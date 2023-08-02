В путешествии по двум городам, основанным в 4-5 вв. до н. э., вы перенесётесь в античную эпоху. Осмотрите остатки театров, базилик, терм и фрагменты древней мозаики. Познакомитесь с историей Ликийского государства. А также оцените панорамные виды долин и отдохнёте на одном из частных пляжей в районе Финике.

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Описание

Что вас ожидает

Ариканда

Город находится примерно в двух часах от Антальи и расположен на высоких холмах Таврических гор. Вы исследуете его руины, включая хорошо сохранившийся театр, некрополь и замысловатые мозаики. Полюбуетесь захватывающими дух видами окружающих долин и познакомитесь с увлекательной историей и культурой этой древней цивилизации.

Лимира

Неподалёку от Арикадны вы посетите второй город с археологическими раскопками. Наиболее интересные объекты Лимиры — впечатляющие остатки римского театра и крупной базилики с крепостью внутри, а также ликийский саркофаг.

В середине дня в программе предусмотрен обед на форелевой ферме и отдых (1 час) на одном из частных пляжей Финике.

Организационные детали