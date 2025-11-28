Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Встретить закат у маяка Гелидония, увидеть огни Химеры и исследовать античный Олимпос
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
4 апр в 14:00
11 апр в 14:00
$650 за человека
Комфорт-хайкинг по западной части Ликийской тропы: без рюкзаков и с проживанием в отеле 4
Побывать в Долине бабочек, увидеть бирюзовые бухты и древние гробницы и расслабиться в бассейне
Начало: Аэропорт Антальи, до 14:00
28 мар в 14:00
4 апр в 14:00
$750 за человека
Новогоднее приключение в окрестностях Ликийской тропы: хайкинг-путешествие без рюкзаков
Пройти более 50 км, отдыхать на пляжах по пути и повеселиться на новогодней вечеринке
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
2 янв в 14:00
7 янв в 14:00
$750 за человека
Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
Надышаться морем и хвоей, полюбоваться уютными бухтами и увидеть скальные ликийские гробницы
Начало: Анталья, аэропорт, время - по договорённости
3 мая в 14:00
10 окт в 14:00
€950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Бюджетные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Анталье
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
- Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
- Комфорт-хайкинг по западной части Ликийской тропы: без рюкзаков и с проживанием в отеле 4
- Новогоднее приключение в окрестностях Ликийской тропы: хайкинг-путешествие без рюкзаков
- Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
Какие места ещё посмотреть в Анталье
Сколько стоит тур в Анталье в ноябре 2025
Сейчас в Анталье в категории "Бюджетные туры" можно забронировать 4 тура от 650 до 950. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.6 из 5
Забронируйте тур в Анталье на 2025 год по теме «Бюджетные туры», 4 ⭐ отзыва, цены от $650. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь