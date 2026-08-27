В Каш и на пляж Капуташ - из Антальи

Белые домики, бирюзовое море и один очень красивый день
Оставим курортный Кемер и отправимся на прогулку по белым улочкам Каша.

Поговорим о ликийском прошлом этих мест, а затем отправимся к Капуташу — небольшой бухте между высокими скалами.

Здесь будет время искупаться, отдохнуть у моря и проверить, действительно ли вода такого необычного цвета, как на фотографиях.
В Каш и на пляж Капуташ - из Антальи
В Каш и на пляж Капуташ - из Антальи
В Каш и на пляж Капуташ - из Антальи

Описание фото-прогулки

Каш. Вы пройдёте по историческому центру с белыми домами, небольшими магазинчиками и уютными улочками. Мы расскажем о прошлом города и наследии древней Ликии, а затем у вас будет свободное время для прогулки, фотографий и обеда.

Пляж Капуташ. Спустимся по лестнице к знаменитой бухте, зажатой между высокими скалами. Здесь можно искупаться в прозрачном море и отдохнуть на пляже.

Турецкая Ривьера. По пути поговорим о Таврских горах, природе Средиземноморского побережья и жизни современных курортных городов.

Примерный тайминг:

8:00 — выезд из Кемера
12:00 — прибытие в Каш, прогулка
12:30 — пляж Капуташ
13:00 — возвращение в Каш, свободное время и обед
14:30 — продолжение прогулки по Кашу
15:30 — выезд в Кемер
18:30–19:30 — возвращение

Порядок посещения локаций и время на пляже могут меняться из-за дорожной ситуации, погоды и состояния моря.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автобусе или минивэне Mercedes Sprinter (детское кресло — по запросу)
  • Обед оплачивается отдельно
  • К пляжу Капуташ ведёт лестница — учитывайте, что после отдыха по ней предстоит подняться обратно
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30 и 08:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Базовый билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30 и 08:45
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бора
Бора — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 34 туристов
Мы помогаем превратить путешествия в яркие впечатления без лишних забот. Подбираем путешествия с учётом ваших пожеланий, бюджета и стиля отдыха — от пляжного отпуска до экскурсий и экзотических направлений. Сопровождаем вас на каждом этапе: от выбора направления и оформления документов до возвращения домой. Индивидуальный подход, надёжность, честные рекомендации и внимание к деталям — основа нашей работы!

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