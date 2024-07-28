Эта невероятно весёлая интерактивная экскурсия познакомит маленьких путешественников с первобытным миром.
Они попадут в пещеру недалеко от Антальи, попробуют добыть огонь, поохотятся на крупного зверя и примерят набедренные повязки, как настоящие древние люди 500 тысяч лет назад. Стоп, дальше не рассказываем! Приходите на экскурсию — увидите всё сами!
Они попадут в пещеру недалеко от Антальи, попробуют добыть огонь, поохотятся на крупного зверя и примерят набедренные повязки, как настоящие древние люди 500 тысяч лет назад. Стоп, дальше не рассказываем! Приходите на экскурсию — увидите всё сами!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
На экскурсии ребята:
- Побывают в настоящей пещере, где были найдены кости неандертальцев
- Выяснят, какие виды первобытных людей известны и кто обитал именно здесь
- В формате игр, состязаний и загадок познакомятся с жизнью древнего человека
- Найдут еду в дикой природе и поймут, чем питались наши предки
- Сделают ожерелья из ракушек
- Научатся охотиться на крупного зверя
- Попробуют развести огонь без спичек
- Узнают, как древние люди обрабатывали шкуры и вили верёвки
- Создадут наскальный рисунок при помощи угля
На экскурсии будет много реквизита — набедренные повязки, ожерелья, перья, уголь, шкуры, дощечки для разведения огня, съедобные орешки и фрукты, пазлы и ребусы из бумаги.
Кому понравится экскурсия:
- Тем, кто первый раз в Турции
- Искушённым путешественникам, которые уже не верят, что могут увидеть что-то новое в Анталье
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Mercedes Vito. Есть детское кресло
- Дополнительно оплачиваются билеты в пещеру — €5 за человека. Ребёнок до 7 лет проходит бесплатно. По музейной карте (Museum Pass) вход бесплатный
- Дорога до пещеры займёт час в одну сторону. Экскурсия длится 1,5 часа
- Экскурсия разработана для детей 6–12 лет, но будет интересна даже взрослым
- В программе есть подъём по лестнице. Экскурсия не подойдёт для лиц с ограниченной физической активностью
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Анталье
Меня зовут Елена. Когда-то в далёком 2007 году я приехала в Турцию на работу только на одно лето, но, влюбившись в эту страну, осталась тут навсегда. Более 15 лет работалаЗадать вопрос
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