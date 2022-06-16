Древний город Сагалассос

Он затерялся высоко в горах на границе современных провинций Турции — Испарта и Бурдур. Улицы города при строительстве были вымощены массивными каменными плитами, причем подобная «брусчатка» вполне неплохо сохранилась до наших дней. Камень для порфировых колонн, украшающих действующий фонтан на центральной площади, был привезен из самого Египта. Качество и точность исполнения ажурной резьбы по камню поражает и по сей день. Сохранившиеся до наших дней барельефы на территории Сагалассоса являются отличными образцами античного искусства.

На центральной площади города, вы восхититесь фонтаном Антонинлер, который до сих пор работает. Он был построенный во времена Рима более 1800 лет назад. Вас поразит древний амфитеатр, где проходили спортивные состязания и бои гладиаторов. Узнаете почему еще за 3000 лет до н. э., жившие в то время люди нашли это место весьма пригодным для жизни, несмотря на горную местность. Я расскажу вам какое отношение древний город Сагалассос имеет к Александру Македонскому и когда произошел его расцвет. Вы будете поражены, узнав причину того, что послужило концом процветания некогда столицы римской провинции Галатия.

Озеро Салда

По пути вы насладитесь фантастическими горными панорамами и услышите занимательные факты об озере. Местные жители называют его «Турецкими Мальдивами». Вода здесь ярко-голубого цвета, а береговая линия поразительно похожа на берег моря на Мальдивах. Прекрасное место для отдыха с детьми, потому что мелководье прогревается до +30 градусов, и малыши могут плескаться в ней часами.

Отдых на бирюзовом озере Салда и путешествие в древний город Сагалассос останутся в вашем сердце и на фото навсегда, а я сделаю все, чтобы он был комфортным и запоминающимся!

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