Отправимся в поход по центральному маршруту Ликийской тропы, наиболее разнообразному.Будут и узкие тропинки среди скал, и панорамы с горных вершин, и уединённые бухты Средиземного моря с песчаными и галечными пляжами.

Увидим гробницы, амфитеатр и отправимся на каяках к затонувшему городу Кекова. Будем много купаться и лакомиться сезонными фруктами. Вещи перевозит машина, поэтому все треккинги налегке. Живём на оборудованных территориях кемпингов в палатках.

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет палатки, спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляются за доплату.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Для въезда в Турцию необходим загранпаспорт. Виза гражданам РФ не требуется. С собой нужно иметь распечатанную страховку с покрытием активного отдыха.

На маршруте важно следовать всем указаниям инструктора. По технике безопасности, не стоит трогать незнакомые растения, ягоды, грибы, не нужно пытаться поймать животных/рыбок/насекомых. Если вас укусит насекомое, об этом срочно нужно сообщить инструктору. О всех проблемах со здоровьем и недомогании сразу же нужно сообщать инструктору. Важно бережно относится к природе, не оставлять мусор.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, накидку от дождя на рюкзак, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, полотенце, средство от насекомых, сидушку-пенку, головной убор, маленький рюкзак для радиальных выходов, бутылку для воды, налобный фонарик. Важно ответственно подойти к выбору обуви. Рекомендуем треккинговые ботинки с фиксацией голеностопа (не кроссовки, разношенные до похода). Также возьмите обувь для лагеря и лёгкие сандалии. Если у вас есть проблемы с коленями или лишний вес, важно обзавестись треккинговыми палками.