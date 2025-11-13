Отправляйтесь с нами в путешествие по волшебному Зелёному Каньону! Вас ждут изумрудные воды, захватывающие виды и настоящее единение с природой. Подарите себе день красоты и вдохновения!
Описание водной прогулки
Потрясающее путешествие Хотите на день забыть о городской суете и окунуться в мир природы и покоя? Тогда приглашаем вас отправиться в незабываемую поездку к Зелёному Каньону — удивительному уголку в самом сердце Турции. Невероятные пейзажи, кристально чистая вода и живописные горные склоны Тавра создают ощущение настоящей сказки. Утром мы заберём вас прямо из вашего отеля и на комфортабельном автобусе довезем до озера Оймапынар. Здесь начнётся наше приключение: неспешная прогулка на уютной яхте по зеркальной глади озера. Вы будете наслаждаться солнцем, свежим воздухом, умиротворяющими звуками природы и чарующими зелёными берегами, отражающимися в воде. Приключение с комфортом на любой вкус По пути мы сделаем остановку для купания: вода здесь такая прозрачная и освежающая, что вы не захотите выходить. А ещё у вас будет возможность понаблюдать за редкими растениями и, если повезёт, увидеть местных животных в их естественной среде. После водной прогулки мы сделаем перерыв на обед в уютном ресторане прямо на берегу. Здесь вас угостят аппетитными блюдами на гриле и сезонными фруктами — всё приготовлено с заботой и вкусом. Тем, кто хочет ещё больше впечатлений, будет предложена рыбалка на озере или прогулка на каноэ — это идеальный способ ещё ближе познакомиться с этой удивительной природой. А для тех, кто мечтает об уединении и комфорте, возможна аренда частной яхты с персональным обслуживанием — тогда весь маршрут и время прогулки будут настроены только под ваши желания. Поездка в Зелёный Каньон подходит для всех — взрослых и детей, любителей отдыха и активных приключений. Это день, наполненный спокойствием, радостью и красотой, о котором вы будете вспоминать с улыбкой ещё долго. Важная информация:
Возьмите с собой солнцезащитный крем, головной убор, купальные принадлежности.
Понедельник, четверг в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зеленый каньон
- Плотина Оймапынар
Что включено
- Трансфер
- Вход в «Зеленый каньон»
- Обед и безалкогольные напитки
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой солнцезащитный крем
- Головной убор
- Купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
