Приглашаем прокатиться по Средиземному морю, полюбоваться пейзажами и искупаться вдали от шумного побережья. Остановимся у пляжа Лара, где вы поплаваете в чистой воде. Вы увидите водопад Нижний Дюден, одну из главных достопримечательностей региона. Осмотрите скалы и пещеры, насладитесь отдыхом и обедом на борту.
Описание экскурсии
- Купание и отдых на пляже Лара
- Водопад Нижний Дюден, который мощным потоком стекает в море. Вы посмотрите на скалы и небольшие пещеры и сделаете кадры на его фоне. Остановимся здесь для купания и обеда на борту с видом на водопад
- Прогулка вдоль живописного побережья Антальи
Ориентировочный тайминг
9:30–10:00 — сбор в марине и отправление
10:00–11:00 — пляж Лара
11:00–13:30 — водопад Нижний Дюден
13:30–14:30 — прогулка вдоль побережья Анталии
14:30–15:00 — возвращение в марину
Организационные детали
- Идём на комфортабельном прогулочном корабле с просторной палубой, зонами для загара, затенёнными местами для отдыха. На борту: музыкальная система, душ и туалет, спасательные жилеты. Перед посадкой проводится инструктаж
- Прогулка не рекомендуется беременным и при серьёзных проблемах со здоровьем. Дети должны быть под присмотром родителей
- Прогулка может быть перенесена или отменена из-за погоды
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
Что включено в стоимость, а что — нет
- В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно, обед (курица, макароны, салат) и безалкогольные напитки без ограничений
- Дополнительные расходы (по желанию): алкогольные напитки, катание на гидроцикле
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€23
|Дети до 12 лет
|€12
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмет — ваша команда гидов в Анталье
Здравствуйте! Меня зовут Ахмет. Я уже много лет работаю в сфере морского туризма в Анталии. В нашей компании мы предоставляем качественные и незабываемые морские прогулки на собственных яхтах и лодках. Наши услуги
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
20 апр 2026
Вид потрясающий, забрали с отеля привезли к кораблю, красивый корабль и действительно похож на пиратский, места много, фотографироваться было одно удовольствие. Сам водопад мы проехали довольно быстро но встали неподалеку,
