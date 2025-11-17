Приглашаем вас в увлекательное путешествие по каньону Тазы.
Вас ждут захватывающие виды с панорамной площадки, поездка на внедорожниках по горным дорогам и знакомство с древним мостом Олук. А затем — весёлый рафтинг по бурной реке и вкусный обед на природе. Это день, который подарит вам море эмоций и незабываемые впечатления!
Описание водной прогулки
Приключение с яркими эмоциями Готовы к настоящим приключениям? Рано утром мы отправимся в путешествие, которое начнётся с захватывающей поездки на открытых внедорожниках по живописным горным дорогам. Первой остановкой станет старинный мост Олук — удивительное инженерное сооружение времён Римской империи, которое до сих пор поражает своей прочностью. Затем мы поднимемся к панорамной площадке знаменитого каньона Тазы — здесь вас ждут невероятные виды и время для красивых снимков на фоне скал и ущелий. Дальше мы спустимся вниз, к живописной реке, где начнётся вторая часть приключения — сплав по реке на рафтах или байдарках. Это будет весело, освежающе и очень динамично! По пути мы остановимся в уютном ресторанчике на берегу, чтобы вкусно пообедать и немного передохнуть. После насыщенного дня вас отвезут обратно в отель — с массой впечатлений и ярких фото на память. Важная информация:
Одевайтесь в удобную одежду, которую не жалко испачкать и намочить, возьмите с собой сменную одежду и обувь (для рафтинга), полотенце и защиту от солнца.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Каньон Кёпрюлю
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги гида
- Обед
- Сафари на внедорожниках
- Сплав по горной реке
- Снаряжение для рафтинга
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
- Фото/ видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Одевайтесь в удобную одежду
- Которую не жалко испачкать и намочить
- Возьмите с собой сменную одежду и обувь (для рафтинга)
- Полотенце и защиту от солнца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
