В Турции немало природных красот, которые стоит увидеть. Мы с вами отправимся посмотреть на 40-метровый водопад Дюден и прогуляемся по национальному парку «Табиат» — именно здесь можно увидеть живописный каскад водопада Куршунлу.

Описание экскурсии

Водопады турецкой Ривьеры Сегодня мы посетим самые красивые природные чудеса Турецкой Ривьеры в Анталии — два водопада, Дюден и Куршунлу. Дюден ежегодно посещает множество туристов — все хотят увидеть, как поток воды красиво впадает в море с высоты сорока метров! Водопад Куршунлу находится в уютном природном парке. Здесь мы сможем насладиться красотой природы и отдохнуть от шумного города. В конце программы мы посетим один из популярных торговых центров Анталии Deepo Outlet.