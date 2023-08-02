Ариканда и Лимира: путешествие в Античность

Исследовать руины древних городов, пообедать на форелевой ферме и искупаться на пляже Финике

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В путешествии по двум городам, основанным в 4-5 вв. до н. э., вы перенесётесь в античную эпоху. Осмотрите остатки театров, базилик, терм и фрагменты древней мозаики. Познакомитесь с историей Ликийского государства. А также оцените панорамные виды долин и отдохнёте на одном из частных пляжей в районе Финике.
Ариканда и Лимира: путешествие в Античность
Ариканда и Лимира: путешествие в Античность
Ариканда и Лимира: путешествие в Античность
Ариканда и Лимира: путешествие в Античность
Ариканда и Лимира: путешествие в Античность
Ариканда и Лимира: путешествие в Античность
Ариканда и Лимира: путешествие в Античность
Ариканда и Лимира: путешествие в Античность
Ариканда и Лимира: путешествие в Античность
Ариканда и Лимира: путешествие в Античность
Ариканда и Лимира: путешествие в Античность
Ариканда и Лимира: путешествие в Античность
Ариканда и Лимира: путешествие в Античность
Ариканда и Лимира: путешествие в Античность
Ариканда и Лимира: путешествие в Античность
Ариканда и Лимира: путешествие в Античность
Ариканда и Лимира: путешествие в Античность
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Описание

Что вас ожидает

Ариканда

Город находится примерно в двух часах от Антальи и расположен на высоких холмах Таврических гор. Вы исследуете его руины, включая хорошо сохранившийся театр, некрополь и замысловатые мозаики. Полюбуетесь захватывающими дух видами окружающих долин и познакомитесь с увлекательной историей и культурой этой древней цивилизации.

Лимира

Неподалёку от Арикадны вы посетите второй город с археологическими раскопками. Наиболее интересные объекты Лимиры — впечатляющие остатки римского театра и крупной базилики с крепостью внутри, а также ликийский саркофаг.

В середине дня в программе предусмотрен обед на форелевой ферме и отдых (1 час) на одном из частных пляжей Финике.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне, сопровождение гида, обед на форелевой ферме и час купания на индивидуальном пляжей Финике
  • Мы можем забрать вас со следующих курортов: Анталья (включая район Коньяалты), Белдиби, Гёйнюк, Кемер, Кириш, Чамюва, Текиррова
  • Дополнительные расходы: напитки во время обеда
  • Рекомендуем взять удобную спортивную обувь и головной убор для защиты от солнца, так как прогулка по древнему городу будет проходить по горным склонам. И не забудьте взять купальные принадлежности!
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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