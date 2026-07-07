Каш — популярная локация на турецком побережье. Улочки старинного порта, прибрежные лагуны и древние руины делают его особенно привлекательным. Вы прогуляетесь по городу, а затем отдохнёте на одном из лучших пляжей Европы. Эта поездка — возможность за один день увидеть древнюю Ликию, попробовать местную кухню и насладиться красотой Средиземного моря.

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Описание экскурсии

08:00 — выезд из Антальи

Ранний старт — чтобы увидеть Каш без спешки. На пути к городу вы полюбуетесь панорамой полуострова Ярымада и греческого острова Меис.

11:00–12:15— экскурсия по Кашу

Мы увидим красивейший античный театр у моря. Пройдём по историческому центру и рассмотрим белые домики, лестницы в цветах, арочные улочки, галереи и лавки. А также заглянем в порт и на центральную площадь.

12:15–13:30— обед и свободное время

Вы посетите уютное кафе или таверну. Можно просто побродить по тенистым улочкам или устроить фотопрогулку.

13:30— отправление на пляж

Живописная дорога вдоль скал и моря.

13:50–15:20 — пляж Капуташ

Один из самых красивых пляжей Турции: каньон, бело-золотой песок, лазурная вода. У вас будет время, чтобы отдохнуть и искупаться. На пляже есть душ, кафе, аренда зонтов и лежаков.

15:20 — дорога в Анталью

По пути остановимся на смотровой площадке в горах по желанию.

18:00–18:30 — прибытие в Анталью

Организационные детали