Живописное путешествие Тазы каньон — одно из самых впечатляющих мест Турции, где природа открывает свои величественные панорамы. Ранним утром вас заберут от отеля и доставят к месту старта. Первая часть маршрута — это увлекательная поездка на открытых внедорожниках по горным дорогам среди сосновых лесов и уютных деревушек, спрятанных в горах Тавра. Уже сама дорога подарит невероятные панорамы и множество поводов для фото. Главная остановка — Тазы каньон, также известный как Долина Мудрости. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться природой, прогуляться по тропам и сделать невероятные снимки с обзорных точек. Глубокое ущелье, окутанное тишиной, производит по-настоящему завораживающее впечатление. Приключение с яркими эмоциями После прогулки — вкусный обед, а для желающих — захватывающий сплав по реке Кёпрючай. Этот участок подходит даже новичкам и дарит море веселья. В завершение насыщенного дня мы соберёмся и отвезём вас обратно в отель. Не забудьте взять с собой головной убор, купальные принадлежности, солнцезащитные очки и фотоаппарат — день обещает быть ярким и незабываемым! Важная информация:

Одевайтесь в удобную одежду, которую не жалко испачкать и намочить, возьмите с собой сменную одежду и обувь (для рафтинга), полотенце и защиту от солнца.