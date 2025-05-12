Необычная костюмированная и интерактивная экскурсия в пещеру для детей и их родителей. Пещера Караин была заселена еще 500 тыс. лет назад древними пещерными людьми неандертальцами. Как жил неандерталец, что он ел, где спал, как и на кого охотился – всё это дети узнают на экскурсии в игровой форме.

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Описание экскурсии

Увлекательная экскурсия для детей

Эта захватывающая экскурсия предназначена для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Она проходит в удивительной пещере Караин, расположенной всего в 35 км от Антальи. Это место полное тайн и историй, которые ждут, чтобы их открыли!

Уникальная пещера Караин

Пещера Караин известна тем, что около 350-500 тысяч лет назад здесь обитали наши предки - неандертальцы. Находки археологов, обнаруженные в этой пещере, сегодня хранятся в Археологическом музее Антальи, и они рассказывают о жизни людей в далеком прошлом.

Формат экскурсии

Экскурсия длится около одного часа, не считая времени на дорогу. Она проходит в игровой форме, что делает её особенно интересной для детей. Участники смогут:

играть в подвижные игры;

разгадывать загадки;

выполнять творческие задания.

Важно знать

Обратите внимание, что в маршруте экскурсии есть подъем по лестнице, поэтому данное мероприятие не подходит для лиц с ограниченными возможностями. Мы стремимся создать безопасную и комфортную атмосферу для всех участников.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир древности, где каждый шаг наполнен историей и новыми открытиями!