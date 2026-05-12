Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Одно из самых живописных мест в окрестностях Антальи – каньон Кёпрюлю. Приглашаю вас на экскурсию по самому высокому ущелью Турции с прогулкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Природные красоты и скалистые берега горной реки Кёпрючай не оставят вас равнодушными.
Описание экскурсии
Река Кёпрючай и Кёпрюлю каньонГорная река Кёпрючай имеет длину 183 км, начинается в горах Восточного Тавра и впадает в Средиземное море. Она всегда полноводна, именно на ней в анталийском регионе проводят рафтинг. Но изюминкой реки как раз являются каньоны. И если Кёпрюлю каньон — это рафтинг, римский мост II века и деревенские кафе на реке, то Тазы каньон — это потрясающий вид на ущелье и горы. Организационные детали:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
- При посещении этих мест обязательно нужно взять с собой фотоаппарат. ДОПОЛНИТЕЛЬНО + $30 трансфер из отеля в Сиде + $50 трансфер из отеля в Кемере + $50 экскурсия по античному городу Аспендос + $30 посещение “живой” пещеры со сталактитами и сталагмитами.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отеля в пределах Антальи
Что не входит в цену
- Питание
- Трансфер из отеля в Кемере, Сиде - 40 евро
- Входной билет - 5 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Все прошло отлично! Экскурсовод Евген большой молодец
Вам был полезен этот отзыв?
А
Классная экскурсия, очень красивые места.
Очень хороший гид, много интересного рассказал и по-дружески пообщались.
Очень хороший гид, много интересного рассказал и по-дружески пообщались.
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А
Классная экскурсия, очень красивые места.
Очень хороший гид, много интересного рассказал и по-дружески пообщались.
Очень хороший гид, много интересного рассказал и по-дружески пообщались.
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А
все понравилось, приятный гид
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И
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