Каш — популярная локация на турецком побережье. Улочки старинного порта, прибрежные лагуны и древние руины делают его особенно привлекательным. Вы прогуляетесь по городу, а затем отдохнёте на одном из лучших пляжей Европы.
Эта поездка — возможность за один день увидеть древнюю Ликию, попробовать местную кухню и насладиться красотой Средиземного моря.
Эта поездка — возможность за один день увидеть древнюю Ликию, попробовать местную кухню и насладиться красотой Средиземного моря.
Описание экскурсии
08:00 — выезд из Антальи
Ранний старт — чтобы увидеть Каш без спешки. На пути к городу вы полюбуетесь панорамой полуострова Ярымада и греческого острова Меис.
11:00–12:15— экскурсия по Кашу
Мы увидим красивейший античный театр у моря. Пройдём по историческому центру и рассмотрим белые домики, лестницы в цветах, арочные улочки, галереи и лавки. А также заглянем в порт и на центральную площадь.
12:15–13:30— обед и свободное время
Вы посетите уютное кафе или таверну. Можно просто побродить по тенистым улочкам или устроить фотопрогулку.
13:30— отправление на пляж
Живописная дорога вдоль скал и моря.
13:50–15:20 — пляж Капуташ
Один из самых красивых пляжей Турции: каньон, бело-золотой песок, лазурная вода. У вас будет время, чтобы отдохнуть и искупаться. На пляже есть душ, кафе, аренда зонтов и лежаков.
15:20 — дорога в Анталью
По пути остановимся на смотровой площадке в горах по желанию.
18:00–18:30 — прибытие в Анталью
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер из Антальи
- Дополнительно оплачивается: вход на пляж — 60 лир за чел., обед и личные расходы — по желанию
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Байар — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провели экскурсии для 1301 туриста
Достаточно долго старались создавать нашу профессиональную команду, и в конце получилось. Теперь каждый из нас имеет огромный опыт работы, запас глубоких знаний и деликатный подход к гостям. Мы не только показываем достопримечательности и рассказываем их истории, а также стараемся рассказать ещё о современной жизни в нашей стране. Мы всегда рады вас встретить.
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