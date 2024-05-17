Экскурсии на озеро Салда

Найдено 8 экскурсий в категории «Экскурсии на озеро Салда» в Анталье, цены от $29, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Травертины Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда из Анталии
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
15 часов
100 отзывов
Памуккале и Иераполис: чудеса природы и древности из Анталии
Путешествие к белоснежным террасам Памуккале, древнему Иераполису и озеру Салда - турецким Мальдивам
Начало: Ваш отель
Расписание: 04:00 — 05:00 трансфер в регионе
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
46$35 за человека
4 в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис, Амфитеr
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
45 отзывов
Памуккале, Озеро Салда и Иераполис: Групповая Экскурсия из Анталии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Памуккале, ощутите красоту озера Салда и пройдитесь по древнему Иераполису
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $54 за человека
Озеро Салда - индивидуальная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Озеро Салда - индивидуальная экскурсия на автомобиле
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Памуккале из Анталии
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Памуккале из Анталии
Начало: Ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$400 за всё до 6 чел.
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
23 отзыва
Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
Начало: Ваш отель
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
$50 за человека
Путешествие на «Турецкие Мальдивы» к озеру Салда
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда: чарующее путешествие на «Турецкие Мальдивы» из Анталии
Окунитесь в кристально чистые воды озера Салда, насладитесь уникальными горными видами и целебной грязью
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Путешествие к древнему городу Сагалассос и «Турецким Мальдивам»
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к древнему городу Сагалассос и «Турецким Мальдивам»
Начало: По договоренности
Расписание: По договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$445 за всё до 4 чел.
Памуккале и озеро Салда из Анталии
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
Памуккале и озеро Салда из Анталии
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 05:30
11 июня в 05:30
от $29 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nina
    17 мая 2024
    4 в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис, Амфитеr
    Мне всё очень понравилось!!! Читая отзывы перед поездкой, стало страшно -- столько негативных, ужас. В итоге всё прошло прекрасно: забрали
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    прямо с указанного мной адреса (задержались на 10 минут, но, если честно, я тоже задержалась на 10 минут, поэтому всё идеально), покормили, делали необходимые остановки, увидели красивое озеро Салда, далее были остановки в двух местах, где можно было купить украшения/посуду и вино/сладости/чай. На последний пункт видела много жалоб. Тоже не согласна с такими отзывами: благодаря этим заездам я попробовала самый вкусный рахат-лукум в своей жизни и сразу купила килограмм (а ещё чай:3). Отдельное спасибо! Далее была прекрасная гора Памуккале. Я не купалась в бассейне Клеопатры, т. к. хотелось увидеть Акрополь и Некрополь (на эту локацию отведено три часа, с бассейном успеть сложнее). И да, я успела! Ещё успели сделать много фотографий, дойти почти до конца Некрополя. Ну а в конце театр -- это невероятно красиво! После был обед и домой В общем, большое спасибо за поездку! Обязательно поеду ещё в следующий раз, уже с купанием в бассейне. Также большое спасибо Вере: внимательный и ответственный гид, который помог лучше понять историю всех мест и следил, чтобы никто не потерялся

  • L
    Lana
    7 мая 2024
    Озеро Салда - индивидуальная экскурсия на автомобиле
    Красивое место, потрясающие впечатления. Огромное спасибо нашему Гиду и за интересную экскурсию и внимательное отношение к туристам
  • М
    Мария
    20 июля 2023
    Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
    Понравилось всё. Лавандовые поля, озеро, завтрак, обед, трансфер. Невероятная красота! Очень рада, что поехали на экскурсию. Дорога как-то легко прошла, совсем не утомительно.
  • Н
    Надежда
    13 июля 2023
    Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
    Добрый день! Удалось попасть на лавандовые поля в начале июля. Виды потрясающие! Группа была небольшая, автобус комфортный. Время пролетело незаметно!
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    Однако хочу предупредить, что в районе Ыспарта и на озере Салда жуткий холодный ветер. Советую брать с собой кофты и ветровки.

  • О
    Олег
    12 июля 2023
    Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
    Четкая организация экскурсии. Все согласно расписанию. Ждать трансфера не пришлось. Очень пунктуальны! Гид достойный! Рекомендую! Оплатить можно по факту в автобусе. Разные Локации с лавандой, где-то цветет получше, где-то похуже. озеро Салда неописуемой красоты! Цвет воды как на Мальдивах!
  • М
    Михаил
    12 сентября 2022
    Памуккале из Анталии
    Отличная экскурсия, очень дружелюбный, квалифицированный гид, Евгений. Очень разумно организована поездка. Получили много исторической информации, и в целом знаний по стране.
  • Е
    Елизаветта
    26 июля 2022
    Озеро Салда - индивидуальная экскурсия на автомобиле
    Невероятной красоты озеро 😍
  • Е
    Екатерина
    23 июля 2022
    Озеро Салда - индивидуальная экскурсия на автомобиле
    Очень красивое, не зря его сравнивают с Мальдивами, цвет воды просто космический. Поездку на озеро однозначно рекомендую, потому что увидеть своими глазами это маленькое чудо - непередаваемые ощущения)))

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Экскурсии на озеро Салда»

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  1. Травертины Памуккале, античный город Иераполис и озеро Салда из Анталии
  2. 4 в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис, Амфитеr
  3. Озеро Салда - индивидуальная экскурсия на автомобиле
  4. Памуккале из Анталии
  5. Лавандовые поля Ыспарты и турецкие Мальдивы - Озеро Салда (из Антальи)
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  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Экскурсии на озеро Салда" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 29 до 445 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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