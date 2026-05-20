Отправляемся в живописный город Каш — жемчужину Ликии! Прогуляемся по уютным улочкам, увидим знаменитый саркофаг (Львиный или Королевский гробница IV в. до н. э.) прямо в центре.
Поднимемся к потрясающему амфитеатру
Описание экскурсииГород Каш: ликийская душа побережья Представьте белые террасы, каскадом спускающиеся к бирюзовой глади. Это Каш — город, вросший в известняковые скалы, где ликийские гробницы смотрят на рыбацкие лодки, а бугенвиллея обнимает стены домов. Начните прогулку от древнего театра, высеченного в камне, — он помнит гладиаторов, а сегодня дарит лучший вид на закат. Затем нырните в лабиринт улочек: здесь античные саркофаги соседствуют с уютными кафе, а запах жасмина мешается с соленым бризом. Спуститесь к гавани, где деревянные гулёты покачиваются на прозрачной воде, готовые увезти вас к затонувшему городу Кекова. Каш не спешит. Он учит останавливаться, вдыхать, смотреть вглубь — и находить красоту в каждом мгновении. Пляж Капуташ: бирюзовая чаша между скал Представьте узкий разрыв в прибрежных скалах, за которым скрывается сокровище. Лестница в полторы сотни ступеней ведет вниз — и вдруг земля распахивается, являя изумрудную бухту, зажатую между отвесными известняковыми стенами. Песок здесь похож на золотую пудру, а вода переливается всеми оттенками бирюзы: от прозрачной у берега до глубокой синевы на горизонте. Капуташ не терпит суеты. Он заставляет забыть о времени: вот ты бредешь по теплому песку, вот ныряешь в прохладную лазурь, а солнце уже клонится к закату, окрашивая скалы в багрянец. Это место, которое запоминается навсегда — одним лишь своим цветом. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ликийская гробница (Гробница Льва) - саркофаг IV века до н. э
- Античный театр Антифеллоса - I века до Н.Э. на 4000 зрителей
- Пляж Капуташ - знаменитая бирюзовая бухта в ущелье
- Гавань и маяк в городе Каш
- Старый город Каш - лабиринт узких улочек
- Порт и набережная г. Каш
Что включено
- Вход на пляж Капуташ
- Трансфер от и до места проживания в регионе Анталия
- Сопровождение русскоговорящего трансфермена
- Страховой полис на время экскурсии
Что не входит в цену
- Напитки, личные расходы
- Обед (гости обедают самостоятельно в г. Каш)
- Лежаки и матрасы на пляже Капуташ
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем Вас от места проживания / места встречи
Завершение: Отвезем Вас обратно к месту проживания / месту встречи
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличными USD, EUR, TRY, GBP
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами
- Перед бронированием уточняйте всегда есть ли трансфер от Вашего места проживания. Трансфер в районах Анталии, в которых есть трансфер на экскурсию: Кониалты, Кунду, Лара (иногда место встречи). Район Старого города Kaleiçi (даем место встречи возле McDonald’s) Внимание! Трансфера нет в районе Кепез
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзыве
О
Добрый день! Очень долго собирали всех отдыхающих. Стоит предупреждать,что экскурсия заканчивается очень поздно и тз Антальи не стоит ездить. С 07.00 до 10.00. - 3 часа мы только собирали автобус
