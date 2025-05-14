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в отелях по системе всё включено, и сама планировала разные поездки — но такой формат для меня был в новинку. Решила довериться организаторам и это, честно говоря, оказалось лучшим решением за долгое время. Особенно благодаря Оле — нашему гиду и потрясающему человеку. Если кто-то сейчас думает: как ездить в группе с незнакомцами? или будет ли трудно, если никогда не занимался йогой и не ходил в походы — не стоит волноваться. За каждым действительно присматривают, помогают искренне и просто по-дружески. У Оли просто редкий талант — собрать вместе совершенно разных людей и сделать из них настоящую команду!



Лично для меня Турция была закрытым вариантом — лет 15 назад я «вычеркнула» её как пляжный курорт, но вот благодаря Ликийской тропе эта страна открылась заново, и я в полном восторге. Все продумано очень умно — с первых дней чувствуешь себя в кругу друзей, а у гида есть четкий план и ответы на все вопросы. Программа насыщенная, но нагрузка увеличивается постепенно, так что можно легко привыкнуть. Йога же стала настоящим спасением для уставших ног и мышц. Да, 20 км по городу и 20 км в горах — совсем не одно и то же, но поверьте, пройти Ликийскую тропу с удовольствием вполне реально.



Я познакомилась с йогой заново и благодаря Оле лучше поняла свое тело, узнала много нового о том, как расслабляться и действительно спасать себя от усталости после долгих переходов. Научилась заряжаться энергией на весь день и снимать напряжение, даже эмоциональное, по вечерам. Я ехала с определенным запросом, но вернулась с гораздо большим — не только с незабываемыми видами турецкой природы, которые стоит увидеть лично, но и с внутренними открытиями, гармонией, новыми знаниями и хорошими друзьями.



Могла бы долго расписывать в восторге, но это не уместить в одном отзыве. Поэтому скажу так: если сомневаетесь или, как я, долго выбираете между разными путешествиями — берите этот тур, не прогадаете. Люди, которые это делают, действительно чудесные — с ними хоть в гору, хоть в разведку. Ликийская тропа — это опыт, который будешь помнить с благодарностью и про себя, и про тех, кто все организовал.



В середине поездки я спросила себя: все ли меня устраивает? нравится ли такой формат? хочу ли еще? И тогда, и сейчас могу уверенно сказать — да! Более того, я очень хочу вернуться и пройти с нашей группой еще несколько десятков интересных километров по Западной Ликийке. Оля и Света, огромное спасибо вам, то, что вы делаете!