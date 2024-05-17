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прямо с указанного мной адреса (задержались на 10 минут, но, если честно, я тоже задержалась на 10 минут, поэтому всё идеально), покормили, делали необходимые остановки, увидели красивое озеро Салда, далее были остановки в двух местах, где можно было купить украшения/посуду и вино/сладости/чай. На последний пункт видела много жалоб. Тоже не согласна с такими отзывами: благодаря этим заездам я попробовала самый вкусный рахат-лукум в своей жизни и сразу купила килограмм (а ещё чай:3). Отдельное спасибо! Далее была прекрасная гора Памуккале. Я не купалась в бассейне Клеопатры, т. к. хотелось увидеть Акрополь и Некрополь (на эту локацию отведено три часа, с бассейном успеть сложнее). И да, я успела! Ещё успели сделать много фотографий, дойти почти до конца Некрополя. Ну а в конце театр -- это невероятно красиво! После был обед и домой В общем, большое спасибо за поездку! Обязательно поеду ещё в следующий раз, уже с купанием в бассейне. Также большое спасибо Вере: внимательный и ответственный гид, который помог лучше понять историю всех мест и следил, чтобы никто не потерялся