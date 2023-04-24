Исследовать «долину чудес» на групповом сплаве в одном из самых длинных каньонов Турции
Река Кёпрючай берёт начало в Таврских горах и протекает среди скальных стен высотой более 100 метров.
Несмотря на столь пересечённый рельеф, её течение вполне безопасно и подходит для захватывающего и безопасного рафтинга. Мы откроем вам удивительный мир живописных ландшафтов, заповедной природы и ярких эмоций.
Несмотря на столь пересечённый рельеф, её течение вполне безопасно и подходит для захватывающего и безопасного рафтинга. Мы откроем вам удивительный мир живописных ландшафтов, заповедной природы и ярких эмоций.
Ближайшие даты:
24
апр
апр
26
апр
апр
28
апр
апр
1
мая
мая
3
мая
мая
5
мая
мая
8
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ты неси меня, река…
В Турции немало рек для сплава, и одна из них — Кёпрючай. Это горная река длиной 183 километра, быстрая и прозрачная. Температура воды редко поднимается выше 8°, при этом сама вода настолько чистая, что её смело можно пить. Бурное течение, чистый горный воздух, нетронутая природа — всё это стоит того, чтобы отправиться в сплав на рафтах и устроить себе настоящее приключение.
Программа сплава
- Сбор группы происходит по нескольким городам: Кемер, Анталья, Белек, Алания и Сиде. Точное время прибытия трансфера мы сообщим за день до экскурсии.
- Дорога по горному серпантину до каньона займёт около 1 часа (90 км). По пути вам откроются потрясающие виды на ущелье и реку. Это зрелище действительно захватывает дух!
- После прибытия в каньон мы выдадим снаряжение и проведём подробный инструктаж по технике безопасности и управлению рафтом. Затем вы отправитесь на стартовую точку.
- Первая остановка будет у моста для того, чтобы сфотографироваться и поплавать. Затем сплав продолжится до следующей остановки, где также можно сделать фото и искупаться. После этого вы направитесь к финишу.
- В завершении сплава вас ждёт обед и обратный трансфер.
Организационные детали
- Продумайте одежду и обувь, чтобы чувствовать себя комфортно во время сплава:
— свободный крой, быстросохнущая ткань;
— кроссовки или сандалии, которые плотно прилегают к стопе и не скользят (можно приобрести на месте за $15);
— головной убор для защиты от солнца;
— запасной комплект одежды, чтобы переодеться;
- Из соображений безопасности к участию в сплаве не допускаются:
— люди, имеющие проблемы с сердцем, лёгкими, позвоночником, зрением или вестибулярным аппаратом;
— беременные женщины на любом сроке.
в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и пятницу в 08:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ramazan — Организатор в Анталии
Провёл 297 экскурсий для 359 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Рамазан, я представляю лицензированное туристическое агентство в Турции. С удовольствием помогу организовать отдых в нашей живописной стране.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии
Групповые
На автобусе
Летние
Выездные
На весь день
Сплавы и рафтинг
Водные развлечения
Природа и пейзажи
Популярные места
Каньоны
Похожие туры из Анталии
Групповая
13 часов
В Каппадокию из Антальи на 2 дня. Групповой тур
Подземелья Каймаклы, инопланетные пейзажи, закат в Розовой долине и скальный город Гёреме
у вашего отеля
25 апр
29 апр
€590 за человека
Групповая
13 часов
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Погулять по живописным средиземноморским городкам и отдохнуть на пляжах с голубым флагом
у входа в ваш отель
30 апр
4 мая
7 мая
14 мая
€65 за человека
Индивидуальная
3 часа
Неизвестная Анталья - побег из отеля
Пройти вдоль горной речки, заглянуть на рынок и понять турецкий характер за неспешным завтраком
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
€57 за всё до 9 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании