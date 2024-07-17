Добро пожаловать на увлекательную экскурсию в Аквариум Антальи с комфортабельным трансфером из города! Сегодня вас ждет захватывающее погружение в подводный мир.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Мы начнем наше путешествие с удобного трансфера из Антальи до Аквариума. Вам не придется беспокоиться о транспорте – мы обеспечим его для вас. По прибытии в Аквариум Антальи вы окажетесь в удивительном мире подводных чудес. Здесь вы увидите множество видов морских созданий, от красочных тропических рыб до впечатляющих хищников океана. Аквариумы впечатляют своими размерами и красотой. После завершения тура мы предоставим вам трансфер обратно в Анталью, чтобы вы могли поделиться впечатлениями от этого удивительного путешествия. Спасибо, что выбрали нашу экскурсию в Аквариум Антальи с трансфером. Мы уверены, что вы проведете незабываемое время в этом волшебном подводном мире!
Каждый день
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|$65
|Детский от 3 до 11 лет
|$60
|Детский от 0 до 2 лет
|$0
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Входной билет в Аквариум
- Страховка
- Сопровождение
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Мы свяжемся с вами после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Антальи
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