Когда-то здесь делали оливковое масло, которое поставлялось по всему Средиземноморью. А теперь остались лишь руины — вы увидите их и познакомитесь с зажиточным городом древней Памфилии. Узнаете, как в современной Турции перемешивается история разных государств. А затем насладитесь прохладой одного из самых красивых водопадов Антальи.

Описание экскурсии

Лирботон Коме

Вы осмотрите то, что осталось от огромных цистерн для хранения масла и маслобоен. Увидите башню Ареты, руины жилых построек и некрополя, храмов и терм. И конечно, полюбуетесь панорамой современной Антальи с высоты холма. Я расскажу о древних цивилизациях Малой Азии. О том, как называлась оливковое масло в древние времена и как жили люди в античном городе.

Водопад Верхний Дюден

Немного прогуляемся по живописным дорожкам в приятной тени деревьев — и выйдем туда, где подземная река Дюден вырывается наружу. Со смотровой площадки вы полюбуетесь каскадами воды, которые падают с 25–метровой высоты. И даже сможете взглянуть на водопад изнутри, если подниметесь в небольшую пещеру.

Организационные детали