Белые домики, бирюзовое море и один очень красивый день
Оставим курортный Кемер и отправимся на прогулку по белым улочкам Каша.
Поговорим о ликийском прошлом этих мест, а затем отправимся к Капуташу — небольшой бухте между высокими скалами.
Здесь будет время искупаться, отдохнуть у моря и проверить, действительно ли вода такого необычного цвета, как на фотографиях.
Описание фото-прогулки
Каш. Вы пройдёте по историческому центру с белыми домами, небольшими магазинчиками и уютными улочками. Мы расскажем о прошлом города и наследии древней Ликии, а затем у вас будет свободное время для прогулки, фотографий и обеда.
Пляж Капуташ. Спустимся по лестнице к знаменитой бухте, зажатой между высокими скалами. Здесь можно искупаться в прозрачном море и отдохнуть на пляже.
Турецкая Ривьера. По пути поговорим о Таврских горах, природе Средиземноморского побережья и жизни современных курортных городов.
Примерный тайминг:
8:00 — выезд из Кемера 12:00 — прибытие в Каш, прогулка 12:30 — пляж Капуташ 13:00 — возвращение в Каш, свободное время и обед 14:30 — продолжение прогулки по Кашу 15:30 — выезд в Кемер 18:30–19:30 — возвращение
Порядок посещения локаций и время на пляже могут меняться из-за дорожной ситуации, погоды и состояния моря.
Организационные детали
Поездка проходит на автобусе или минивэне Mercedes Sprinter (детское кресло — по запросу)
Обед оплачивается отдельно
К пляжу Капуташ ведёт лестница — учитывайте, что после отдыха по ней предстоит подняться обратно
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30 и 08:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30 и 08:45
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бора — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 34 туристов
Мы помогаем превратить путешествия в яркие впечатления без лишних забот.
Подбираем путешествия с учётом ваших пожеланий, бюджета и стиля отдыха — от пляжного отпуска до экскурсий и экзотических направлений. Сопровождаем вас на каждом этапе: от выбора направления и оформления документов до возвращения домой.
Индивидуальный подход, надёжность, честные рекомендации и внимание к деталям — основа нашей работы!
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «В Каш и на пляж Капуташ - из Антальи»