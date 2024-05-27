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расформировали автобус кому куда. Меня соединили с другими туристами, нас пересадили на машины типа микро автобусов, но с открытым верхом. Сопровождающий был со знанием русского языка. В машине можно ехать стоя. Классные ощущения. Имейте в виду, что кепку/шляпу в этом случае надо снять, чтобы не сдуло. Поэтому, лучше на экскурсию надевать бандану или бафф. Было бы здорово это указать в описании экскурсии. Если у вас куплен только каньон без баги, тарзанки и прочих услуг, вполне вероятно, что вам нужно будет посидеть подождать остальных членов группы, пока они катаются. В итоге, поездкой осталась очень довольна. Благодарю!