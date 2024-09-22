На Рождество – туры в Анталье

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Анталье, цены от €532, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
1 отзыв
8 дней
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Увидеть руины Иераполиса, погулять по долинам Каппадокии и насладиться релаксом в Анталье
Начало: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего ...
10 янв в 08:00
20 янв в 08:00
550 за человека
Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
На машине
скидка
20%
1 отзыв
2 дня
Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
Увидеть знаменитые пейзажи с открыток, осмотреть многовековые крепости и погрузиться в историю
Начало: Ваш отель в Анталье, 6:00. Также можем бесплатно з...
Завтра в 06:00
24 дек в 06:00
665$532 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
На машине
2 дня
Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
Полюбоваться причудливыми долинами, заглянуть в гончарную мастерскую и отведать кухню Коньи
Начало: Заберём вас у вашего отеля из любого из этих город...
Завтра в 04:00
24 дек в 04:00
1000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    22 сентября 2024
    Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
    Отличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки в программу, исходя из пожеланий
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    и интересов группы. Однозначно будем рекомендовать данную экскурсию всем, кто хочет разнообразить пляжный отдых, увидеть природу страны и узнать ее историю!

    Отличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки вОтличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки вОтличное путешествие в другую Турцию! Шевки - внимательный и интеллигентный гид, который готов вносить корректировки в
  • И
    Игорь
    22 марта 2024
    Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
    Шикарный тур, все организовано отлично, организаторы постоянно на связи, все проходит строго по расписанию, гид был просто супер, со всей
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    душой проводил экскурсии и рассказывал про Турцию. Отели подобраны супер, всегда пять звёзд и все включено, трансфер из аэропорта и по городам на хороших машинах, переезды переносятся очень легко, программа не перегружена. Всем советуем этот тур! 👍

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Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На Рождество»

Самые популярные туры этой рубрики в Анталье
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
  2. Древности и причуды природы: индивидуальный тур в Каппадокию с гидом-историком
  3. Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
Какие места ещё посмотреть в Анталье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Олимпос
  2. Памуккале
Сколько стоит тур в Анталье в декабре 2024
Сейчас в Анталье в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 532 до 1000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте тур в Анталье на 2025 год на рождество, 2 ⭐ отзыва, цены от €532. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль