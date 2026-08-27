Оставим курортный Кемер и отправимся на прогулку по белым улочкам Каша. Поговорим о ликийском прошлом этих мест, а затем отправимся к Капуташу — небольшой бухте между высокими скалами. Здесь будет время искупаться, отдохнуть у моря и проверить, действительно ли вода такого необычного цвета, как на фотографиях.

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Описание фото-прогулки

Каш. Вы пройдёте по историческому центру с белыми домами, небольшими магазинчиками и уютными улочками. Мы расскажем о прошлом города и наследии древней Ликии, а затем у вас будет свободное время для прогулки, фотографий и обеда.

Пляж Капуташ. Спустимся по лестнице к знаменитой бухте, зажатой между высокими скалами. Здесь можно искупаться в прозрачном море и отдохнуть на пляже.

Турецкая Ривьера. По пути поговорим о Таврских горах, природе Средиземноморского побережья и жизни современных курортных городов.

Примерный тайминг:

8:00 — выезд из Кемера

12:00 — прибытие в Каш, прогулка

12:30 — пляж Капуташ

13:00 — возвращение в Каш, свободное время и обед

14:30 — продолжение прогулки по Кашу

15:30 — выезд в Кемер

18:30–19:30 — возвращение

Порядок посещения локаций и время на пляже могут меняться из-за дорожной ситуации, погоды и состояния моря.

Организационные детали