Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Река Кёпрючай и Кёпрюлю каньонГорная река Кёпрючай имеет длину 183 км, начинается в горах Восточного Тавра и впадает в Средиземное море 🌊. Она всегда полноводна, именно на ней в анталийском регионе проводят рафтинг 🚣‍.

Но изюминкой реки как раз являются каньоны. И если Кёпрюлю каньон — это рафтинг 🚣‍, римский мост II века и деревенские кафе на реке, то Тазы каньон — это потрясающий вид на ущелье и горы ⛰️.

Организационные детали:

Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;

При посещении этих мест обязательно нужно взять с собой фотоаппарат.

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