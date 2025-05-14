Утренние и вечерние практики йоги подарят
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой
Туристическое
— треккинговые палки (по желанию);
— фонарик;
— рюкзачок на 20 литров для радиальных выходов;
— солнцезащитный крем и очки;
— если у вас есть любимый походный коврик, то возьмите его с собой.
Одежда, обувь, принадлежности
— ходовые штаны, шорты;
— треккинговые ботинки (лёгкие или кроссовки с хорошим протектором для пересечённой местности) и шлёпки;
— 3 футболки, 4 пары носок, флиска на вечер, купальник, полотенце, головной убор от солнца, футболка с длинным рукавом (от солнца);
— одежда для дома;
— коврик для йоги.
*Снаряжение можно привезти с собой или купить перед началом маршрута рядом с аэропортом в Анталии. Ботинки лучше разносить перед походом.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Чиралы, восстанавливающая практика, прогулка к морю
Встретимся у торгового центра «МаркАнталия» и поедем в прибрежный посёлок Чиралы (в пути около 1,5–2 часов), окружённый горами. Здесь сформировался особый микроклимат и жизнь течёт размеренно и неспешно: по дорожкам катаются велосипеды, лавочки манят свежими фруктами и сладостями, сады утопают в апельсиновых и гранатовых деревьях.
В этот день пройдёт практика для восстановления после дороги, затем состоится совместный ужин и знакомство. Вечером, при спокойном море и подходящих условиях, запланирована прогулка к берегу для наблюдения за светящимся планктоном, который появляется здесь в определённые сезоны.
Практики и треккинг
Начнём день с практики йоги у бассейна с видом на горы. После завтрака отправимся в первый треккинг: пройдём около 3 километров по посёлку, затем ещё 5,5 километров — по прибрежной тропе вдоль моря. На маршруте будут чередоваться подъёмы и короткие спуски, после каждого из которых нам будут открываться новые живописные бухты и виды. На одном из диких пляжей запланированы купание и пикник.
Обратный путь преодолеем на катере, если позволят погодные условия, или вернёмся пешком по той же тропе. После 16:00 — свободное время. Вечером состоится йога-практика и медитативная сессия с элементами саунд-хилинга.
Практика, поход к гроту, купание и пикник, подъём на Янарташ
Перед завтраком проведём практику йоги, направленную на подготовку ног к длительным прогулкам. Затем наш маршрут пройдёт вдоль побережья мимо руин средневековой крепости к скрытому гроту, который невозможно заметить с основной тропы. Тропа пролегает вдоль отвесных скал и зарослей лавра, где можно собрать листья. Внутри грота будет возможность выйти вплавь прямо в море без ныряния. Также запланированы купание и фруктовый пикник.
Вернёмся около 14:00, после — время для отдыха. С наступлением темноты состоится подъём к горе Янарташ, на которой более 2000 лет горит природный газ.
Древний Олимпос, переход в Адрасан, практика для разгрузки
Ранним утром для желающих пройдут факультативная практика «Сурья Намаскар» и купание в бассейне. Затем мы отправимся к древнему городу Олимпос, расположенному неподалёку и основанному более 2000 лет назад. Осмотрим гробницы и строения с мозаичными полами и продолжим маршрут наверх, в Адрасан.
Тропа пройдёт через густую растительность, создающую тень и влажный микроклимат, с характерными ароматами леса. По пути нам будут встречаться земляничные деревья. На вершине запланирован отдых и обед с панорамными видами. Спуск пройдёт через фруктовые сады к фермерским угодьям. Вечером состоится йога-практика для восстановления и снятия нагрузки с ног.
Маяк Гелидония, переезд в рыбацкую деревушку, йога-практика
Этот день будет посвящён одному из самых живописных маршрутов. Наш путь пройдёт вдоль моря, но на высоте, без спусков к воде. По дороге встретятся дикие оливковые рощи. Финальной точкой станет маяк Гелидония, расположенный на мысе, выступающем в море и напоминающем по форме кинжал.
С площадки у маяка нам откроется вид на архипелаг Беш Адалар — пять необитаемых островов, в прошлом связанных с пиратской историей региона. После обеда маршрут продолжится ещё около 3 километров. Затем — трансфер в рыбацкую деревню Калеучаыз. Вечером запланированы йога-практика и восстановление.
Морская прогулка, крепость Симена и затонувший город Кекова, переезд в Каш
После насыщенных пеших дней запланирована 6-часовая морская прогулка. Во время путешествия мы увидим затонувший древний город Кекова и сделаем несколько остановок для купания в бухтах. Обед состоится на борту, в меню — рыбу на гриле, овощи, закуски и десерт.
Перед выходом в море прогуляемся к крепости Симена, основанной в 5 веке до н. э. Поднимемся к крепостным стенам и насладимся панорамными видами. После будет возможность попробовать домашнее мороженое из козьего молока.
Вечером состоится йога-практика на террасе, затем — трансфер в Каш.
Смотровая площадка Каша, йога-практика, отдых
Каш — уютный прибрежный городок с узкими улочками, набережной, ресторанами и сувенирными лавками. После завтрака мы отправимся к смотровой площадке: подъём составит около 350 метров на участке длиной 1,6 километра. С вершины нам откроется вид на город и побережье, а в ясную погоду — на греческие острова. Здесь пройдёт йога-практика на расслабление и созерцание.
После спуска будет время для купания на пляжах с бирюзовой водой, прогулок по городу и осмотра древних ликийских гробниц. Вечером соберёмся в ресторане, обсудим впечатления и подведём итоги маршрута.
Завершение тура, отъезд
Каш станет завершающей точкой маршрута и подойдёт для спокойного отдыха после активной программы. Из города можно самостоятельно добраться до Антальи на регулярном рейсовом автобусе.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|94 800 ₽
|1-местное проживание
|119 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и перекусы
- Все трансферы по программе
- Входные билеты (Огни Химеры, крепость Симена, Олимпос)
- Прогулка на кораблике с обедом
- Сопровождение гида и инструктора по йоге
- Йога-практики
- Саунд-хилинг медитация
- Автосопровождение багажа
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Антальи и обратно
- Ужины (от 1000 ₽), обед в Каше, ежедневная вода на маршрут
- Медицинская страховка
- Трансфер из/в аэропорт
- Аренда треккинговых палок - 1500 ₽
- 1-местное размещение - 24 500 ₽