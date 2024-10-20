Центральная Ликийская тропа: поход налегке с проживанием в кемпингах

Увидеть античные поселения, дойти на каяках до затонувшего города и отдохнуть на безлюдных пляжах
Отправимся в поход по центральному маршруту Ликийской тропы, наиболее разнообразному.

Будут и узкие тропинки среди скал, и панорамы с горных вершин, и уединённые бухты Средиземного моря с песчаными и галечными пляжами.
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Увидим гробницы, амфитеатр и отправимся на каяках к затонувшему городу Кекова. Будем много купаться и лакомиться сезонными фруктами. Вещи перевозит машина, поэтому все треккинги налегке. Живём на оборудованных территориях кемпингов в палатках.

Центральная Ликийская тропа: поход налегке с проживанием в кемпингах
Центральная Ликийская тропа: поход налегке с проживанием в кемпингах
Центральная Ликийская тропа: поход налегке с проживанием в кемпингах
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет палатки, спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляются за доплату.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Для въезда в Турцию необходим загранпаспорт. Виза гражданам РФ не требуется. С собой нужно иметь распечатанную страховку с покрытием активного отдыха.

На маршруте важно следовать всем указаниям инструктора. По технике безопасности, не стоит трогать незнакомые растения, ягоды, грибы, не нужно пытаться поймать животных/рыбок/насекомых. Если вас укусит насекомое, об этом срочно нужно сообщить инструктору. О всех проблемах со здоровьем и недомогании сразу же нужно сообщать инструктору. Важно бережно относится к природе, не оставлять мусор.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, накидку от дождя на рюкзак, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, полотенце, средство от насекомых, сидушку-пенку, головной убор, маленький рюкзак для радиальных выходов, бутылку для воды, налобный фонарик. Важно ответственно подойти к выбору обуви. Рекомендуем треккинговые ботинки с фиксацией голеностопа (не кроссовки, разношенные до похода). Также возьмите обувь для лагеря и лёгкие сандалии. Если у вас есть проблемы с коленями или лишний вес, важно обзавестись треккинговыми палками.

Проживание. В палатках на территории оборудованных кемпингов (есть летний душ, туалет). Палатки необходимо взять свои. Либо можно арендовать на месте со спальниками и ковриками.

Питание. Включены завтраки со 2-го дня и ужины с 1-го по 6-й дни (на активной части маршрута). Совместное приготовление на горелках. Перекусы (обеды) во время переходов вам необходимо организовать самостоятельно. Рекомендуем взять орешки, сухофрукты, батончики.

Уровень сложности. Это активный тур с треккингами налегке (с собой маленькие рюкзаки с самым необходимым во время пешего перехода). За 7 дней пройдём около 50-60 км. Перепад высоты до 450 м в день. Опыт горных походов не требуется. Маршрут подойдёт людям в хорошей форме, готовым к длительным пешим прогулкам с подъёмами и спусками. Если у вас есть проблемы с коленями, важно взять с собой треккинговые палки и наколенники.

Дети. Рекомендуем не брать детей младше 7 лет. Но бывают исключения, когда ребёнок активный, спортивный и выносливый. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Связь и интернет. В некоторых кемпингах и кафе по пути будет Wi-Fi. В горах связь пропадает.

Программа тура по дням

1 день

К точке старта маршрута

Встречаемся на автовокзале Антальи в 13:00. Время прилёта — не позднее 11:00.

Загружаемся в микроавтобус и отправляемся к старту маршрута. Разместимся на территории оборудованного кемпинга и прогуляемся к руинам древнего города Аполлония. Маршрут на 5 км с набором 100 м высоты.

Вечером вместе приготовим ужин и познакомимся.

К точке старта маршрутаК точке старта маршрута
2 день

Треккинг к морю

Сегодня нас ждёт живописный маршрут к морю. Общая протяжённость — 10 км с набором и сбросом 450 м высоты.

Дойдём до бухты с белыми скалами и бирюзовой водой. Здесь устроим пикник и искупаемся. К вечеру вернёмся в кемпинг.

Треккинг к морюТреккинг к морюТреккинг к морюТреккинг к морю
3 день

Путь до бухты Кекова через побережье с черепахами и гробницы

Вещи едут на машине, а мы пешком выдвигаемся в следующую бухту, где остановимся в кемпинге. Общая протяжённость маршрута — 15 км с набором и сбросом 380 м высоты.

По пути рассмотрим ликийские гробницы, полюбуемся морскими просторами и сделаем остановку для купания и пикника на пляже. Есть вероятность увидеть черепах. К вечеру дойдём до кемпинга, установим палатки и поужинаем с видом на бухту Кекова.

Путь до бухты Кекова через побережье с черепахами и гробницыПуть до бухты Кекова через побережье с черепахами и гробницыПуть до бухты Кекова через побережье с черепахами и гробницыПуть до бухты Кекова через побережье с черепахами и гробницы
4 день

Водная прогулка на каяках к затонувшему городу

Хватаем купальные костюмы, маски, ласты и отправляемся в увлекательное водное приключение! Общая протяжённость — 9 км.

На каяках дойдём до затонувшего города Кекова — строения будут прямо под нами. Догребём до крепости Симена, высадимся на берег и прогуляемся до места, откуда открывается впечатляющая панорама всей бухты. Желающие смогут пообедать в кафе.

Вечером вернёмся в кемпинг.

Водная прогулка на каяках к затонувшему городуВодная прогулка на каяках к затонувшему городуВодная прогулка на каяках к затонувшему городуВодная прогулка на каяках к затонувшему городу
5 день

К пляжу Адриаке

После завтрака продолжим путь по Ликийской тропе. По горным тропам дойдём к пляжу Адриаке. Общая протяжённость — 12 км с перепадом высоты до 200 м.

На обед-перекус остановимся на галечном пляже. Отдохнём и поплаваем. Совсем скоро дойдём до скалы, у которой и находится кемпинг. Здесь тянется на 2 км шикарный песчаный пляж. Искупаемся ещё раз!

К пляжу АдриакеК пляжу АдриакеК пляжу АдриакеК пляжу Адриаке
6 день

Отдых на пляже или поездка в Демре в древний город

Сегодня вы можете остаться в кемпинге в бухте и насладиться пляжным отдыхом. Другой вариант — поездка в Демре и посещение древнего города Мира. Место знаменито амфитеатром на 11 000 зрителей и церковью Святого Николая.

Отдых на пляже или поездка в Демре в древний городОтдых на пляже или поездка в Демре в древний городОтдых на пляже или поездка в Демре в древний городОтдых на пляже или поездка в Демре в древний город
7 день

Возвращение в Анталью

После завтрака у вас будет время насладиться последними часами нашего путешествия на шикарном пляже. В Анталью выезжаем в 12:00.

Возвращение в АнтальюВозвращение в Анталью

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Оплата стоянок в кемпингах
  • Завтраки и ужины на активной части маршрута
  • Групповой трансфер от автовокзала Антальи до старта маршрута и обратно от финиша
  • Машина для перевозок вещей на протяжении всего маршрута
  • Аренда кострового оборудования
  • Экосборы
  • Групповая аптечка
  • Сопровождение инструкторами-проводниками
Что не входит в цену
  • Билеты до Антальи и обратно в ваш город
  • Прокат личного снаряжения (палаток, спальников, ковриков) - по запросу
  • Летний душ в кемпингах
  • Обеды и перекусы на маршруте
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00
Завершение: Автовокзал Антальи, рекомендуем планировать вылет после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Антальи

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