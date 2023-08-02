Исследовать руины древних городов, пообедать на форелевой ферме и искупаться на пляже Финике
В путешествии по двум городам, основанным в 4-5 вв. до н. э., вы перенесётесь в античную эпоху. Осмотрите остатки театров, базилик, терм и фрагменты древней мозаики. Познакомитесь с историей Ликийского государства. А также оцените панорамные виды долин и отдохнёте на одном из частных пляжей в районе Финике.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ариканда
Город находится примерно в двух часах от Антальи и расположен на высоких холмах Таврических гор. Вы исследуете его руины, включая хорошо сохранившийся театр, некрополь и замысловатые мозаики. Полюбуетесь захватывающими дух видами окружающих долин и познакомитесь с увлекательной историей и культурой этой древней цивилизации.
Лимира
Неподалёку от Арикадны вы посетите второй город с археологическими раскопками. Наиболее интересные объекты Лимиры — впечатляющие остатки римского театра и крупной базилики с крепостью внутри, а также ликийский саркофаг.
В середине дня в программе предусмотрен обед на форелевой ферме и отдых (1 час) на одном из частных пляжей Финике.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне, сопровождение гида, обед на форелевой ферме и час купания на индивидуальном пляжей Финике
- Мы можем забрать вас со следующих курортов: Анталья (включая район Коньяалты), Белдиби, Гёйнюк, Кемер, Кириш, Чамюва, Текиррова
- Дополнительные расходы: напитки во время обеда
- Рекомендуем взять удобную спортивную обувь и головной убор для защиты от солнца, так как прогулка по древнему городу будет проходить по горным склонам. И не забудьте взять купальные принадлежности!
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамин — ваша команда гидов в Анталии
Мы — лицензированные профессиональные гиды в Анталье с более чем 20-летним опытом организации культурных экскурсий на русском и английском языках. Мы увлечены историей и культурой региона и создаём незабываемые впечатления, отдавая приоритет комфорту наших гостей. С нетерпением ждём встречи!
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