Чтобы познакомиться с истоками анатолийской истории, отправимся в пещеру, где люди жили уже 200 тысяч лет назад. Полюбуемся изумрудным водопадом в окружении вековых сосен. А затем исследуем подводный мир в местном Океанариуме. Завершим день неспешной прогулкой вдоль моря и поговорим, как Анталья превратилась в мировой курорт.

Пещера Караин — одна из древнейших стоянок человека в Анатолии. Люди жили здесь задолго до античных цивилизаций. Вы узнаете, на кого они охотились, что ели и как обустраивали свой каменный дом. Я расскажу, как формируются карстовые пещеры и кто населял эти места до греков и римлян.

Водопад Куршунлу — зелёный оазис среди сосен с удивительно прозрачной водой. Прогуляемся по природным тропам, полюбуемся видами и отдохнём в прохладе в разгар солнечного дня.

Океанариум Антальи — один из крупнейших в регионе. Вы окажетесь в туннеле под водой, а акулы, скаты и другие обитатели тропических морей будут проплывать совсем рядом с вашей головой. Поговорим, как устроены современные океанариумы и как они помогают изучать морскую жизнь.

Набережная Коньяалты — пройдём вдоль моря, полюбуемся панорамами гор Торос, насладимся лёгким бризом и атмосферой знаменитого курорта.

Трансфер из отелей в Анталье, Кунду и Белеке на минивэне или легковом автомобиле с кондиционером включён в стоимость. Из Кемера, Сиде и Аланьи — по запросу за дополнительную плату. Принимаю оплату в российских рублях наличными или банковским переводом

Не рекомендую программу людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, сердечной недостаточностью и другими серьёзными заболеваниями, а также путешественникам преклонного возраста

