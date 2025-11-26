Мои заказы

На майские – туры в Анталье

Найдено 5 туров в категории «На майские» в Анталье, цены от $950. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Неленивая Турция: треккинги, дайвинг и каякинг
Пешая
Прогулки на каяках
8 дней
Неленивая Турция: треккинги, дайвинг и каякинг
Попробовать разные виды активностей, погулять по уютному Кашу и рассмотреть архитектурные древности
Начало: Встречаемся у выхода из терминала прилёта аэропорт...
10 мая в 08:00
$1650 за человека
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи (мини-группа)
Пешая
8 дней
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи (мини-группа)
Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу
Начало: Анталья, аэропорт, 12:30
3 мая в 08:00
4 окт в 08:00
$1295 за человека
Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
Пешая
8 дней
Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
Надышаться морем и хвоей, полюбоваться уютными бухтами и увидеть скальные ликийские гробницы
Начало: Анталья, аэропорт, время - по договорённости
3 мая в 14:00
10 окт в 14:00
€950 за человека
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Пешая
8 дней
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Побродить по руинам древнего Олимпоса, погреть руки у «костров» горящей горы и искупаться в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00, рекомендуемое время приб...
19 апр в 08:00
26 апр в 08:00
€1200 за человека
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях (мини-группа)
Пешая
На микроавтобусе
8 дней
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях (мини-группа)
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на лодке в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
27 дек в 16:00
25 апр в 16:00
$1295 за человека

