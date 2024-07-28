Когда-то здесь делали оливковое масло, которое поставлялось по всему Средиземноморью. А теперь остались лишь руины — вы увидите их и познакомитесь с зажиточным городом древней Памфилии. Узнаете, как в современной Турции перемешивается история разных государств. А затем насладитесь прохладой одного из самых красивых водопадов Антальи.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Лирботон Коме
Вы осмотрите то, что осталось от огромных цистерн для хранения масла и маслобоен. Увидите башню Ареты, руины жилых построек и некрополя, храмов и терм. И конечно, полюбуетесь панорамой современной Антальи с высоты холма. Я расскажу о древних цивилизациях Малой Азии. О том, как называлась оливковое масло в древние времена и как жили люди в античном городе.
Водопад Верхний Дюден
Немного прогуляемся по живописным дорожкам в приятной тени деревьев — и выйдем туда, где подземная река Дюден вырывается наружу. Со смотровой площадки вы полюбуетесь каскадами воды, которые падают с 25–метровой высоты. И даже сможете взглянуть на водопад изнутри, если подниметесь в небольшую пещеру.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном седане, время в пути до Лирботон Коме — примерно 40 минут
- Часть экскурсии пройдёт пешком — мы будем гулять по древнему городу и по парку до водопада
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию) и вход к водопаду — примерно €1,5
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алтан — ваша команда гидов в Анталье
Здравствуйте! Я Алтан. Окончил филологический факультет Стамбульского Университета — и переехал в Анталью. Закончил курсы министерства туризма и получил лицензию профессионального гида. И вот с тех пор уже 30 летЗадать вопрос
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