Предлагаем разнообразить пляжный отдых и полюбоваться каньоном Кёпрюлю с необычного ракурса — с высоты птичьего полёта. Вы с ветерком промчитесь по зиплайну, а под вами пронесутся река, скалы и сосновые леса.
Описание экскурсии
- Вы прибудете в нацпарк «Кёпрюлю Каньон».
- Зарегистрируетесь, пройдёте инструктаж и получите экипировку.
- Пролетите по стальному тросу длиной около 1000 метров над рекой, скалами и сосновыми склонами.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из отеля и обратно, инструктаж, экипировка (шлем и страховочная система) и билет на зиплайн.
- Дополнительно оплачиваются фото, видео и питание.
- Время в пути — около 1,5–2,5 ч.
- Полёт проходит с использованием сертифицированного оборудования и под контролем инструкторов.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€28
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 28 туристов
Я работаю в сфере туризма и хорошо знаю Турцию изнутри. За это время мне довелось работать и жить в разных городах страны, что позволило глубоко понять местную культуру, традиции и особенности жизни. В настоящее я менеджер в официальном туристическом агентстве в Анталье и занимаюсь организацией экскурсий, трансферов и прогулок на яхте для гостей региона.
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «Полёт на зиплайне в каньоне Кёпрюлю (из Антальи)»
-
10%
Групповая
Тур по Анталии с адреналином: рафтинг, джиппинг и зиплайн
Ощутите адреналин в Анталии! Рафтинг, джиппинг и зиплайн в одном туре. Незабываемые эмоции и природа ждут вас
Начало: Отели или расположение гостей
Расписание: Ежедневно в 8:00.
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
$40.50
$45 за человека
Групповая
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Проведите день в национальном парке Каньон Кёпрюлю с рафтингом, багги-сафари и зиплайном. Эмоции и адреналин гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
30 мая в 08:00
2 июн в 08:00
€55 за человека
Групповая
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
Начало: У вашего отеля
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
€22 за человека
Групповая
до 20 чел.
Рафтинг, багги, зиплайн и монстр-трак с включённым обедом - из Антальи
Приключения в каньоне Кёпрюлю
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
€48 за человека
€28 за человека