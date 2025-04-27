9 дней
Поход с палатками по восточной части Ликийской тропы: от посёлка Гёйнюк до Мавикента
Встретить рассвет на Тахталы, увидеть, как горит гора, и отдохнуть на живописных пляжах
Начало: Анталья, аэропорт, 12:00
«Посетим древний город Олимпос и понежимся на пляже в Чиралы, посмотрим на горящую гору Янарташ и проведём время в живописной Пиратской бухте»
27 апр в 12:00
5 окт в 12:00
$550 за человека
7 дней
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Побывать на лучших видовых точках и пляжах восточной части пути и рассмотреть руины древних городов
Начало: Автовокзал Антальи, 11:00
«Увидим горящую гору Янарташ, маяк Гелидония и руины Олимпоса и отдохнём в уединённых бухтах и на шикарных пляжах»
17 ноя в 11:00
30 дек в 11:00
57 000₽ за человека
7 дней
Центральная Ликийская тропа: поход налегке с проживанием в кемпингах
Увидеть античные поселения, дойти на каяках до затонувшего города и отдохнуть на безлюдных пляжах
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00
«По пути рассмотрим ликийские гробницы, полюбуемся морскими просторами и сделаем остановку для купания и пикника на пляже»
13 апр в 13:00
4 мая в 13:00
39 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Пляжи»
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