1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Путешествие в Тазы каньон из Анталии: джипы, горы и рафтинг
Откройте величественные пейзажи Таврских гор и Тазы каньона во время захватывающей экскурсии на джипах
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$25 за человека
скидка
9%
Групповая
8 часов
Каньон Тазы и Античный Сельге: Историческое приключение из Анталии
Погрузитесь в мир древности и природных чудес, посетив каньон Тазы и руины Сельге в одной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: вторник, Пятница
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
35$32 за человека
Групповая
6 часов
Рафтинг в Каньоне Кепрюлю: Экстремальное Приключение в Анталии
Жаждете приключений? Присоединяйтесь к нам в рафтинге по бурной реке Кепрючай в сердце живописного каньона
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$16 за человека
Групповая
8 часов
5в1 Тазы каньон + Рафтинг + Багги + Зиплайн + Джиппинг
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Групповая
10 часов
Активный тур: Рафтинг и багги-сафари в национальном парке Каньон Кёпрюлю
Погрузитесь в приключение: мчите на багги по холмам и покоряйте бурные воды на рафтинге в Анталии
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг в Национальном Парке Каньон Кёпрюлю
Начало: Ваш отель. Не забудьте сообщить название
Расписание: Eжедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$17 за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур в каньон Тазы с рафтингом и без из Анталии
Проведите незабываемый день, исследуя каньон Тазы с личным гидом и трансфером на комфортабельном минивэне
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$500 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис27 мая 2024Прекрасная экскурсия. Море впечатлений! Каньон Тазы просто великолепен!
- ААлександра21 мая 2024За эти деньги - прекрасно. Посетили очень красивые места! Из отеля забрал комфортный микроавтобус. Связь с водителем на английском языке. Далее
- SStanislav22 апреля 2024Экскурсия понравилась. Забрали вовремя, быстро довезли, автобус комфортный. Везде покатали, потом покормили, потом отвезли домой. Плоты хорошие. Весла хорошие. Речка спокойная и
- MMarianna20 апреля 2024Спасибо за увлекательное путешествие. Всё чётко сработано, водитель забрал пунктуально от отеля и так же привез обратно. Короткая и чёткая информация от оператора. Ездили второй раз в разных странах на экскурсии и оба раза отлично. Спасибо
- РРоман14 марта 2024Все было здорово, особенно сплав. Единственная заминка была это когда приехали на распределение кто куда, и так как мало кто
- ППолина3 марта 2024Невероятно красивый тазы каньон, кюпрючай река и горы - к посещению рекомендую. К сожалению, про античный город добавить ничего не могу, тк вместо посещения группа направилась на катание на багги
- ККонько17 июля 2023Трансфер был организован на комфортабельном микроавтобусе. Ехать из анталии -примерно три часа с остановкой в небольшом сувенирной магазине на 30
- ССмирнова23 мая 2023Это было самое захватывающее приключение в моей жизни! Рафтинг в Анталии настолько увлекательный, что словами не передать. А когда добавили гонки на багги, я почувствовала себя настоящим гонщиком. Большое спасибо команде за безопасность и веселье!
- ННиколаев23 мая 2023Не могу описать свои впечатления словами! Экскурсия "Рафтинг и багги в Анталии" была просто потрясающей. Природа вокруг великолепна, а эмоции от спусков и скоростных гонок непередаваемы. Я провел здесь отличное время и с удовольствием повторил бы это снова!
- IIGOR22 сентября 2022Если бы в реке воды было бы больше и впечатлений от рафтинга осталось бы больше. В течении 13 лет я
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Каньон Тазы»
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