Мы заберём вас из отеля в пределах Антальи, чтобы доставить в Аквариум. Билет входит в стоимость, поэтому вы сразу отправитесь изучать подводных обитателей — самостоятельно и в комфортном темпе.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников, в которую входит билет.

Что вас ожидает

Трансфер

Доставим вас из отеля в Антальский аквариум. Время в пути зависит от района проживания.

Аквариум

Вы самостоятельно погуляете по комплексу и морскому тоннелю длиной более 130 метров. Увидите акул, осьминогов, крокодилов, мурен и сотни других видов со всего мира. Пройдёте тематические зоны с коралловыми рифами, тропическими ландшафтами, затонувшим кораблём и инсталляцией «Атлантида».

Музей восковых фигур Face 2 Face

Сфотографируетесь с реалистичными восковыми фигурами известных личностей — художников, спортсменов, музыкантов и персонажей из кино.

Snow World, Ice Museum, Tropical Reptile House, кинотеатр Oceanride XD

Эти локации вы можете посетить по билету «Мега» — отдохнуть в иглу и ощутить прохладу настоящего снега или отправиться в мультисенсорное подводное путешествие.

Организационные детали