческие задания.
Важно знать
Обратите внимание, что в маршруте экскурсии есть подъем по лестнице, поэтому данное мероприятие не подходит для лиц с ограниченными возможностями. Мы стремимся создать безопасную и комфортную атмосферу для всех участников.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир древности, где каждый шаг наполнен историей и новыми открытиями!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги лицензионного гида
- Подвижные и творческие игры, задания
- Угощения
- Ожерелье на память.
Что не входит в цену
- Транспорт
- Входные билеты.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Рекомендуется нескользящая обувь
- Головные уборы. С собой возьмите воду
- Солнцезащитный крем и наличные деньги