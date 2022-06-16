В древнем городе Сагалассос вы в полной мере сможете насладиться тишиной
В древнем городе Сагалассос вы в полной мере сможете насладиться тишиной и завораживающими горными пейзажами, побродить среди древнеримских развалин и почувствовать связь с историей. Отличным дополнением к экскурсии будет незабываемая поездка на озеро Салда. Вода ярко-голубого цвета и береговая линия поразительно похожая на берег моря на Мальдивах. Прекрасное место для отдыха с детьми.
Что вас ожидает 🤩
- Фонтан Антонинлер
- Древний амфитеатр
- Озеро Салда
Древний город Сагалассос
Он затерялся высоко в горах на границе современных провинций Турции — Испарта и Бурдур. Улицы города при строительстве были вымощены массивными каменными плитами, причем подобная «брусчатка» вполне неплохо сохранилась до наших дней. Камень для порфировых колонн, украшающих действующий фонтан на центральной площади, был привезен из самого Египта. Качество и точность исполнения ажурной резьбы по камню поражает и по сей день. Сохранившиеся до наших дней барельефы на территории Сагалассоса являются отличными образцами античного искусства.
На центральной площади города, вы восхититесь фонтаном Антонинлер, который до сих пор работает. Он был построенный во времена Рима более 1800 лет назад. Вас поразит древний амфитеатр, где проходили спортивные состязания и бои гладиаторов. Узнаете почему еще за 3000 лет до н. э., жившие в то время люди нашли это место весьма пригодным для жизни, несмотря на горную местность. Я расскажу вам какое отношение древний город Сагалассос имеет к Александру Македонскому и когда произошел его расцвет. Вы будете поражены, узнав причину того, что послужило концом процветания некогда столицы римской провинции Галатия.
Озеро Салда
По пути вы насладитесь фантастическими горными панорамами и услышите занимательные факты об озере. Местные жители называют его «Турецкими Мальдивами». Вода здесь ярко-голубого цвета, а береговая линия поразительно похожа на берег моря на Мальдивах. Прекрасное место для отдыха с детьми, потому что мелководье прогревается до +30 градусов, и малыши могут плескаться в ней часами.
Отдых на бирюзовом озере Салда и путешествие в древний город Сагалассос останутся в вашем сердце и на фото навсегда, а я сделаю все, чтобы он был комфортным и запоминающимся!
Важная информация
Возьмите с собой в путешествие:
- удобную обувь;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники/плавки и полотенца;
- головные уборы (шляпа/ кепка);
- фотоаппарат или телефон;
- деньги на личные расходы.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер на комфортабельном легковом автомобиле.
- Услуги лицензированного профессионального русскоязычного гида-историка
- Что не входит
- Входные билеты в древний город Сагалассос
- Еда и напитки
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: по договорённостиЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Возьмите с собой в путешествие:
- Удобную обувь
- Солнцезащитные очки и крем
- Купальники/плавки и полотенца
- Головные уборы (шляпа/ кепка)
- Фотоаппарат или телефон
- Деньги на личные расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур — ваш гид в Анталии
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