Приключение с яркими эмоциями Готовы к настоящим приключениям? Рано утром мы отправимся в путешествие, которое начнётся с захватывающей поездки на открытых внедорожниках по живописным горным дорогам. Первой остановкой станет старинный мост Олук — удивительное инженерное сооружение времён Римской империи, которое до сих пор поражает своей прочностью. Затем мы поднимемся к панорамной площадке знаменитого каньона Тазы — здесь вас ждут невероятные виды и время для красивых снимков на фоне скал и ущелий. Дальше мы спустимся вниз, к живописной реке, где начнётся вторая часть приключения — сплав по реке на рафтах или байдарках. Это будет весело, освежающе и очень динамично! По пути мы остановимся в уютном ресторанчике на берегу, чтобы вкусно пообедать и немного передохнуть. После насыщенного дня вас отвезут обратно в отель — с массой впечатлений и ярких фото на память. Важная информация:

Одевайтесь в удобную одежду, которую не жалко испачкать и намочить, возьмите с собой сменную одежду и обувь (для рафтинга), полотенце и защиту от солнца.