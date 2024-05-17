1 чел.
По популярности
скидка
24%
Групповая
15 часов
Памуккале и Иераполис: чудеса природы и древности из Анталии
Путешествие к белоснежным террасам Памуккале, древнему Иераполису и озеру Салда - турецким Мальдивам
Начало: Ваш отель
Расписание: 04:00 — 05:00 трансфер в регионе
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
46$35 за человека
Групповая
15 часов
Памуккале, Озеро Салда и Иераполис: Групповая Экскурсия из Анталии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Памуккале, ощутите красоту озера Салда и пройдитесь по древнему Иераполису
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $54 за человека
Индивидуальная
7 часов
Озеро Салда - индивидуальная экскурсия на автомобиле
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Памуккале из Анталии
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
$50 за человека
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда: чарующее путешествие на «Турецкие Мальдивы» из Анталии
Окунитесь в кристально чистые воды озера Салда, насладитесь уникальными горными видами и целебной грязью
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к древнему городу Сагалассос и «Турецким Мальдивам»
Начало: По договоренности
Расписание: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$445 за всё до 4 чел.
Групповая
15 часов
Памуккале и озеро Салда из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 05:30
11 июня в 05:30
от $29 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNina17 мая 2024Мне всё очень понравилось!!! Читая отзывы перед поездкой, стало страшно -- столько негативных, ужас. В итоге всё прошло прекрасно: забрали
- LLana7 мая 2024Красивое место, потрясающие впечатления. Огромное спасибо нашему Гиду и за интересную экскурсию и внимательное отношение к туристам
- ММария20 июля 2023Понравилось всё. Лавандовые поля, озеро, завтрак, обед, трансфер. Невероятная красота! Очень рада, что поехали на экскурсию. Дорога как-то легко прошла, совсем не утомительно.
- ННадежда13 июля 2023Добрый день! Удалось попасть на лавандовые поля в начале июля. Виды потрясающие! Группа была небольшая, автобус комфортный. Время пролетело незаметно!
- ООлег12 июля 2023Четкая организация экскурсии. Все согласно расписанию. Ждать трансфера не пришлось. Очень пунктуальны! Гид достойный! Рекомендую! Оплатить можно по факту в автобусе. Разные Локации с лавандой, где-то цветет получше, где-то похуже. озеро Салда неописуемой красоты! Цвет воды как на Мальдивах!
- ММихаил12 сентября 2022Отличная экскурсия, очень дружелюбный, квалифицированный гид, Евгений. Очень разумно организована поездка. Получили много исторической информации, и в целом знаний по стране.
- ЕЕлизаветта26 июля 2022Невероятной красоты озеро 😍
- ЕЕкатерина23 июля 2022Очень красивое, не зря его сравнивают с Мальдивами, цвет воды просто космический. Поездку на озеро однозначно рекомендую, потому что увидеть своими глазами это маленькое чудо - непередаваемые ощущения)))
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Экскурсии на озеро Салда»
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