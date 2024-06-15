Каппадлкия — фантастический край, где невероятные пейзажи будто сошли с картин сюрреалистов.
В нашем двухдневном путешествии мы побываем в самых живописных локациях: замок Ортахисар, сказочные долины, подземный город Саратлы и другие завораживающие места ждут вас.
В нашем двухдневном путешествии мы побываем в самых живописных локациях: замок Ортахисар, сказочные долины, подземный город Саратлы и другие завораживающие места ждут вас.
Ближайшие даты:
Время начала: 02:00
Что вас ожидает:
- Подземный город Саратлы
- Монастырь Халлак
- Замок Ортахисар
- Долину Голубей
- Деревню Чавушин и церковь святого Иоанна
- Долину любви
- Долину воображений
- Гончарную фабрику
Описание тура
Что вас ожидает Мечтаете познакомиться с величественной Каппадокией бюджетно? Тогда этот тур для вас. Ранним утром мы заберем вас из отеля и отправимся в путешествие. Наша дорога до Гереме составит около 7 часов на автобусе. По пути вас будет ждать завтрак в турецких традициях. Наслаждайтесь путешествием! Вы увидите:
- Подземный город Саратлы;
- Монастырь Халлак;
- Замок Ортахисар;
- Долину Голубей;
- Деревню Чавушин и церковь святого Иоанна;
- Долину любви;
- Долину воображений;
- Гончарную фабрику.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город Саратлы
- Монастырь Халлак
- Замок Ортахисар
- Долину Голубей
- Деревню Чавушин и церковь святого Иоанна
- Долину любви
- Долину воображений
- Гончарную фабрику
Что включено
- Трнасфер в обе стороны
- Услуги русскоговорящего гида
- Одна ночь в отеле
- Ужин и завтрак
- Входные билеты на достопримечательности
Что не входит в цену
- Завтрак и обед в Коньи
- Полет на шаре
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Оставьте свой контактсный номер телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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