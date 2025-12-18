Мои заказы

Нетипичная Турция: персональный тур из Антальи в Афьон термальный, культурный и гастрономический

Отдохнуть у озера Эгирдир, прогуляться по историческому центру города, заглянуть на старинные базары
Древний город Афьонкарахисар, расположенный в центральной части Турции, известен не только термальными курортами, но и богатым культурным и гастрономическим наследием. Приглашаю отправиться туда, где время будто течёт медленнее.

Мы проедем по
читать дальше

живописному пути от Антальи до лазурного озера Эгирдир, где вы полюбуетесь панорамой со смотровой площадки и сможете попробовать свежайшую рыбу прямо на берегу.

В Афьоне прогуляемся по старинным базарам, заглянем в ремесленные лавки и при желании поднимемся на холм с видом на город. А вечером вы сможете расслабиться в тёплых термальных бассейнах выбранного вами отеля.

Описание тура

Организационные детали

Необходимо иметь при себе загранпаспорт (для прохождения транспортного контроля и заселения). В минивэне и отеле доступен Wi-Fi. Рекомендуется бронировать тур и отель не менее чем за неделю до выезда, особенно в высокий сезон.

Программа тура по дням

1 день

Озеро Эгирдир, Афьон

Встречаемся и отправляемся в сторону озера Эгирдир. Путь займёт около 2 часов, а первую остановку сделаем на смотровой площадке с захватывающим видом на бирюзовую гладь водоёма. По желанию группы можно будет пообедать в уютном рыбном ресторане прямо на берегу. После обеда осмотрим здание старого базара — памятник османской архитектуры, сохранивший дух древней торговли.

Затем поедем в Афьон, дорога займёт около 2 часов. По прибытии остановимся в старинном ресторане с интерьером в оттоманском стиле, панорамным видом на город и традиционными блюдами центральной Турции. После — заселение в термальный отель. У вас будет время для отдыха и расслабления в спа-комплексе и термальных бассейнах. Вечером — ужин в отеле и свободное время.

Озеро Эгирдир, Афьон
2 день

Экскурсия по Афьону, обратный путь

После завтрака вы насладитесь свободным временем: можно понежиться в тёплых термальных источниках. Выселение из отеля — в 11:00. Далее вас ждёт экскурсия по историческому центру Афьона. Мы прогуляемся по старинным улочкам, посетим мечеть и здание старого базара, где можно будет попробовать традиционный зимний напиток салеп, ароматный и согревающий. Здесь же — лавки местных ремесленников, торгующих кожаными изделиями ручной работы.

При желании, а также при наличии сил, можно подняться на холм с видом на весь город — подъём займёт около 30–40 минут, но открывающаяся панорама того стоит.

Затем отправимся в обратный путь: переезд в Эгирдир, где по выбору группы можно будет остановиться на обед или чашечку кофе, и далее — возвращение в Анталью.

Экскурсия по Афьону, обратный путь

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Анталья - Афьон (через озеро Эгирдир) и обратно
  • Сопровождение русскоязычного лицензированного гида 24/7
  • Индивидуально составленная программа с подбором ресторанов, достопримечательностей и термального курорта
  • Возможность корректировки маршрута по пожеланию группы
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Антальи и обратно
  • Проживание в термальном отеле (варианты подбираются индивидуально)
  • Питание (оплата по меню, ориентировочно 2000 лир в день на человека)
  • Услуги спа-центров (оплачиваются по прайсу отеля)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, ваш отель, 8:00 (возможна корректировка времени по договорённости)
Завершение: Анталья, ориентировочно 20:00 (возможно изменение времени по согласованию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Анталье
Провела экскурсии для 69 туристов
Меня зовут Елена, и мне очень интересен окружающий мир. Я люблю танцы, йогу, природу, прогулки и общение. Собираю вокруг себя приятных доброжелательных людей, с которыми комфортно и интересно. Мои ключевые ценности: честность, открытость и доброжелательность. Я занимаюсь исследованием малоизвестных уголков Турции и самостоятельно составляю маршруты. Продумываю всё до мелочей, чтобы путешествие прошло идеально. Обнимаю и надеюсь на встречу с вами.

Тур входит в следующие категории Антальи

