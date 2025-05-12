По следам первобытного человека

Необычная костюмированная и интерактивная экскурсия в пещеру для детей и их родителей. Пещера Караин была заселена еще 500 тыс. лет назад древними пещерными людьми неандертальцами.

Как жил неандерталец, что он ел, где спал, как и на кого охотился – всё это дети узнают на экскурсии в игровой форме.
По следам первобытного человека
По следам первобытного человека
По следам первобытного человека
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Увлекательная экскурсия для детей

Эта захватывающая экскурсия предназначена для детей в возрасте от 5 до 12 лет. Она проходит в удивительной пещере Караин, расположенной всего в 35 км от Антальи. Это место полное тайн и историй, которые ждут, чтобы их открыли!

Уникальная пещера Караин

Пещера Караин известна тем, что около 350-500 тысяч лет назад здесь обитали наши предки - неандертальцы. Находки археологов, обнаруженные в этой пещере, сегодня хранятся в Археологическом музее Антальи, и они рассказывают о жизни людей в далеком прошлом.

Формат экскурсии

Экскурсия длится около одного часа, не считая времени на дорогу. Она проходит в игровой форме, что делает её особенно интересной для детей. Участники смогут:

  • играть в подвижные игры;
  • разгадывать загадки;
  • выполнять творческие задания.

Важно знать

Обратите внимание, что в маршруте экскурсии есть подъем по лестнице, поэтому данное мероприятие не подходит для лиц с ограниченными возможностями. Мы стремимся создать безопасную и комфортную атмосферу для всех участников.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир древности, где каждый шаг наполнен историей и новыми открытиями!

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги лицензионного гида
  • Подвижные и творческие игры, задания
  • Угощения
  • Ожерелье на память.
Что не входит в цену
  • Транспорт
  • Входные билеты.
Место начала и завершения?
Пещера Караин
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Рекомендуется нескользящая обувь
  • Головные уборы. С собой возьмите воду
  • Солнцезащитный крем и наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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