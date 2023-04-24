Река Кёпрючай берёт начало в Таврских горах и протекает среди скальных стен высотой более 100 метров. Несмотря на столь пересечённый рельеф, её течение вполне безопасно и подходит для захватывающего и безопасного рафтинга. Мы откроем вам удивительный мир живописных ландшафтов, заповедной природы и ярких эмоций.

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Описание

Что вас ожидает

Ты неси меня, река…

В Турции немало рек для сплава, и одна из них — Кёпрючай. Это горная река длиной 183 километра, быстрая и прозрачная. Температура воды редко поднимается выше 8°, при этом сама вода настолько чистая, что её смело можно пить. Бурное течение, чистый горный воздух, нетронутая природа — всё это стоит того, чтобы отправиться в сплав на рафтах и устроить себе настоящее приключение.

Программа сплава

Сбор группы происходит по нескольким городам: Кемер, Анталья, Белек, Алания и Сиде. Точное время прибытия трансфера мы сообщим за день до экскурсии.

Дорога по горному серпантину до каньона займёт около 1 часа (90 км). По пути вам откроются потрясающие виды на ущелье и реку. Это зрелище действительно захватывает дух!

После прибытия в каньон мы выдадим снаряжение и проведём подробный инструктаж по технике безопасности и управлению рафтом. Затем вы отправитесь на стартовую точку.

Первая остановка будет у моста для того, чтобы сфотографироваться и поплавать. Затем сплав продолжится до следующей остановки, где также можно сделать фото и искупаться. После этого вы направитесь к финишу.

В завершении сплава вас ждёт обед и обратный трансфер.

Организационные детали