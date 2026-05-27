Анталья от пещеры первобытных людей до лазурной набережной
Узнать, как жили в Анатолии до Античности, побывать у водопада и при желании - в Океанариуме
Чтобы познакомиться с истоками анатолийской истории, отправимся в пещеру, где люди жили уже 200 тысяч лет назад. Полюбуемся изумрудным водопадом в окружении вековых сосен. А затем исследуем подводный мир в местном Океанариуме.
Завершим день неспешной прогулкой вдоль моря и поговорим, как Анталья превратилась в мировой курорт.
Описание экскурсии
Пещера Караин — одна из древнейших стоянок человека в Анатолии. Люди жили здесь задолго до античных цивилизаций. Вы узнаете, на кого они охотились, что ели и как обустраивали свой каменный дом. Я расскажу, как формируются карстовые пещеры и кто населял эти места до греков и римлян.
Водопад Куршунлу — зелёный оазис среди сосен с удивительно прозрачной водой. Прогуляемся по природным тропам, полюбуемся видами и отдохнём в прохладе в разгар солнечного дня.
Океанариум Антальи — один из крупнейших в регионе. Вы окажетесь в туннеле под водой, а акулы, скаты и другие обитатели тропических морей будут проплывать совсем рядом с вашей головой. Поговорим, как устроены современные океанариумы и как они помогают изучать морскую жизнь.
Набережная Коньяалты — пройдём вдоль моря, полюбуемся панорамами гор Торос, насладимся лёгким бризом и атмосферой знаменитого курорта.
Организационные детали
Трансфер из отелей в Анталье, Кунду и Белеке на минивэне или легковом автомобиле с кондиционером включён в стоимость. Из Кемера, Сиде и Аланьи — по запросу за дополнительную плату. Принимаю оплату в российских рублях наличными или банковским переводом
Не рекомендую программу людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, сердечной недостаточностью и другими серьёзными заболеваниями, а также путешественникам преклонного возраста
Дополнительные расходы
вход в Океанариум — €30 за чел.
обед и кофе-паузы — по меню
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Айя — ваш гид в Анталье
Лицензированный гид по Турции и турагентство с лицензией TURSAB.
Для меня Турция — это не просто страна, в которой я живу и работаю. Это место, которое однажды очень глубоко почувствовала.
— не про спешку и не про сухие факты. Это про состояние. Про то, как мы идём по старым улицам и вдруг начинаем замечать детали. Про то, как история перестаёт быть где-то далеко и становится живой и понятной. Про разговоры, в которых можно не только узнать новое, но и немного выдохнуть.
Я рассказываю просто и по-настоящему, без перегрузки и лишнего пафоса. Мне важно, чтобы вам было комфортно, спокойно и интересно — как будто вы гуляете с человеком, который давно здесь живёт и искренне хочет поделиться самым ценным.
Со мной часто получается не просто экскурсия, а тёплая встреча, после которой остаются не только знания, но и особое ощущение. Если вам откликается такой формат — буду рада пройти этот путь вместе.
