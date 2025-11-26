Неленивая Турция: треккинги, дайвинг и каякинг
Попробовать разные виды активностей, погулять по уютному Кашу и рассмотреть архитектурные древности
Начало: Встречаемся у выхода из терминала прилёта аэропорт...
10 мая в 08:00
$1650 за человека
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи (мини-группа)
Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу
Начало: Анталья, аэропорт, 12:30
3 мая в 08:00
4 окт в 08:00
$1295 за человека
Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
Надышаться морем и хвоей, полюбоваться уютными бухтами и увидеть скальные ликийские гробницы
Начало: Анталья, аэропорт, время - по договорённости
3 мая в 14:00
10 окт в 14:00
€950 за человека
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Побродить по руинам древнего Олимпоса, погреть руки у «костров» горящей горы и искупаться в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00, рекомендуемое время приб...
19 апр в 08:00
26 апр в 08:00
€1200 за человека
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях (мини-группа)
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на лодке в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
27 дек в 16:00
25 апр в 16:00
$1295 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На майские»
Самые популярные туры этой рубрики в Анталье
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Неленивая Турция: треккинги, дайвинг и каякинг
- Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи (мини-группа)
- Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
- Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
- Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях (мини-группа)
Какие места ещё посмотреть в Анталье
Сколько стоит тур в Анталье в ноябре 2025
Сейчас в Анталье в категории "На майские" можно забронировать 5 авторских туров от 950 до 1650.
Купите самый интересный из 5 туров в Анталье на 2025 год на майские, цены от $950. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь