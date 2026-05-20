с туристами. Было написано,что приедем обратно в 19.30. Приехали в отель в 20.55. ужин до 21.00. Почему-то у одних был обед,у др. нет. Я бы заплатила,но путёвка была без обеда,а если у людей сах диабет или ещё какие-то проблемы. Экскурсовод даже не предложил нам тоже присоединиться, мы бы доплатить на месте. Ничего не было написано про посещение магазина,тоже время потеряли. До магазина экскурсовод рассказывал,после молчание. В г. Каш оставил гулять самостоятельно,больше никакой инф. не было. Экскурсовод общительный, но видимо устает, как он выразился мотаться каждый день. В общем основное время потрачено на дорогу и сбор и развоз туристов. Надо давать более полную информацию об экскурсии,видимо я понадеялась на ваше описание.,надо было задавать вопросы. От экскурсии ожидалось больше впечатлений. В Каше много времени было зря,надо сделать обед для всех и прогулку на 30-40 мин. короче. Но я думаю,что у вас все рассчитано под автобусы,поэтому не знаю чем помогу. От поездки остались положительные фотографии.