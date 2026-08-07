Экскурсия по древним городам Ариканда и Лимира переносит в эпоху Ликийского государства. Гости увидят хорошо сохранившиеся театры, некрополи и мозаики. Панорамные виды долин и отдых на частном пляже Финике дополнят впечатления. Включены трансфер и обед на форелевой ферме. Рекомендуется удобная обувь и головной убор. Это уникальная возможность погрузиться в историю и насладиться природой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ариканда

Город находится примерно в двух часах от Антальи и расположен на высоких холмах Таврических гор. Вы исследуете его руины, включая хорошо сохранившийся театр, некрополь и замысловатые мозаики. Полюбуетесь захватывающими дух видами окружающих долин и познакомитесь с увлекательной историей и культурой этой древней цивилизации.

Лимира

Неподалёку от Арикадны вы посетите второй город с археологическими раскопками. Наиболее интересные объекты Лимиры — впечатляющие остатки римского театра и крупной базилики с крепостью внутри, а также ликийский саркофаг.

В середине дня в программе предусмотрен обед на форелевой ферме и отдых (1 час) на одном из частных пляжей Финике.

Организационные детали