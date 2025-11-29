Уютный и колоритный Каш, пляж Капуташ и прогулка на яхте с обедом
Из Антальи или Кемера - отдыхать на Лазурном берегу Турции
Чтобы увидеть стильную и по-настоящему средиземноморскую Турцию, обязательно стоит поехать в Каш. Тихий и аутентичный, он очаровывает европейской атмосферой и восточным гостеприимством.
Мы позаботимся о вашем комфорте в путешествии, а вы насладитесь отдыхом на пляже в узкой бухте среди скал и морской прогулкой с обедом на борту.
Описание водной прогулки
6:30 — трансфер из Анталии (из Белека)
7:20–8:40 — трансфер из Кемера. Точное время выезда зависит от вашего адреса. По пути сделаем техническую остановку и фотопаузу с лучшим видом на Каш. По пути гид расскажет об истории этих мест, знаменитых уроженцах региона и о жизни здесь сегодня
10:30 — древний ликийский саркофаг. Вы увидите исторический памятник античных времён
10:45 — свободное время в Каше. Вы пройдёте по улочкам, увитым бугенвиллиями, посмотрите сувениры и насладитесь атмосферой курорта
11:15 — прогулка на яхте. Почти два часа морской прогулки вдоль побережья Каша на деревянной яхте с обедом на борту. Сделаем одну остановку для купания на 20 минут
13:30 — пляж Капуташ. Вы окажетесь на одном из красивейших пляжей Турции — в узкой бухте с бирюзовой водой. И проведёте время в своё удовольствие
15:00–15:30 — отправление в Кемер
18:30–19:30 — возвращение в Кемер
20:30 — возвращение в Анталию
Организационные детали
Поездка проходит на микроавтобусе или большом автобусе туристического класса
Обед (курица или рыба, салат и макароны) на деревянной яхте входит в стоимость. Напитки оплачиваются отдельно
Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Анталье
Провёл экскурсии для 781 туриста
Я лицензированный гид (русский и немецкий язык) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт по организации экскурсий и оказанию туристических услуг в Турции, в том числе трансфера, а также по предоставлению яхт в аренду. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.