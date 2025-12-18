Встречаемся и отправляемся в сторону озера Эгирдир. Путь займёт около 2 часов, а первую остановку сделаем на смотровой площадке с захватывающим видом на бирюзовую гладь водоёма. По желанию группы можно будет пообедать в уютном рыбном ресторане прямо на берегу. После обеда осмотрим здание старого базара — памятник османской архитектуры, сохранивший дух древней торговли.

Затем поедем в Афьон, дорога займёт около 2 часов. По прибытии остановимся в старинном ресторане с интерьером в оттоманском стиле, панорамным видом на город и традиционными блюдами центральной Турции. После — заселение в термальный отель. У вас будет время для отдыха и расслабления в спа-комплексе и термальных бассейнах. Вечером — ужин в отеле и свободное время.