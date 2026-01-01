Водопады Дюден – экскурсии в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады Дюден» в Анталье, цены от $25, скидки до 18%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
История и природа Анталии: Обзорная экскурсия в Калеичи и водопады Дюден
На автобусе
6 часов
-
18%
331 отзыв
Групповая
История и природа Анталии: Обзорная экскурсия в Калеичи и водопады Дюден
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
$28.70$35 за человека
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
На яхте
5 часов
2 отзыва
Групповая
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, среда, пятница
1 мая в 08:30
4 мая в 08:30
$53 за человека
День на благоухающих историей улицах Анталии
На автобусе
10 часов
6 отзывов
Групповая
до 17 чел.
День на благоухающих историей улицах Анталии
Начало: Мы заберем путешественников из их отелей
Расписание: Ежедневно в 08:00
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

В
История и природа Анталии: Обзорная экскурсия в Калеичи и водопады Дюден
Доброго и бодрого всем! 🤝 29.03 посетили обзорную экскурсию по Анталии. Нашем гидом являлась Александра, сама экскурсия получилась обширной и познавательной! 👍 Но отметим Александру, профессианал своего дела и просто замечательный человек! 🙌 С уважением, Валерий
И
История и природа Анталии: Обзорная экскурсия в Калеичи и водопады Дюден
Хорошая экскурсия. Познавательная. Посетили красивые места.
Э
История и природа Анталии: Обзорная экскурсия в Калеичи и водопады Дюден
Сама экскурсия по старому городу была интересной, у нас было два гида, мне очень понравился гид Ertan, к счастью я знаю английский, поэтому было интересно слушать именно его. Русскоязычный гид
тоже был приятный, но на мой взгляд давал меньше информации, а на обратном пути куда-то ушел, поэтому люди которые не знают английский были не в восторге.
Что мне действительно не понравилось- это то, что нас отвезли в магазин серебра, где мы бессмысленно провели чуть ли не час!. .
Прогулка на ладке на мой взгляд тоже ни о чем- очень медленно и скучно, но имеет место быть.

Е
История и природа Анталии: Обзорная экскурсия в Калеичи и водопады Дюден
Это была великолепная экскурсия. Ездили вдвоем с мужем и только мы были русские. Было 2 гида. Очень крутой русскоговорящий гид Назим. Он много рассказывал про историю Турции и про все
достопримечательности Анталии. Очень образованный, интересный, тактичный. Обед был супер. Нам на стол поставили три салата и кебаб с шаурмой. Это уже входило в стоимость экскурсии. Минус что напитки не входят и везут в ювелирку. Но это указано здесь, поэтому мы были готовы и настроение ничего не испортило.

А
История и природа Анталии: Обзорная экскурсия в Калеичи и водопады Дюден
Очень понравилась экскурсия! Даже не ожидала, что в Анталии столько всего интересного. Спасибо гиду Татьяне за подробный рассказ, внимание и заботу
I
История и природа Анталии: Обзорная экскурсия в Калеичи и водопады Дюден
Первый раз в Турции, благодаря гиду Татьяне узнали очень много про Анталию, посетили много красивых мест, верхний и нижний Дюден, красивый исторический город Калеичи, козий парк, старый порт, прокатились на
корабле по Средиземному морю, центральную площадь Ататюрка, покушали вкусно турецкий дюрен. Татьяна рассказала много интересного про древнее происхождение всех этих мест, было очень познавательно и интересно, впечатлили Врата Адриана. Татьяне спасибо за всё, выражаю своё восхищение её знаниям и отношением к нам туристам, как к родным❤️. Спасибо большое вам Татьяна🔥.

A
История и природа Анталии: Обзорная экскурсия в Калеичи и водопады Дюден
Основная группа была на английском, но для 4 чел был русскоговорящий гид Наргиз. Большое спасибо, отличная экскурсия. Были на 2 водопадах, в старом городе. Все отлично! Единственный минус: в кафе,
где обедали и были платные напитки, цену на кофе назвали одну, а после того, как рассчитывались, была уже другая цена, в 1,5р выше.
Но это точно не вина данной компании.
Спасибо за экскурсию!

И
История и природа Анталии: Обзорная экскурсия в Калеичи и водопады Дюден
Экскурсия хороша тем, что позволяет составить впечатление об Антальи и её достопримечательности для тех, кто здесь в первый раз. Татьяна - экскурсовод, который много знает о Турции и не жадничая делится информацией.
Трансфер удобный. Автобусы комфортные. Все по времени: забрали-привезли в отель!
И
История и природа Анталии: Обзорная экскурсия в Калеичи и водопады Дюден
Всё было хорошо и добродушно!!! 👍👍👍СПАСИБО БОЛЬШОЕ ГИДУ!!!
В
История и природа Анталии: Обзорная экскурсия в Калеичи и водопады Дюден
Воспоминания,приносящие радость,именно за это хочется поблагодарить организаторов нашей предновогодней экскурсии по Антальи! Информативность и грамотность подачи материала,внимание к запросам,желание выстроить отношения на перспективу новых встреч-всё это говорит о высоком профессионализме сопровождающего нас гида-Татьяны! Спасибо Вам! Удачи!С надеждой на новые совместные путешествия! Виктория+Виктория+Татьяна
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Водопады Дюден»

Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Памуккале;
  3. Калеичи;
  4. Старый город Калеичи;
  5. Старый город;
  6. Дюденский водопад;
  7. Старый порт;
  8. Ворота Адриана;
  9. Каньоны Кепрюлю;
  10. Минарет Йивли.
Сколько стоит экскурсия по Анталье в апреле 2026
Сейчас в Анталье в категории "Водопады Дюден" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 53 со скидкой до 18%. Туристы уже оставили гидам 339 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
