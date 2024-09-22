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15%
2 дня
Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
Увидеть знаменитые пейзажи с открыток, осмотреть многовековые крепости и погрузиться в историю
Начало: Ваш отель в Анталье, 6:00. Также можем бесплатно з...
16 ноя в 06:00
17 ноя в 06:00
665$566 за всё до 4 чел.
7 дней
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Побывать на лучших видовых точках и пляжах восточной части пути и рассмотреть руины древних городов
Начало: Автовокзал Антальи, 11:00
17 ноя в 11:00
30 дек в 11:00
57 000₽ за человека
7 дней
Ликийская тропа от Олюдениза до бухты Кабак: поход налегке с проживанием в кемпингах
Пройти 70 км вдоль побережья по знаменитому маршруту, рассмотреть руины и отдохнуть в бухтах
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00
39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария22 сентября 2024Отличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки в программу, исходя из пожеланий
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «8 марта»
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