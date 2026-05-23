Трансфер и билет в Антальский аквариум и музей восковых фигур Face 2 Face

Пройти по самому длинному в мире морскому тоннелю и сфоткаться со звездой
Мы заберём вас из отеля в пределах Антальи, чтобы доставить в Аквариум.

Билет входит в стоимость, поэтому вы сразу отправитесь изучать подводных обитателей — самостоятельно и в комфортном темпе.
Трансфер и билет в Антальский аквариум и музей восковых фигур Face 2 Face

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников, в которую входит билет.

Что вас ожидает

Трансфер

Доставим вас из отеля в Антальский аквариум. Время в пути зависит от района проживания.

Аквариум

Вы самостоятельно погуляете по комплексу и морскому тоннелю длиной более 130 метров. Увидите акул, осьминогов, крокодилов, мурен и сотни других видов со всего мира. Пройдёте тематические зоны с коралловыми рифами, тропическими ландшафтами, затонувшим кораблём и инсталляцией «Атлантида».

Музей восковых фигур Face 2 Face

Сфотографируетесь с реалистичными восковыми фигурами известных личностей — художников, спортсменов, музыкантов и персонажей из кино.

Snow World, Ice Museum, Tropical Reptile House, кинотеатр Oceanride XD

Эти локации вы можете посетить по билету «Мега» — отдохнуть в иглу и ощутить прохладу настоящего снега или отправиться в мультисенсорное подводное путешествие.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер в пределах Антальи на Mercedes Sprinter, билет в аквариум Антальи и посещение музея восковых фигур Face 2 Face
  • В мега-пакет входит также посещение Snow World, Ice Museum, Tropical Reptile House и кинотеатра Oceanride XD
  • Важно: фотосъёмка со вспышкой запрещена. Время демонстрации кормления животных вам нужно уточнять самостоятельно

ежедневно в 10:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Входной билет в Аквариум и музей восковых фигур€60
Мега-пакет (Snow World, Ice Museum, Tropical Reptile House, кинотеатр Oceanrid)€67
Детский пакет от 2 до 11 лет€55
Детский пакет до 1 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

