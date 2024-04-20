Тазы каньон и античный город Сельге

Экскурсия идеально подойдет для тех, кто хочет совместить головокружительный вид с Тазы каньона с похожими на каппадокийские пейзажи скалами Адам Каялар.

А в дополнение вы увидите Кёпрюлю каньон и величественный мост Олук, построенный ещё в римскую эпоху, а также древний город Сельге.
5
3 отзыва
Тазы каньон и античный город Сельге
Тазы каньон и античный город Сельге
Тазы каньон и античный город Сельге
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Уже не первый год мечтой почти всех туристов, прилетающих в Анталию, является посещение Тазы каньона. Вид с высоты птичьего полёта на каньон захватывает дух!!! А дополнением к нему будут:

  • Скалы Адам Каялар (люди-скалы) — фантастический вид и их удивительная форма сравнима только с картинками из фильма «Аватар». Скалы были образованы из песчаных слоёв, поднявшихся с морского дна.
  • Римский мост Олук — исторический мост длиной 22 метра, шириной 2,7 метра и высотой около 35 метров (до самого глубокого места на дне реки) опирается на природные стены каньона в самом узком и отвесном его месте и образует одну арку. Этот мост был построен во II веке н. э. в римскую эпоху и время расцвета города Сельге на вершине горы по соседству.
  • Сельге — античный город с сохранившимися остатками театра.
  • Кепрюлю каньон.

Экскурсию проводим каждый понедельник и пятницу

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 13+$37
Дети от 6 до 12 лет$20
Дети до 6 лет без места в автобусе$0
Дети до 6 лет с местом в автобусе$20
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тазы каньон
  • Сельге
  • Римский мост Олук
  • Кепрюлю каньон
  • Скалы Адам Каялар
Что включено
  • Трансфер от вашего отеля и обратно
  • Посещение всех мест с входными билетами
  • Обед
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Фото и видео
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию проводим каждый понедельник и пятницу
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Важная информация
  • После бронирования
  • Мы сообщим Вам время трансфера
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
20 апр 2024
Благодарим за организацию тура в Тазы каньон, Мини Каппадокию, античный город Сельге, Римский Мост и Кепрюлю каньон. Нам очень понравилась поездка, обед был вкусным, а трансфер удобным.
К
18 апр 2024
Экскурсия была прекрасной, мы промчались через все достопримечательности и насладились вкусным обедом. Рекомендую всем, не пожалеет
Н
5 янв 2024
Поездка была замечательной! Сделали много классных фотографий и вкусно покушали). Обязательно присоединимся к вам ещё раз!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Антальи

ГрупповыеНа автобусеВыездныеНа весь деньКаньоныПрирода и пейзажиОт вашего отеля

Похожие экскурсии из Антальи

5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
15 отзывов
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: У вашего отеля
5 июля в 08:00
8 июля в 08:00
34 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, а также рафтингом по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
13 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
4 июля в 08:00
40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анталье
ХорошоТам