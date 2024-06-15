Вас ждёт настоящее путешествие в прошлое! Вы посетите храм Святого Николая 4 века, изучите древние фрески и поймёте, почему сюда приезжают паломники со всего мира!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вы увидите: Храм Святого Николая — второе по значимости место для паломников после Иерусалима. Сюда приезжают со всего мира поклониться святому, попросить помощи и исцеления, загадать желание. Внутри сохранился саркофаг, где был захоронен Николай Чудотворец, а также погребальные комнаты, усыпальницы, фрески Никейского собора и Евхаристии. Вы узнаете:
- Кто был епископом города Миры.
- Какими чудесами прославился Николай Чудотворец.
- Кто увёз мощи Святого Николая, и где они находятся сейчас.
- Когда появился первый Никейский собор.
- Кто был лучшим другом Николая Чудотворца. И многое другое!
Ежедневно с 11:00 до 17:30.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в Храм Святого Николая: 17 евро/чел. (дети до 8 лет бесплатно), Оплата на кассе в музеях принимается, только в турецких лирах, наличными, либо картой. ", "Трансфер до/от места проведения", " Трансфер между локациями
Где начинаем и завершаем?
Начало: У храма Святого Николая
Завершение: Храм Николая Чудотворца
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 17:30.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игнат
15 июн 2024
Памятник религии и истории, вызывающий трепет у любого христианина. Отдельно потрясающий гид Лиана, которая обладает детальными знаниями истории, культуры Византии, становления христианской веры. Лиана выше всяких похвал. Редкий профессионал и светлый человек.
Входит в следующие категории Антальи
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