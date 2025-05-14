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Налегке по Ликийской тропе с йога-практиками: от Чиралы до Каша с проживанием в отелях

Отдохнуть душой, доплыть на кораблике до затонувшего города Кекова и насладиться видами
Мы будем идти вдоль Средиземного моря, где тихие деревушки сменяют друг друга среди живописных бухт, гор и садов. Путешествуем налегке и останавливаемся в уютных отелях.

Утренние и вечерние практики йоги подарят
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мягкое включение и глубокое восстановление, даже если вы никогда раньше не занимались.

Вас ждут дикие пляжи с прозрачной водой, оливковые рощи и гранатовые сады, белоснежный маяк Гелидония, руины древнего Олимпоса и огни Химеры, которые горят на горе Янарташ уже тысячи лет.

Также в программе — прогулка на кораблике и день в фотогеничном Каше, где со смотровой площадки нам откроются греческие острова.

Это маршрут для тех, кто любит много ходить по красивым местам, купаться, ощущать тело живым, а голову свободной.

Налегке по Ликийской тропе с йога-практиками: от Чиралы до Каша с проживанием в отелях
Налегке по Ликийской тропе с йога-практиками: от Чиралы до Каша с проживанием в отелях
Налегке по Ликийской тропе с йога-практиками: от Чиралы до Каша с проживанием в отелях

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой
Туристическое
— треккинговые палки (по желанию);
— фонарик;
— рюкзачок на 20 литров для радиальных выходов;
— солнцезащитный крем и очки;
— если у вас есть любимый походный коврик, то возьмите его с собой.
Одежда, обувь, принадлежности
— ходовые штаны, шорты;
— треккинговые ботинки (лёгкие или кроссовки с хорошим протектором для пересечённой местности) и шлёпки;
— 3 футболки, 4 пары носок, флиска на вечер, купальник, полотенце, головной убор от солнца, футболка с длинным рукавом (от солнца);
— одежда для дома;
— коврик для йоги.
*Снаряжение можно привезти с собой или купить перед началом маршрута рядом с аэропортом в Анталии. Ботинки лучше разносить перед походом.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Чиралы, восстанавливающая практика, прогулка к морю

Встретимся у торгового центра «МаркАнталия» и поедем в прибрежный посёлок Чиралы (в пути около 1,5–2 часов), окружённый горами. Здесь сформировался особый микроклимат и жизнь течёт размеренно и неспешно: по дорожкам катаются велосипеды, лавочки манят свежими фруктами и сладостями, сады утопают в апельсиновых и гранатовых деревьях.

В этот день пройдёт практика для восстановления после дороги, затем состоится совместный ужин и знакомство. Вечером, при спокойном море и подходящих условиях, запланирована прогулка к берегу для наблюдения за светящимся планктоном, который появляется здесь в определённые сезоны.

Встреча, переезд в Чиралы, восстанавливающая практика, прогулка к морюВстреча, переезд в Чиралы, восстанавливающая практика, прогулка к морюВстреча, переезд в Чиралы, восстанавливающая практика, прогулка к морю
2 день

Практики и треккинг

Начнём день с практики йоги у бассейна с видом на горы. После завтрака отправимся в первый треккинг: пройдём около 3 километров по посёлку, затем ещё 5,5 километров — по прибрежной тропе вдоль моря. На маршруте будут чередоваться подъёмы и короткие спуски, после каждого из которых нам будут открываться новые живописные бухты и виды. На одном из диких пляжей запланированы купание и пикник.

Обратный путь преодолеем на катере, если позволят погодные условия, или вернёмся пешком по той же тропе. После 16:00 — свободное время. Вечером состоится йога-практика и медитативная сессия с элементами саунд-хилинга.

Практики и треккингПрактики и треккингПрактики и треккинг
3 день

Практика, поход к гроту, купание и пикник, подъём на Янарташ

Перед завтраком проведём практику йоги, направленную на подготовку ног к длительным прогулкам. Затем наш маршрут пройдёт вдоль побережья мимо руин средневековой крепости к скрытому гроту, который невозможно заметить с основной тропы. Тропа пролегает вдоль отвесных скал и зарослей лавра, где можно собрать листья. Внутри грота будет возможность выйти вплавь прямо в море без ныряния. Также запланированы купание и фруктовый пикник.

