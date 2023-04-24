Рафтинг вдоль русла реки Кёпрючай

Исследовать «долину чудес» на групповом сплаве в одном из самых длинных каньонов Турции

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Река Кёпрючай берёт начало в Таврских горах и протекает среди скальных стен высотой более 100 метров.

Несмотря на столь пересечённый рельеф, её течение вполне безопасно и подходит для захватывающего и безопасного рафтинга. Мы откроем вам удивительный мир живописных ландшафтов, заповедной природы и ярких эмоций.
Рафтинг вдоль русла реки Кёпрючай
Рафтинг вдоль русла реки Кёпрючай
Рафтинг вдоль русла реки Кёпрючай
Рафтинг вдоль русла реки Кёпрючай
Рафтинг вдоль русла реки Кёпрючай
Рафтинг вдоль русла реки Кёпрючай
Ближайшие даты:
24
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апр
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апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ты неси меня, река…

В Турции немало рек для сплава, и одна из них — Кёпрючай. Это горная река длиной 183 километра, быстрая и прозрачная. Температура воды редко поднимается выше 8°, при этом сама вода настолько чистая, что её смело можно пить. Бурное течение, чистый горный воздух, нетронутая природа — всё это стоит того, чтобы отправиться в сплав на рафтах и устроить себе настоящее приключение.

Программа сплава

  • Сбор группы происходит по нескольким городам: Кемер, Анталья, Белек, Алания и Сиде. Точное время прибытия трансфера мы сообщим за день до экскурсии.
  • Дорога по горному серпантину до каньона займёт около 1 часа (90 км). По пути вам откроются потрясающие виды на ущелье и реку. Это зрелище действительно захватывает дух!
  • После прибытия в каньон мы выдадим снаряжение и проведём подробный инструктаж по технике безопасности и управлению рафтом. Затем вы отправитесь на стартовую точку.
  • Первая остановка будет у моста для того, чтобы сфотографироваться и поплавать. Затем сплав продолжится до следующей остановки, где также можно сделать фото и искупаться. После этого вы направитесь к финишу.
  • В завершении сплава вас ждёт обед и обратный трансфер.

Организационные детали

  • Продумайте одежду и обувь, чтобы чувствовать себя комфортно во время сплава:
    — свободный крой, быстросохнущая ткань;
    — кроссовки или сандалии, которые плотно прилегают к стопе и не скользят (можно приобрести на месте за $15);
    — головной убор для защиты от солнца;
    — запасной комплект одежды, чтобы переодеться;
  • Из соображений безопасности к участию в сплаве не допускаются:
    — люди, имеющие проблемы с сердцем, лёгкими, позвоночником, зрением или вестибулярным аппаратом;
    — беременные женщины на любом сроке.

в понедельник, среду и пятницу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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