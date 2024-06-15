Путешествие в Каппадокию на автобусе

Каппадлкия — фантастический край, где невероятные пейзажи будто сошли с картин сюрреалистов.

В нашем двухдневном путешествии мы побываем в самых живописных локациях: замок Ортахисар, сказочные долины, подземный город Саратлы и другие завораживающие места ждут вас.
Путешествие в Каппадокию на автобусе
Путешествие в Каппадокию на автобусе
Путешествие в Каппадокию на автобусе
Ближайшие даты:
Время начала: 02:00

Что вас ожидает:

  • Подземный город Саратлы
  • Монастырь Халлак
  • Замок Ортахисар
  • Долину Голубей
  • Деревню Чавушин и церковь святого Иоанна
  • Долину любви
  • Долину воображений
  • Гончарную фабрику

Описание тура

Что вас ожидает Мечтаете познакомиться с величественной Каппадокией бюджетно? Тогда этот тур для вас. Ранним утром мы заберем вас из отеля и отправимся в путешествие. Наша дорога до Гереме составит около 7 часов на автобусе. По пути вас будет ждать завтрак в турецких традициях. Наслаждайтесь путешествием! Вы увидите:
  • Подземный город Саратлы;
  • Монастырь Халлак;
  • Замок Ортахисар;
  • Долину Голубей;
  • Деревню Чавушин и церковь святого Иоанна;
  • Долину любви;
  • Долину воображений;
  • Гончарную фабрику.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Подземный город Саратлы
  • Монастырь Халлак
  • Замок Ортахисар
  • Долину Голубей
  • Деревню Чавушин и церковь святого Иоанна
  • Долину любви
  • Долину воображений
  • Гончарную фабрику
Что включено
  • Трнасфер в обе стороны
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Одна ночь в отеле
  • Ужин и завтрак
  • Входные билеты на достопримечательности
Что не входит в цену
  • Завтрак и обед в Коньи
  • Полет на шаре
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Оставьте свой контактсный номер телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Антальи

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