Вернёмся около 14:00, после — время для отдыха. С наступлением темноты состоится подъём к горе Янарташ, на которой более 2000 лет горит природный газ.

Практика, поход к гроту, купание и пикник, подъём на ЯнарташПрактика, поход к гроту, купание и пикник, подъём на ЯнарташПрактика, поход к гроту, купание и пикник, подъём на Янарташ
4 день

Древний Олимпос, переход в Адрасан, практика для разгрузки

Ранним утром для желающих пройдут факультативная практика «Сурья Намаскар» и купание в бассейне. Затем мы отправимся к древнему городу Олимпос, расположенному неподалёку и основанному более 2000 лет назад. Осмотрим гробницы и строения с мозаичными полами и продолжим маршрут наверх, в Адрасан.

Тропа пройдёт через густую растительность, создающую тень и влажный микроклимат, с характерными ароматами леса. По пути нам будут встречаться земляничные деревья. На вершине запланирован отдых и обед с панорамными видами. Спуск пройдёт через фруктовые сады к фермерским угодьям. Вечером состоится йога-практика для восстановления и снятия нагрузки с ног.

Древний Олимпос, переход в Адрасан, практика для разгрузкиДревний Олимпос, переход в Адрасан, практика для разгрузкиДревний Олимпос, переход в Адрасан, практика для разгрузки
5 день

Маяк Гелидония, переезд в рыбацкую деревушку, йога-практика

Этот день будет посвящён одному из самых живописных маршрутов. Наш путь пройдёт вдоль моря, но на высоте, без спусков к воде. По дороге встретятся дикие оливковые рощи. Финальной точкой станет маяк Гелидония, расположенный на мысе, выступающем в море и напоминающем по форме кинжал.

С площадки у маяка нам откроется вид на архипелаг Беш Адалар — пять необитаемых островов, в прошлом связанных с пиратской историей региона. После обеда маршрут продолжится ещё около 3 километров. Затем — трансфер в рыбацкую деревню Калеучаыз. Вечером запланированы йога-практика и восстановление.

Маяк Гелидония, переезд в рыбацкую деревушку, йога-практикаМаяк Гелидония, переезд в рыбацкую деревушку, йога-практикаМаяк Гелидония, переезд в рыбацкую деревушку, йога-практика
6 день

Морская прогулка, крепость Симена и затонувший город Кекова, переезд в Каш

После насыщенных пеших дней запланирована 6-часовая морская прогулка. Во время путешествия мы увидим затонувший древний город Кекова и сделаем несколько остановок для купания в бухтах. Обед состоится на борту, в меню — рыбу на гриле, овощи, закуски и десерт.

Перед выходом в море прогуляемся к крепости Симена, основанной в 5 веке до н. э. Поднимемся к крепостным стенам и насладимся панорамными видами. После будет возможность попробовать домашнее мороженое из козьего молока.

Вечером состоится йога-практика на террасе, затем — трансфер в Каш.

Морская прогулка, крепость Симена и затонувший город Кекова, переезд в КашМорская прогулка, крепость Симена и затонувший город Кекова, переезд в КашМорская прогулка, крепость Симена и затонувший город Кекова, переезд в Каш
7 день

Смотровая площадка Каша, йога-практика, отдых

Каш — уютный прибрежный городок с узкими улочками, набережной, ресторанами и сувенирными лавками. После завтрака мы отправимся к смотровой площадке: подъём составит около 350 метров на участке длиной 1,6 километра. С вершины нам откроется вид на город и побережье, а в ясную погоду — на греческие острова. Здесь пройдёт йога-практика на расслабление и созерцание.

После спуска будет время для купания на пляжах с бирюзовой водой, прогулок по городу и осмотра древних ликийских гробниц. Вечером соберёмся в ресторане, обсудим впечатления и подведём итоги маршрута.

Смотровая площадка Каша, йога-практика, отдыхСмотровая площадка Каша, йога-практика, отдыхСмотровая площадка Каша, йога-практика, отдыхСмотровая площадка Каша, йога-практика, отдыхСмотровая площадка Каша, йога-практика, отдых
8 день

Завершение тура, отъезд

Каш станет завершающей точкой маршрута и подойдёт для спокойного отдыха после активной программы. Из города можно самостоятельно добраться до Антальи на регулярном рейсовом автобусе.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание94 800 ₽
1-местное проживание119 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и перекусы
  • Все трансферы по программе
  • Входные билеты (Огни Химеры, крепость Симена, Олимпос)
  • Прогулка на кораблике с обедом
  • Сопровождение гида и инструктора по йоге
  • Йога-практики
  • Саунд-хилинг медитация
  • Автосопровождение багажа
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Антальи и обратно
  • Ужины (от 1000 ₽), обед в Каше, ежедневная вода на маршрут
  • Медицинская страховка
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Аренда треккинговых палок - 1500 ₽
  • 1-местное размещение - 24 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Т/ц «Марк Анталия», Анталья, 16:00
Завершение: Каш, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 110 туристов
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а также экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет). Горжусь
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тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70 км. Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание — сделать так, чтоб наше приключение стало запоминающимся событием, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет! Я создала свои авторские маршруты и пригласила в команду опытных гидов-проводников, и теперь мы вместе организовываем путешествия в разных уголках мира. В команде 14 действующих гидов и инструкторов по экскурсионному и пешему туризму и команда организаторов. Формат: треккинги, историко-культурные путешествия, маршруты с автосопровождением, комбинированные маршруты. Регионы: Турция, Грузия, Узбекистан, Марокко, Вьетнам, Кольский полуостров, Карелия!

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Для тех, кто никогда раньше не ходил на тренинги и не занимался йогой, надеюсь мой рассказ будет полезен. Я много путешествовала, была и в Европе и в Азии, отдыхала и
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в отелях по системе всё включено, и сама планировала разные поездки — но такой формат для меня был в новинку. Решила довериться организаторам и это, честно говоря, оказалось лучшим решением за долгое время. Особенно благодаря Оле — нашему гиду и потрясающему человеку. Если кто-то сейчас думает: как ездить в группе с незнакомцами? или будет ли трудно, если никогда не занимался йогой и не ходил в походы — не стоит волноваться. За каждым действительно присматривают, помогают искренне и просто по-дружески. У Оли просто редкий талант — собрать вместе совершенно разных людей и сделать из них настоящую команду!

Лично для меня Турция была закрытым вариантом — лет 15 назад я «вычеркнула» её как пляжный курорт, но вот благодаря Ликийской тропе эта страна открылась заново, и я в полном восторге. Все продумано очень умно — с первых дней чувствуешь себя в кругу друзей, а у гида есть четкий план и ответы на все вопросы. Программа насыщенная, но нагрузка увеличивается постепенно, так что можно легко привыкнуть. Йога же стала настоящим спасением для уставших ног и мышц. Да, 20 км по городу и 20 км в горах — совсем не одно и то же, но поверьте, пройти Ликийскую тропу с удовольствием вполне реально.

Я познакомилась с йогой заново и благодаря Оле лучше поняла свое тело, узнала много нового о том, как расслабляться и действительно спасать себя от усталости после долгих переходов. Научилась заряжаться энергией на весь день и снимать напряжение, даже эмоциональное, по вечерам. Я ехала с определенным запросом, но вернулась с гораздо большим — не только с незабываемыми видами турецкой природы, которые стоит увидеть лично, но и с внутренними открытиями, гармонией, новыми знаниями и хорошими друзьями.

Могла бы долго расписывать в восторге, но это не уместить в одном отзыве. Поэтому скажу так: если сомневаетесь или, как я, долго выбираете между разными путешествиями — берите этот тур, не прогадаете. Люди, которые это делают, действительно чудесные — с ними хоть в гору, хоть в разведку. Ликийская тропа — это опыт, который будешь помнить с благодарностью и про себя, и про тех, кто все организовал.

В середине поездки я спросила себя: все ли меня устраивает? нравится ли такой формат? хочу ли еще? И тогда, и сейчас могу уверенно сказать — да! Более того, я очень хочу вернуться и пройти с нашей группой еще несколько десятков интересных километров по Западной Ликийке. Оля и Света, огромное спасибо вам, то, что вы делаете!

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