Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии

Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю

Евгений Н.
Евгений Н. – Гид из Анталии
Одно из самых живописных мест в окрестностях Антальи – каньон Кёпрюлю.

Приглашаю вас на экскурсию ⛳ по самому высокому ущелью Турции с прогулкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы.

Природные красоты и скалистые берега горной реки Кёпрючай не оставят вас равнодушными.
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Экскурсия

$170 за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Река Кёпрючай и Кёпрюлю каньонГорная река Кёпрючай имеет длину 183 км, начинается в горах Восточного Тавра и впадает в Средиземное море 🌊. Она всегда полноводна, именно на ней в анталийском регионе проводят рафтинг 🚣‍.
Но изюминкой реки как раз являются каньоны. И если Кёпрюлю каньон — это рафтинг 🚣‍, римский мост II века и деревенские кафе на реке, то Тазы каньон — это потрясающий вид на ущелье и горы ⛰️.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • При посещении этих мест обязательно нужно взять с собой фотоаппарат.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
+ $30 трансфер из отеля в Сиде
+ $50 трансфер из отеля в Кемере
+ $50 экскурсия ⛳ по античному городу Аспендос
+ $30 посещение “живой” пещеры со сталактитами и сталагмитами
🚩 Начало: Ваш отель
🏁 Место завершения: Отель
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер из отеля в пределах Антальи
Что не входит
  • Питание
  • Трансфер из отеля в Кемере, Сиде (+40 евро)
Важная информация
  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
  • При посещении этих мест обязательно нужно взять с собой фотоаппарат.
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Самый высокий каньон Анталии: природный заповедник Кёпрюлю
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгений Н.
Евгений Н.
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