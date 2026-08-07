Экскурсия по древним городам Ариканда и Лимира переносит в эпоху Ликийского государства. Гости увидят хорошо сохранившиеся театры, некрополи и мозаики. Панорамные виды долин и отдых на частном пляже Финике дополнят впечатления. Включены трансфер и обед на форелевой ферме. Рекомендуется удобная обувь и головной убор. Это уникальная возможность погрузиться в историю и насладиться природой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Древние театры и базилики
- 🌄 Захватывающие виды долин
- 🏖️ Отдых на частном пляже
- 🍽️ Обед на форелевой ферме
- 🚐 Комфортабельный трансфер
Что можно увидеть
- Театр Ариканды
- Некрополь Ариканды
- Римский театр Лимиры
- Базилика Лимиры
- Ликийский саркофаг
Описание экскурсии
Ариканда
Город находится примерно в двух часах от Антальи и расположен на высоких холмах Таврических гор. Вы исследуете его руины, включая хорошо сохранившийся театр, некрополь и замысловатые мозаики. Полюбуетесь захватывающими дух видами окружающих долин и познакомитесь с увлекательной историей и культурой этой древней цивилизации.
Лимира
Неподалёку от Арикадны вы посетите второй город с археологическими раскопками. Наиболее интересные объекты Лимиры — впечатляющие остатки римского театра и крупной базилики с крепостью внутри, а также ликийский саркофаг.
В середине дня в программе предусмотрен обед на форелевой ферме и отдых (1 час) на одном из частных пляжей Финике.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне, сопровождение гида, обед на форелевой ферме и час купания на индивидуальном пляжей Финике
- Мы можем забрать вас со следующих курортов: Анталья (включая район Коньяалты), Белдиби, Гёйнюк, Кемер, Кириш, Чамюва, Текиррова
- Дополнительные расходы: напитки во время обеда
- Рекомендуем взять удобную спортивную обувь и головной убор для защиты от солнца, так как прогулка по древнему городу будет проходить по горным склонам. И не забудьте взять купальные принадлежности!
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамин — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 9 часов
Мы — лицензированные профессиональные гиды в Анталье с более чем 20-летним опытом организации культурных экскурсий на русском и английском языках. Мы увлечены историей и культурой региона и создаём незабываемые впечатления, отдавая приоритет комфорту наших гостей. С нетерпением ждём встречи!
Входит в следующие категории Антальи
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