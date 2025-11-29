Чтобы увидеть стильную и по-настоящему средиземноморскую Турцию, обязательно стоит поехать в Каш. Тихий и аутентичный, он очаровывает европейской атмосферой и восточным гостеприимством. Мы позаботимся о вашем комфорте в путешествии, а вы насладитесь отдыхом на пляже в узкой бухте среди скал и морской прогулкой с обедом на борту.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

6:30 — трансфер из Анталии (из Белека)

7:20–8:40 — трансфер из Кемера. Точное время выезда зависит от вашего адреса. По пути сделаем техническую остановку и фотопаузу с лучшим видом на Каш. По пути гид расскажет об истории этих мест, знаменитых уроженцах региона и о жизни здесь сегодня

10:30 — древний ликийский саркофаг. Вы увидите исторический памятник античных времён

10:45 — свободное время в Каше. Вы пройдёте по улочкам, увитым бугенвиллиями, посмотрите сувениры и насладитесь атмосферой курорта

11:15 — прогулка на яхте. Почти два часа морской прогулки вдоль побережья Каша на деревянной яхте с обедом на борту. Сделаем одну остановку для купания на 20 минут

13:30 — пляж Капуташ. Вы окажетесь на одном из красивейших пляжей Турции — в узкой бухте с бирюзовой водой. И проведёте время в своё удовольствие

15:00–15:30 — отправление в Кемер

18:30–19:30 — возвращение в Кемер

20:30 — возвращение в Анталию

Организационные детали