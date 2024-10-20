Будут и узкие тропинки среди скал, и панорамы с горных вершин, и уединённые бухты Средиземного моря с песчаными и галечными пляжами.
Описание тура
Организационные детали
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
Если у вас нет палатки, спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляются за доплату.
О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.
Для въезда в Турцию необходим загранпаспорт. Виза гражданам РФ не требуется. С собой нужно иметь распечатанную страховку с покрытием активного отдыха.
На маршруте важно следовать всем указаниям инструктора. По технике безопасности, не стоит трогать незнакомые растения, ягоды, грибы, не нужно пытаться поймать животных/рыбок/насекомых. Если вас укусит насекомое, об этом срочно нужно сообщить инструктору. О всех проблемах со здоровьем и недомогании сразу же нужно сообщать инструктору. Важно бережно относится к природе, не оставлять мусор.
Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, накидку от дождя на рюкзак, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, полотенце, средство от насекомых, сидушку-пенку, головной убор, маленький рюкзак для радиальных выходов, бутылку для воды, налобный фонарик. Важно ответственно подойти к выбору обуви. Рекомендуем треккинговые ботинки с фиксацией голеностопа (не кроссовки, разношенные до похода). Также возьмите обувь для лагеря и лёгкие сандалии. Если у вас есть проблемы с коленями или лишний вес, важно обзавестись треккинговыми палками.
Проживание. В палатках на территории оборудованных кемпингов (есть летний душ, туалет). Палатки необходимо взять свои. Либо можно арендовать на месте со спальниками и ковриками.
Питание. Включены завтраки со 2-го дня и ужины с 1-го по 6-й дни (на активной части маршрута). Совместное приготовление на горелках. Перекусы (обеды) во время переходов вам необходимо организовать самостоятельно. Рекомендуем взять орешки, сухофрукты, батончики.
Уровень сложности. Это активный тур с треккингами налегке (с собой маленькие рюкзаки с самым необходимым во время пешего перехода). За 7 дней пройдём около 50-60 км. Перепад высоты до 450 м в день. Опыт горных походов не требуется. Маршрут подойдёт людям в хорошей форме, готовым к длительным пешим прогулкам с подъёмами и спусками. Если у вас есть проблемы с коленями, важно взять с собой треккинговые палки и наколенники.
Дети. Рекомендуем не брать детей младше 7 лет. Но бывают исключения, когда ребёнок активный, спортивный и выносливый. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Связь и интернет. В некоторых кемпингах и кафе по пути будет Wi-Fi. В горах связь пропадает.
Программа тура по дням
К точке старта маршрута
Встречаемся на автовокзале Антальи в 13:00. Время прилёта — не позднее 11:00.
Загружаемся в микроавтобус и отправляемся к старту маршрута. Разместимся на территории оборудованного кемпинга и прогуляемся к руинам древнего города Аполлония. Маршрут на 5 км с набором 100 м высоты.
Вечером вместе приготовим ужин и познакомимся.
Треккинг к морю
Сегодня нас ждёт живописный маршрут к морю. Общая протяжённость — 10 км с набором и сбросом 450 м высоты.
Дойдём до бухты с белыми скалами и бирюзовой водой. Здесь устроим пикник и искупаемся. К вечеру вернёмся в кемпинг.
Путь до бухты Кекова через побережье с черепахами и гробницы
Вещи едут на машине, а мы пешком выдвигаемся в следующую бухту, где остановимся в кемпинге. Общая протяжённость маршрута — 15 км с набором и сбросом 380 м высоты.
По пути рассмотрим ликийские гробницы, полюбуемся морскими просторами и сделаем остановку для купания и пикника на пляже. Есть вероятность увидеть черепах. К вечеру дойдём до кемпинга, установим палатки и поужинаем с видом на бухту Кекова.
Водная прогулка на каяках к затонувшему городу
Хватаем купальные костюмы, маски, ласты и отправляемся в увлекательное водное приключение! Общая протяжённость — 9 км.
На каяках дойдём до затонувшего города Кекова — строения будут прямо под нами. Догребём до крепости Симена, высадимся на берег и прогуляемся до места, откуда открывается впечатляющая панорама всей бухты. Желающие смогут пообедать в кафе.
Вечером вернёмся в кемпинг.
К пляжу Адриаке
После завтрака продолжим путь по Ликийской тропе. По горным тропам дойдём к пляжу Адриаке. Общая протяжённость — 12 км с перепадом высоты до 200 м.
На обед-перекус остановимся на галечном пляже. Отдохнём и поплаваем. Совсем скоро дойдём до скалы, у которой и находится кемпинг. Здесь тянется на 2 км шикарный песчаный пляж. Искупаемся ещё раз!
Отдых на пляже или поездка в Демре в древний город
Сегодня вы можете остаться в кемпинге в бухте и насладиться пляжным отдыхом. Другой вариант — поездка в Демре и посещение древнего города Мира. Место знаменито амфитеатром на 11 000 зрителей и церковью Святого Николая.
Возвращение в Анталью
После завтрака у вас будет время насладиться последними часами нашего путешествия на шикарном пляже. В Анталью выезжаем в 12:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Оплата стоянок в кемпингах
- Завтраки и ужины на активной части маршрута
- Групповой трансфер от автовокзала Антальи до старта маршрута и обратно от финиша
- Машина для перевозок вещей на протяжении всего маршрута
- Аренда кострового оборудования
- Экосборы
- Групповая аптечка
- Сопровождение инструкторами-проводниками
Что не входит в цену
- Билеты до Антальи и обратно в ваш город
- Прокат личного снаряжения (палаток, спальников, ковриков) - по запросу
- Летний душ в кемпингах
- Обеды и перекусы на маршруте
- Страховка