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Авторский тур
7 дней
Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту
Насладиться природой и видами, увидеть огни Химеры и древние города, поесть фруктов прямо с деревьев
Начало: Анталья, аэропорт/автостанция, время - по договорё...
8 окт в 08:00
16 окт в 08:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Полюбоваться живописным побережьем, исследовать древности и увидеть чудо природы
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00
6 окт в 12:00
3 ноя в 12:00
$600 за человека
Авторский тур
8 дней
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на корабле в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
15 июня в 16:00
14 сен в 16:00
$1 225 за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Исследовать коридоры пещеры на лодке, увидеть 8 долин и руины амфитеатра на 10 000 человек
Начало: Анталья, аэропорт, после 12:00
9 ноя в 12:00
$1 225 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На праздники»
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