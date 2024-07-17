Описание экскурсии

Что вас ожидает:Мы начнем наше путешествие с удобного трансфера из Антальи до Аквариума. Вам не придется беспокоиться о транспорте – мы обеспечим его для вас. По прибытии в Аквариум Антальи вы окажетесь в удивительном мире подводных чудес. Здесь вы увидите множество видов морских созданий, от красочных тропических рыб до впечатляющих хищников океана. Аквариумы впечатляют своими размерами и красотой. После завершения тура мы предоставим вам трансфер обратно в Анталью, чтобы вы могли поделиться впечатлениями от этого удивительного путешествия. Спасибо, что выбрали нашу экскурсию в Аквариум Антальи с трансфером. Мы уверены, что вы проведете незабываемое время в этом волшебном подводном мире!