Найдено 3 тура в категории « Пляжи » в Анталье, цены от $550. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 9 дней Поход с палатками по восточной части Ликийской тропы: от посёлка Гёйнюк до Мавикента Встретить рассвет на Тахталы, увидеть, как горит гора, и отдохнуть на живописных пляжах Начало: Анталья, аэропорт, 12:00 «Посетим древний город Олимпос и понежимся на пляже в Чиралы, посмотрим на горящую гору Янарташ и проведём время в живописной Пиратской бухте» $ 550 за человека Пешая 7 дней Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах Побывать на лучших видовых точках и пляжах восточной части пути и рассмотреть руины древних городов Начало: Автовокзал Антальи, 11:00 «Увидим горящую гору Янарташ, маяк Гелидония и руины Олимпоса и отдохнём в уединённых бухтах и на шикарных пляжах» 57 000 ₽ за человека Пешая Прогулки на каяках 7 дней Центральная Ликийская тропа: поход налегке с проживанием в кемпингах Увидеть античные поселения, дойти на каяках до затонувшего города и отдохнуть на безлюдных пляжах Начало: Автовокзал Антальи, 13:00 «По пути рассмотрим ликийские гробницы, полюбуемся морскими просторами и сделаем остановку для купания и пикника на пляже» 39 000 ₽ за человека Все туры Антальи

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Пляжи»

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