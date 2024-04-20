Экскурсия идеально подойдет для тех, кто хочет совместить головокружительный вид с Тазы каньона с похожими на каппадокийские пейзажи скалами Адам Каялар.
А в дополнение вы увидите Кёпрюлю каньон и величественный мост Олук, построенный ещё в римскую эпоху, а также древний город Сельге.
А в дополнение вы увидите Кёпрюлю каньон и величественный мост Олук, построенный ещё в римскую эпоху, а также древний город Сельге.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Уже не первый год мечтой почти всех туристов, прилетающих в Анталию, является посещение Тазы каньона. Вид с высоты птичьего полёта на каньон захватывает дух!!! А дополнением к нему будут:
- Скалы Адам Каялар (люди-скалы) — фантастический вид и их удивительная форма сравнима только с картинками из фильма «Аватар». Скалы были образованы из песчаных слоёв, поднявшихся с морского дна.
- Римский мост Олук — исторический мост длиной 22 метра, шириной 2,7 метра и высотой около 35 метров (до самого глубокого места на дне реки) опирается на природные стены каньона в самом узком и отвесном его месте и образует одну арку. Этот мост был построен во II веке н. э. в римскую эпоху и время расцвета города Сельге на вершине горы по соседству.
- Сельге — античный город с сохранившимися остатками театра.
- Кепрюлю каньон.
Экскурсию проводим каждый понедельник и пятницу
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 13+
|$37
|Дети от 6 до 12 лет
|$20
|Дети до 6 лет без места в автобусе
|$0
|Дети до 6 лет с местом в автобусе
|$20
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тазы каньон
- Сельге
- Римский мост Олук
- Кепрюлю каньон
- Скалы Адам Каялар
Что включено
- Трансфер от вашего отеля и обратно
- Посещение всех мест с входными билетами
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки
- Фото и видео
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию проводим каждый понедельник и пятницу
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Важная информация
- После бронирования
- Мы сообщим Вам время трансфера
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
20 апр 2024
Благодарим за организацию тура в Тазы каньон, Мини Каппадокию, античный город Сельге, Римский Мост и Кепрюлю каньон. Нам очень понравилась поездка, обед был вкусным, а трансфер удобным.
К
Константин
18 апр 2024
Экскурсия была прекрасной, мы промчались через все достопримечательности и насладились вкусным обедом. Рекомендую всем, не пожалеет
Н
Ника
5 янв 2024
Поездка была замечательной! Сделали много классных фотографий и вкусно покушали). Обязательно присоединимся к вам ещё раз!
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