Каньон Тазы – экскурсии в Анталье

Найдено 7 экскурсий в категории «Каньон Тазы» в Анталье, цены от $16, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Тазы каньон из Антальи
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
70 отзывов
Путешествие в Тазы каньон из Анталии: джипы, горы и рафтинг
Откройте величественные пейзажи Таврских гор и Тазы каньона во время захватывающей экскурсии на джипах
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
Каньон Тазы, Античный Сельге и Каменные люди: отдых среди гор
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
8 часов
47 отзывов
Каньон Тазы и Античный Сельге: Историческое приключение из Анталии
Погрузитесь в мир древности и природных чудес, посетив каньон Тазы и руины Сельге в одной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: вторник, Пятница
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
35$32 за человека
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Групповая
6 часов
29 отзывов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю: Экстремальное Приключение в Анталии
Жаждете приключений? Присоединяйтесь к нам в рафтинге по бурной реке Кепрючай в сердце живописного каньона
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$16 за человека
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
8 часов
1 отзыв
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Рафтинг и багги-сафари
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
10 часов
14 отзывов
Активный тур: Рафтинг и багги-сафари в национальном парке Каньон Кёпрюлю
Погрузитесь в приключение: мчите на багги по холмам и покоряйте бурные воды на рафтинге в Анталии
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Рафтинг в Национальном Парке Каньон Кёпрюлю
Групповая
9 часов
4 отзыва
Рафтинг в Национальном Парке Каньон Кёпрюлю
Начало: Ваш отель. Не забудьте сообщить название
Расписание: Eжедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$17 за человека
Трансфер-тур в каньон Тазы с рафтингом и без
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур в каньон Тазы с рафтингом и без из Анталии
Проведите незабываемый день, исследуя каньон Тазы с личным гидом и трансфером на комфортабельном минивэне
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    27 мая 2024
    5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
    Прекрасная экскурсия. Море впечатлений! Каньон Тазы просто великолепен!
  • А
    Александра
    21 мая 2024
    Экскурсия в Тазы каньон из Антальи
    За эти деньги - прекрасно. Посетили очень красивые места! Из отеля забрал комфортный микроавтобус. Связь с водителем на английском языке. Далее
    читать дальше

    расформировали автобус кому куда. Меня соединили с другими туристами, нас пересадили на машины типа микро автобусов, но с открытым верхом. Сопровождающий был со знанием русского языка. В машине можно ехать стоя. Классные ощущения. Имейте в виду, что кепку/шляпу в этом случае надо снять, чтобы не сдуло. Поэтому, лучше на экскурсию надевать бандану или бафф. Было бы здорово это указать в описании экскурсии. Если у вас куплен только каньон без баги, тарзанки и прочих услуг, вполне вероятно, что вам нужно будет посидеть подождать остальных членов группы, пока они катаются. В итоге, поездкой осталась очень довольна. Благодарю!

  • S
    Stanislav
    22 апреля 2024
    Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
    Экскурсия понравилась. Забрали вовремя, быстро довезли, автобус комфортный. Везде покатали, потом покормили, потом отвезли домой. Плоты хорошие. Весла хорошие. Речка спокойная и
    читать дальше

    веселая. P.S. Уважаемые организаторы. Донесите пожалуйста до гидов одну простую мысль - большинство туристов НЕНАВИДЯТ брызгаться. Это нравится только туркам и гидам. Это ХУДШАЯ часть экскурсии. Если они так хотят брызгаться - пусть брызгают друг друга. Мы орем не потому что нам нравится, а чтобы сдержаться и веслом им голову не проломить! А так - экскурсия хорошая;)!

  • M
    Marianna
    20 апреля 2024
    Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
    Спасибо за увлекательное путешествие. Всё чётко сработано, водитель забрал пунктуально от отеля и так же привез обратно. Короткая и чёткая информация от оператора. Ездили второй раз в разных странах на экскурсии и оба раза отлично. Спасибо
  • Р
    Роман
    14 марта 2024
    Каньон Тазы, Античный Сельге и Каменные люди: отдых среди гор
    Все было здорово, особенно сплав. Единственная заминка была это когда приехали на распределение кто куда, и так как мало кто
    читать дальше

    говорил по русски пришлось посуетиться чтобы найти человека, который хоть как то нас направит где ждать именно нашу программу, так как народу было много. В целом по каньону покатались хорошо, единственное запихнули очень много человек в одну машину. На фотографии времени достаточно.

  • П
    Полина
    3 марта 2024
    Каньон Тазы, Античный Сельге и Каменные люди: отдых среди гор
    Невероятно красивый тазы каньон, кюпрючай река и горы - к посещению рекомендую. К сожалению, про античный город добавить ничего не могу, тк вместо посещения группа направилась на катание на багги
  • К
    Конько
    17 июля 2023
    Рафтинг в Национальном Парке Каньон Кёпрюлю
    Трансфер был организован на комфортабельном микроавтобусе. Ехать из анталии -примерно три часа с остановкой в небольшом сувенирной магазине на 30
    читать дальше

    минут. Немного затянута организационная часть перед началом сплава. Свм спуск по реке довольно спокойный, в июле река не такая полноводная. Обед скромный, но присутствует) В Анталию вернулись в 19.00. В целом, ожидания совпали с реальностью.

  • С
    Смирнова
    23 мая 2023
    Рафтинг и багги-сафари
    Это было самое захватывающее приключение в моей жизни! Рафтинг в Анталии настолько увлекательный, что словами не передать. А когда добавили гонки на багги, я почувствовала себя настоящим гонщиком. Большое спасибо команде за безопасность и веселье!
  • Н
    Николаев
    23 мая 2023
    Рафтинг и багги-сафари
    Не могу описать свои впечатления словами! Экскурсия "Рафтинг и багги в Анталии" была просто потрясающей. Природа вокруг великолепна, а эмоции от спусков и скоростных гонок непередаваемы. Я провел здесь отличное время и с удовольствием повторил бы это снова!
  • I
    IGOR
    22 сентября 2022
    Рафтинг в Национальном Парке Каньон Кёпрюлю
    Если бы в реке воды было бы больше и впечатлений от рафтинга осталось бы больше. В течении 13 лет я
    читать дальше

    не однократно был на этом мероприятии. Меняется всё в лучшую сторону, но очень медленно. За это время можно было бы спуск к водопаду, где делают первые фото, улучшить. Приходиться прыгать по камням, как горным козлам. В промежуточных местах стоянок, нет туалетов. Пиво есть, туалетов нет. А в остальном всё хорошо.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Каньон Тазы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Экскурсия в Тазы каньон из Антальи
  2. Каньон Тазы, Античный Сельге и Каменные люди: отдых среди гор
  3. Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
  4. 5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
  5. Рафтинг и багги-сафари
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Каньон Тазы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 16 до 500 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 165 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Анталье на 2024 год по теме «Каньон Тазы», 165 ⭐ отзывов, цены от $16. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам