Подземный город Саратлы;

Монастырь Халлак;

Замок Ортахисар;

Долину Голубей;

Деревню Чавушин и церковь святого Иоанна;

Долину любви;

Долину воображений;

Гончарную фабрику.

Что вас ожидает Мечтаете познакомиться с величественной Каппадокией бюджетно? Тогда этот тур для вас. Ранним утром мы заберем вас из отеля и отправимся в путешествие. Наша дорога до Гереме составит около 7 часов на автобусе. По пути вас будет ждать завтрак в турецких традициях. Наслаждайтесь путешествием! Вы увидите: